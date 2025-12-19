الجائزة تسلط الضوء على دور أوراسيا كابيتال المحوري في تعزيز منظومة الابتكار في دبي

الشركة ضاعفت وتيرة استثماراتها في شركات النمو في عام 2025 واستمرت بتمويل روّاد الأعمال في مرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس من خلال منصة ساندبوكس لتسريع نمو الأعمال

الإنجاز يعكس النهج الاستثماري المنظم للشركة ويؤكد انسجامها مع أولويات التنمية الوطنية في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت شركة أوراسيا كابيتال، الذراع الاستثمارية التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، على جائزة "أفضل شركة استثمارية برأس المال الجريء للعام" في حفل جوائز مجلة رواد الأعمال الشرق الأوسط 2025.

وتأتي الجائزة تقديراً لمساهمات الشركة في مجال تمكين الشركات الناشئة الواعدة، وتعزيز منظومة الابتكار في دبي، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتطورة.

واعتمدت الشركة خلال السنوات الأخيرة نموذجاً استثمارياً مبتكراً، يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع وتيرة نمو القطاعات المستقبلية الواعدة. وتتيح الشركة لروّاد الأعمال الوصول إلى رأس المال والبرامج المنظمة لتنمية قدراتهم، فضلاً عن البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، وذلك من خلال المناطق الاقتصادية التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ومنصة رأس المال الاستثماري المخصصة التابعة للشركة.

وتتخصص أوراسيا كابيتال في تمويل الشركات الناشئة في جميع مراحلها الأولى، بدءاً من مرحلة ما قبل التأسيس ، وشهد عام 2025 توسع نشاطات الشركة في تمويل جولات النمو، حيث قدمت الدعم لشركات ذات معدلات نمو قوية، مثل كالو (Calo) ونيم كارد (Nymcard)، مما أسهم في تعزيز نمو تلك الشركات وتوسيع نطاق أعمالها.

وحققت أوراسيا كابيتال إنجازات كبيرة في عام 2025 من خلال 25 استثماراً نوعياً جديداً، موسعةً محفظتها الاستثمارية لتشمل 61 شركة ناشطة في القطاعات الحيوية، بما فيها التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العقارية، ومنصات البرمجيات كخدمة، والرعاية الصحية الرقمية. وتسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص العمل، وتنمية المواهب، وتوظيف التكنولوجيا في الحلول والخدمات التجارية، مما يعزز مكانة دبي بوصفها الوجهة المفضلة في المنطقة لتنمية الأعمال القائمة على التكنولوجيا. ووفقاً لبيانات منصة ماجنيت (2025)، حلّت أوراسيا كابيتال في صدارة شركات رأس المال الجريء في دولة الإمارات، وفي المركز الثاني ضمن فئة جولة التمويل الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المركز الرابع بين أفضل شركات رأس المال الجريء في المنطقة.

وتدير الشركة برنامج ساندبوكس الموجه لدعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، وهو منصة منظمة لتمويل الشركات في مرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس، توفر دعماً منهجياً في عدة مجالات، تشمل الحوكمة، والجاهزية التجارية، وتخطيط العمليات، والتواصل مع المستثمرين. ويضمن هذا النهج المنظّم تزويد رواد الأعمال في بداية مسيرتهم الاستثمارية بالإمكانات والأسس اللازمة لتحقيق النمو والالتحاق بمصاف شركات الفئتين الأولى والثانية من الجيل الجديد في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال حسن وحيد، نائب رئيس أول – المالية المؤسسية والخزينة في "دييز" والشريك في أوراسيا كابيتال: "تؤدي أوراسيا كابيتال دوراً محورياً ضمن استراتيجية سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الرامية إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز تنافسية مناطق دبي الاقتصادية. وتعكس هذه الجائزة دور الشركة في الارتقاء بمشهد الاستثمار في الإمارة، وتمكين الشركات القائمة على التكنولوجيا، وتعزيز الأولويات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي".

وأضاف: "يؤكد حصولنا على جائزة ’أفضل شركة رأس مال جريء للعام‘ التزام أوراسيا كابيتال بتمكين الشركات الناشئة الواعدة، وتعزيز منظومة الابتكار في دبي، كما يمثّل إنجازاً مهماً يعكس فعالية استراتيجية الاستثمار المنظم، ويسلط الضوء على تركيزنا على دعم الشركات المدعومة بالتكنولوجيا، ومساهماتنا في تعزيز المشهد الاستثماري في الإمارة. ونؤكد التزامنا الراسخ بتمكين رواد الأعمال، وتسريع نمو القطاعات المستقبلية الواعدة، ودعم رؤية دبي الرامية إلى تنويع الاقتصاد ودفع عجلة التحول الرقمي".

تواصل أوراسيا كابيتال التزامها بقيمها ومبادئها الأساسية المتمثلة في العمل بشكل استباقي، ودعم التقنيات المتطورة، وتعزيز الإبداع، كما تتجاوز حدود الاستثمارات التقليدية، من خلال الشراكة الفعالة مع شركات المحافظ الاستثمارية، وتوفير الإرشادات المخصصة والدعم الاستراتيجي اللازم لدفع عجلة النمو المستدام وتحقيق النجاح طويل الأمد، بدلاً من التركيز بشكل حصري على العوائد المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات