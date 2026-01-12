أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – نقلت الاتحاد للطيران 22.4 مليون مسافر في عام 2025، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، مدعومةً بالطلب المستمر والنمو المدروس في الطاقة الاستيعابية عبر شبكتها العالمية المتنامية. وبلغ معدل إشغال المقاعد للعام 88.3%، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنةً بعام 2024، مما يعكس الأداء التجاري القوي طوال العام.

واختتمت الشركة 2025 بأداءٍ متميز، حيث نقلت 2.2 مليون مسافر في ديسمبر، بزيادة قدرها 28% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024. وبلغ معدل إشغال المقاعد لهذا الشهر 87.6%، محافظةً على معدلات استخدام عالية خلال ذروة موسم السفر في نهاية العام.

في نهاية 2025، بلغ أسطول الاتحاد للطيران 127 طائرة، بعد إضافة 29 طائرة خلال عام 2025، وهو أكبر توسّع سنوي في تاريخ الشركة. وشمل هذا النمو إدخال طائرة إيرباص A321LR، مما وسّع نطاق الخدمات المتميزة التي تقدمها الاتحاد لتشمل عدد أكبر من الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى، ودعم التوسع المستمر لشبكة رحلاتها.

وشكّل نمو الاتحاد للطيران في عام 2025 ما يقرب من 40٪ من إجمالي نمو الركاب في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناءً على النمو المتوقع المسجّل لحركة النقل الجوي في جميع أنحاء الدولة، مما يعكس الدور المحوري للشركة في دعم طموحات أبوظبي السياحية والاقتصادية.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، قائلاً: "كان عام 2025 عامًا حافلاً بالنمو المطرد لشركة الاتحاد للطيران. فقد نقلنا أكثر من 22 مليون مسافر، وهو أعلى رقم سنوي في تاريخنا، مع الحفاظ على معدلات إشغال عالية وأداء تشغيلي متميز طوال العام."

وتابع: "ويعكس اختتام العام برقم قياسي في شهر ديسمبر ثقة عملائنا بمنتجاتنا وخدماتنا. وبفضل أسطولنا الذي يضم 127 طائرة، وهو الأكبر في تاريخنا، فإن الاتحاد للطيران في وضع أفضل من أي وقت مضى لنقل المزيد من الزوار إلى أبوظبي، وتوفير تجارب سفر مميزة لضيوفنا عبر شبكتنا العالمية المتنامية بسرعة."

"وتعكس إنجازات هذا العام كفاءة فريقنا وثقة عملائنا بخدماتنا. ومع دخولنا عام 2026، نؤكد التزامنا بالسلامة، والخدمة المتميزة والنمو المستدام الذي يعود بالنفع على أبوظبي والمجتمعات التي نخدمها."

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

