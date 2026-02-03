صافي أرباح قياسي بلغ 761 مليون دولار، بنمو 15.4%، مدفوعاً باستمرار الزخم التشغيلي عبر مختلف قطاعات الأعمال.

نمو كميات الوقود بنسبة 4.5% لتصل إلى 15.7 مليار لتر خلال عام 2025.

نمو إجمالي أرباح قطاع التجزئة لغير الوقود بنسبة 14.4% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع عدد المعاملات بنسبة 9.3% على أساس سنوي.

توسيع شبكة المحطات لتتجاوز 1,000 محطة خدمة، بنمو بلغت نسبته 13% على أساس سنوي.

الشركة اقترحت توزيعات أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2025، ليصل بذلك إجمالي توزيعات أرباح العام 2025 إلى 700 مليون دولار

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة، الرقم (AEA006101017) والرمزADNOCDIST) )، اليوم عن نتائجها المالية لعام 2025، مسجّلةً أقوى نتائج سنوية في تاريخها، بفضل التنفيذ المُنضبط لاستراتيجية النمو، وتسريع التوسّع في شبكة محطات الخدمة، وتحقيق نمو مستدام في الأرباح خلال عام 2025.

وحققت الشركة خلال عام 2025 أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.166 مليار دولار، بنمو 11.1% على أساس سنوي. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 15.4% ليصل إلى 761 مليون دولار، متجاوزاً توقعات المحللين. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالطلب القوي على الوقود وخدمات التجزئة غير المرتبطة بالوقود، إلى جانب النمو المتزايد في مساهمة العمليات الدولية للشركة.

وسجّلت الشركة أداءً قياسياً في كميات الوقود المُباعة، حيث بلغت 15.7 مليار لتر خلال عام 2025، مدعومةً بالتوسّع في الشبكة، وزيادة الإقبال على محطات الخدمة، إلى جانب كفاءة التنفيذ التشغيلي لعمليات الشركة في أسواقها الثلاثة، الإمارات والسعودية ومصر، مما يؤكد مرونة أعمالها الأساسية والتأثير الإيجابي للنمو الاقتصادي في هذه الأسواق.

كما واصل قطاع التجزئة لغير الوقود أداءه القوي خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 14.4% على أساس سنوي، حيثُ سجّلت المعاملات نمواً بنسبة 9.3%. كما سجّل برنامج الولاء، "مكافآت أدنوك" توسعاً ملحوظاً في قاعدة أعضائه ليصل إلى 2.61 مليون عضو، مع انضمام ما يزيد عن 350 ألف عضو جديد خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع": "شكّل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة أدنوك للتوزيع، حيثُ حققنا أداءً مالياً قياسياً، إلى جانب إحراز تقدم مستمر في ترسيخ ريادتنا ضمن قطاعي التنقّل والتجزئة. لقد ساهم التنفيذ القوي عبر كافة قطاعات الأعمال، من الوقود، وقطاع التجزئة لغير الوقود، والتوسّع في شبكة محطات الخدمة، وتعزيز نمو البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، في تعزيز مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على مواكبة تطلعات عملائنا. ومنذ الاكتتاب العام للشركة، حققنا عائداً إجمالياً للمساهمين بنسبة 120%، ومع تطلعنا إلى عام 2026، سنستمر في تعزيز نهجنا القائم على النمو المنضبط، والتميّز التشغيلي، وخلق وتعزيز القيمة المستدامة على المدى البعيد لمساهمينا".

وخلال العام الماضي سرّعت الشركة وتيرة التوسّع في شبكة محطاتها، بإضافة 119 محطة خدمة جديدة ، متجاوزةً التوجيهات السنوية المُحدَّثة التي كانت تستهدف إضافة ما بين 90 و100 محطة. ونتيجةً لذلك، ارتفع إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة للشركة إلى 1,010 محطة، مسجّلاً نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي. وتؤكد الشركة استمرارها على المسار الصحيح لتحقيق هدفها بالوصول إلى 1,150 محطة خدمة بحلول عام 2028، بما يتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو.

كما شهدت شبكة شحن المركبات الكهربائية التابعة لأدنوك للتوزيع، نمواً متسارعاً، بإضافة 182 نقطة شحن جديدة سريعة وفائقة السرعة خلال عام 2025. وبهذا التوسّع، وصلت شبكة (E2GO) في الإمارات إلى 402 نقطة شحن، مسجلةً نمواً سنوياً قوياً بنسبة 83%. ويُعزّز هذا التوسع تنفيذ استراتيجية الشركة الهادفة للوصول إلى 750 نقطة شحن بحلول 2028، بما يُساهم في دعم رؤية دولة الإمارات للتحوّل نحو التنقّل المستدام، وترسيخ دور "أدنوك للتوزيع" كمزوّد رائد لحلول التنقّل المستقبلية.

وشكّل عام 2025 محطة بارزة لأدنوك للتوزيع، وذلك من خلال نجاحها في تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الهامة، حيثُ قامت الشركة بإعادة إطلاق علامتها الرائدة "واحة من أدنوك"، وتطوير تجربة التجزئة تحت شعار "غورميه عالدرب"، الذي يشمل تحسين عروض الأطعمة والمشروبات والارتقاء بخدمات القهوة المحضّرة بواسطة الباريستا. وفي شهر نوفمبر من نفس العام، أطلقت الشركة مشروع "The Hub من أدنوك”، والذي يُعد وجهة متكاملة تمزج بين الأجواء العائلية، الترفيه، وتجارب الطعام، إلى جانب الخدمات الأساسية مثل التزوّد بالوقود، شحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات، بما يساهم في تعزيز وتيرة نمو إيرادات قطاع التجزئة لغير الوقود ضمن مسار الشركة التوسعي. كما شهد عام 2025 افتتاح أول ستة مواقع من مفهوم الشركة الجديد "The Hub من أدنوك”، وذلك ضمن خطة الشركة التي تستهدف إطلاق 30 موقعاً بحلول عام 2030.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2025، ليبلغ بذلك إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 نحو 700 مليون دولار، على أن يتم عرض هذا المقترح للتصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرّر في مارس 2026. وكما تم الإعلان سابقاً، أوصت الشركة بتمديد سياسة توزيع الأرباح حتى عام 2030، وذلك رهناً بموافقة المساهمين، مع اعتماد توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي ابتداءً من الربع الأول لعام 2026. وتجسّد هذه التوصية ثقة مجلس الإدارة بآفاق نمو أرباح الشركة، وكفاءة منهجية تخصيص رأس المال، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية ومستدامة. ويؤدي تمديد سياسة توزيع الأرباح إلى رفع إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة والمقترحة للشركة إلى حد أدنى يبلغ 4.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

وتتوقع "أدنوك للتوزيع" الحفاظ على زخم النمو خلال عام 2026، مدعومة بالتوسّع المستمر في شبكتها، وتعزيز مساهمة أنشطة التجزئة لغير الوقود. كما تخطط لإضافة ما بين 60 إلى 70 محطة خدمة خلال العام، إلى جانب تركيب ما بين 50 إلى 60 نقطة شحن جديدة سريعة وفائقة السرعة. وتستمر الشركة في تطوير قدراتها الرقمية وتوسيع الاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتسريع النمو المستقبلي.

ملخص النتائج المالية

(مليون دولار) الربع الرابع 2024 الربع الرابع 2025 % التغيير 2024 2025 % التغيير إجمالي الأرباح 438 504 15.1% 1,692 1,891 11.7% الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 260 281 8.1% 1,049 1,166 11.1% الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 268 259 -3.6% 989 1,089 10.1% صافي الأرباح 158 182 15.1% 659 761 15.4%

عن "أدنوك للتوزيع"

“أدنوك للتوزيع” هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح “أدنوك للتوزيع” وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير “أدنوك للتوزيع” محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 52 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير “أدنوك للتوزيع” 1010 محطة خدمة، 567 محطة خدمة في دولة الإمارات و199 محطة خدمة في السعودية و244 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة غير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 384 متجر واحة أدنوك و37 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة أكثر من 400 نقطة شحن كهربائي مُثبتة في جميع أنحاء الإمارات. أدنوك للتوزيع” هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 ديسمبر 2025. تهدف “أدنوك للتوزيع” إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.

بيانات تحذيرية مرتبطة بالمعلومات الاستشرافية

يتضمن هذا الخبر الصحفي بيانات استشرافية مرتبطة بعمليات "شركة “أدنوك للتوزيع” ش.م.ع"، وهي ترتكز على التوقعات والتقديرات الحالية لإدارة الشركة فيما يخص المنتجات البترولية والكيماوية وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وإن كلمات أو عبارات مثل "يتوقع"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يستهدف"، و"يقدّر"، و"يعتزم"، و"يعتقد"، و"يسعى"، و"يخمّن"، و"قد"، و"يمكن"، و"ربما"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"يضع ميزانية"، و"تطلعات"، و"توجهات"، و"إرشادات"، و"تركيز"، و"حسب الموعد المقرر"، و"في المسار المحدد"، و"من المقرر"، و"أهداف"، و"غايات"، و"استراتيجيات"، و"فرص" وغيرها من التعابير المشابهة تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات الاستشرافية. ولا تشكل هذه البيانات أي ضمانات بخصوص الأداء المستقبلي للشركة، وهي خاضعة لمخاطر وشكوك وغيرها العديد من العوامل التي يُعتبر العديد منها خارج نطاق سيطرة الشركة ومن الصعب التنبؤ بها. ولذلك قد تختلف المخرجات والنتائج الفعلية بشكل ملموس عما هو وارد أو متوقع في مثل هذه البيانات الاستشرافية. ولا ينبغي على القارئ أن يعتمد بشكل قاطع على هذه البيانات التي تعد صحيحة فقط حتى تاريخ نشر هذا الخبر الصحفي. وما لم يكن هناك داعٍ قانوني، لا تعد "“أدنوك للتوزيع” ش.م.ع" ملزمةً بتحديث أي بيانات استشرافية علانيةٍ سواء نتيجة معلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. يخضع توزيع الأرباح لتقدير مجلس الإدارة فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد للشركة الخاص بنفقات التشغيل ونفقات الفوائد والنفقات الرأسمالية المتوقعة، وبظروف السوق والبيئة والظروف التشغيلية في الأسواق التي تعمل بها الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بخصوص أعمال ونشاطات الشركة. بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد نسب الأرباح وتوزيعها، من بين أمور أخرى، على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، وكل ذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة وموافقة مساهمي الشركة.

