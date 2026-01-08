حققت الخطوط السعودية المركز الثاني عالمياً في انضباط مواعيد وصول الرحلات لعام 2025 من واقع تقرير موقع Cirium المتخصص في رصد عمليات وأداء شركات الطيران والمطارات للمرة الثانية على التوالي، والذي أشار إلى تسجيل نسبة 86.53% لرحلات الوصول لإجمالي 202,8 ألف رحلة عبر شبكتها التي تغطي أكثر من مائة وجهة في أربع قارات.

ونوّه معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر بالإنجاز الذي يتوج جهود كافة فرق العمل المعنية بالتخطيط والتشغيل وإدارة الرحلات، حيث تعتبر الكفاءة التشغيلية من ركائز الخطة الاستراتيجية وترتبط بشكل مباشر بتجربة الضيوف إذ يشكّل عامل الوقت أهمية قصوى ضمن مسار كل رحلة، مضيفاً أن من عوامل التميّز التشغيلي هو تكامل جهود مختلف شركات مجموعة السعودية وكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الطيران بالمملكة.

وبوصول 116 طائرة جديدة خلال السنوات القليلة القادمة وانضمامها لأسطول "السعودية" الحالي البالغ 149 طائرة، سترتفع المعدلات التشغيلية بزيادة الرحلات والسعة المقعدية للوجهات الحالية مع تدشين محطات دولية جديدة، حيث تم تسخير كل الإمكانات لاستيعاب الزيادة المتوقعة مستقبلاً والحفاظ على الكفاءة التشغيلية من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة والإمكانات الكبيرة لمبنى العمليات المعني بإدارة وتشغيل الرحلات باستخدام أحدث تقنيات صناعة النقل الجوي.

ويأتي تميّز "السعودية" تشغيلياً توازياً مع ما تساهم به من جهود كبيرة لجلب العالم للمملكة عبر نقل الضيوف وربطهم بالعديد من الأحداث الكبرى المقامة على أرض الوطن بما في ذلك الملتقيات العالمية والمناسبات السياحية والترفيهية والرياضية، حيث يساهم انضباط مواعيد الرحلات في إثراء تجربة الضيوف مع ما يتم توفيره من خدمات ومنتجات مبتكرة أرضاً وجواً.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium . وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

