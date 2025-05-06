مستشفى أستر المنخول يرتقي إلى المرتبة الرابعة في الإمارات، إلى جانب مستشفى أستر القصيص ومستشفى ميدكير الصفا، الذين تم إدراجهم باستمرار ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات في الإمارات خلال السنوات الماضية

الرياض: أعلنت مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، إحدى أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إدراج خمسة من مستشفياتها ضمن قائمة "أفضل مستشفيات العالم 2025" المرموقة الصادرة عن مجلة نيوزويك. ويعكس هذا التقدير التزام أستر بتقديم رعاية صحية عالية الجودة، وترسيخ وجود قوي في المنطقة، وتوفير تجربة متميزة للمرضى.

في دولة الإمارات، تم إدراج أربعة مستشفيات ضمن القائمة، وهي: مستشفى أستر المنخول (المرتبة الرابعة)، مستشفى أستر القصيص (المرتبة 16)، مستشفى ميدكير الصفا (المرتبة 31) ومستشفى ميدكير الشارقة (المرتبة 35). أما في المملكة العربية السعودية، فقد جاء مستشفى أستر سند في المرتبة 38 كأحد أبرز المستشفيات في المملكة. وقد تم اختيار هذه المستشفيات بناءً على تميزها في رعاية المرضى، وجودة النتائج السريرية، وتجربة الرعاية الصحية الشاملة، والتي تم تقييمها بدقة من قبل نيوزويك بالتعاون مع مؤسسة "ستاتيستا". واستندت التقييمات إلى آراء مهنيي الصحة، واستطلاعات للرأي العام، وبيانات رئيسية تقيس أداء المستشفيات على مستوى عالمي.

وقال الدكتور أزاد موبين، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: "على مر السنين، تطورت أستر دي إم لتصبح مؤسسة تلتزم بأعلى معايير التميز السريري، وتضع معايير عالمية في مختلف التخصصات. إن هذا التقدير من منصة عالمية مثل نيوزويك هو اعتراف بجهود والتزام فرقنا الطبية والتمريضية والإدارية لضمان حصول كل مريض على أفضل نتائج ممكنة من الرعاية، ويعزز عزمنا على مواصلة السعي نحو التميز في قطاع الرعاية الصحية".

وأضافت أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيسة التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي: "نحن في أستر نعمل باستمرار على جعل رحلة عملائنا ومرضانا أكثر معنى، وقد أدخلنا أحدث الابتكارات في الحلول السريرية وآليات التغذية الراجعة المبنية على تقييم المرضى، مما يساعدنا على البقاء في الصدارة. ومع التطور السريع في قطاع الرعاية الصحية، نعتز بتطبيق منهجيات دولية مثل PROMs وPREMs، التي تُمكّن مرضانا من التعبير عن تجاربهم والمساهمة في تحسين خدماتنا. ونحن فخورون بأن معظم مستشفياتنا حققت ترتيبًا أعلى هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعكس الجهود الجماعية لفرقنا الطبية والإدارية، ويؤكد أن رعاية المرضى بأعلى جودة ممكنة تظل أولويتنا القصوى".

تُعد قائمة "أفضل مستشفيات العالم" الصادرة عن نيوزويك رمزًا عالميًا للتميز الطبي، ويتم اختيار المستشفيات بناءً على تقييمات دقيقة لجودة الرعاية السريرية وتجربة المرضى. وقد أجرت نيوزويك بالتعاون مع "ستاتيستا" استطلاعًا شمل أكثر من 85,000 من خبراء القطاع الطبي إلى جانب بيانات عامة من أجل إعداد هذه التصنيفات.

تأسست مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية في عام 1987 على يد الدكتور أزاد موبين، وهي تُعد من أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المنطقة، ولها حضور قوي في خمس دول من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن. تلتزم المجموعة برؤية توفير رعاية صحية عالية الجودة وفي متناول الجميع، من الرعاية الأولية إلى التخصصية، تحت شعارها "نعدك برعاية متميزة". ويشمل نموذج الرعاية المتكاملة للمجموعة 15 مستشفى، و121 عيادة، و306 صيدليات في دول الخليج، تخدم جميع شرائح المجتمع عبر ثلاث علامات تجارية متميزة: أستر، ميدكير، وأكسس. كما تواصل أستر التكيف مع احتياجات المرضى المتغيرة، وتضمن الوصول إلى الرعاية الصحية عبر القنوات التقليدية والرقمية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك إطلاق أول تطبيق شامل للرعاية الصحية في المنطقة، "myAster".

حول أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي

تأسست أستر دي إم للرعاية الصحية عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وهي تُعدّ واحدة من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، مع حضور قوي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست. تلتزم أستر برؤيتها المتمثلة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة، من خدمات الرعاية الأولية إلى الرعاية المتقدمة، تحت شعارها "سنعتني بك جيدًا".

يشمل نموذج الرعاية الصحية المتكامل للشركة 15 مستشفى، و117 عيادة، و285 صيدلية في دول مجلس التعاون، حيث تخدم جميع شرائح المجتمع من خلال ثلاث علامات تجارية مميزة: أستر، ميدكير، وأكسس. وتعمل أستر باستمرار على التكيف مع احتياجات المرضى المتغيرة، مما يضمن الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة عبر القنوات التقليدية والرقمية، ويتجلى ذلك في إطلاق أول تطبيق متكامل للرعاية الصحية في المنطقة، "myAster".

مع تركيز ثابت على الابتكار ونهج يتمحور حول المريض، تلتزم فرق العمل في أستر، التي تضم 1673 طبيبًا و3692 ممرضًا، بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى عبر مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والجراحية.

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