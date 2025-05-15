الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سافوا" (Savoye)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة المستودعات وبرمجيات سلاسل التوريد في الشرق الأوسط، عن مشاركتها في معرض "سيملس الشرق الأوسط 2025"، للعام الرابع على التوالي، وذلك في خطوة لإلقاء الضوء على العمليات اللوجستية الداخلية المؤتمتة وأهميتها في تطوير قطاع التجارة الالكترونية، من خلال تقديم محفظتها المتطورة من البرمجيات وخدمات الأتمتة والروبوتات المصممة لضمان عمليات أكثر سلاسة.

وتشغل التجارة الالكترونية حيزاً واسعاً في قطاع التجزئة العالمي، إذ باتت تطرح أمام مقدمي حلول سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية تحديات وضغوطات عدّة لتلبية احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم وتزويدهم بتجربة تسوّق سلسة وسريعة ومخصصة لهم، لاسيما أن التوقعات الأخيرة تشير الى زيادة لافتة في حجم سوق التجارة الالكترونية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، قد تصل قيمتها الى 50 مليار دولار في عام 2025. وفي هذا السياق، يقام معرض "سيملس الشرق الأوسط" تحت عنوان "مستقبل التجارة الرقمية"، متيحاً منصة استراتيجية تجمع الشركات البارزة في هذا القطاع لتقديم حلول تعالج التحديات التشغيلية وبحث سبل التعامل مع التعقيدات التي تصاحب الاقتصاد الرقمي ضمن قطاعات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والتجزئة والتجارة الالكترونية والهوية الرقمية.

وخلال الحدث، ستسلط "سافوا" الضوء على إمكاناتها الفريدة في تصميم وتقديم حلول سلسة وجاهزة وقابلة للتطوير، تشمل برمجيات (ODATiO) لإدارة المستودعات (WMS) والنقل (TMS) وماكينات التعبئة المؤتمتة وأنظمة الروبوتات والتقنيات المتقدمة لتجهيز وتسليم الطلبات.

وقال آلان قدوم، المدير العام لشركة "سافوا" في منطقة الشرق الأوسط: "نحرص، في "سافوا"، على دعم الشركات في مساعيها لتطوير عمليات سلاسل الإمداد ومواءمتها مع متطلبات هذا العصر الجديد من التجارة الرقمية. وفي ظلّ التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركات وسط هذا القطاع المتسارع، بدءاً من الالتزام بمواعيد التسليم الصارمة وضمان امتثال المنتجات للمعايير المحددة، وصولاً الى تقديم خيارات مخصصة للطرود ترتقي بتجربة المتعاملين وتزويدهم بخدمات توصيل استثنائية تعزز ولاءهم، نتبنى في "سافوا" منهجية شاملة نعمل من خلالها على توفير حلول مخصصة تضمن الكفاءة والمرونة وتعزز التنافسية على مستوى العمليات كافة".

وأضاف: "نسعى، من خلال حلولنا المخصصة للعمليات اللوجستية الداخلية، الى دعم الشركات في منطقة الشرق الأوسط ومساعدتها على مواجهة التحديات التشغيلية وتحقيق أداء مميز في كل مرحلة".

وانطلاقاً من التزامها بتعزيز الابتكار، تعمل "سافوا" على تحقيق طموحاتها التي حددتها للعام 2025، مستفيدةً من حضورها وانتشارها الواسع في المنطقة، حيث تحرص على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة خدماتها والتركيز على الحلول المتكاملة للأعمال، إضافة الى إطلاق التقنيات المتطورة من الجيل المقبل المصممة لتلبية متطلبات المتعاملين المتزايدة.

وتواصل الشركة، من خلال جهودها وتطلعاتها هذه، سعيها لإرساء معايير جديدة لمنظومة الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر دعم الشركات وتزويدها بأنظمة متكاملة قابلة للتطوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تضمن الكفاءة والمرونة في ظلّ اقتصاد رقمي دائم التطوّر.

-انتهى-

#بياناتشركات