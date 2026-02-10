أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال خدمات التأمين متعددة المجالات للشركات والأفراد، عن تحقيقها نتائج مالية قوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وذلك بفضل النمو المستمر في مختلف قطاعات الأعمال الأساسية، حيث سجلت الشركة صافي أرباح قبل الضريبة بقيمة 533.1 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 14.3 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 8.5 مليون درهم، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 13.4%. فيما بلغت النسبة المجمعة للشركة 93.2%، ما يظهر مدى فعالية منهجية الاكتتاب التي تعتمدها الشركة وقوة أدائها التشغيلي.

وخلال عام 2025، أحرزت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تقدماً ملحوظاً في عدد من المبادرات الاستراتيجية بما يتوافق مع أولوياتها في تحقيق النمو والتنوع والتنمية الوطنية. كان أبرزها توقيع شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع "أليانز تريد" في الشرق الأوسط بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تأمين الائتمان التجاري (TCI) في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز عروض منتجاتنا وتمكين الشركات من تحسين إدارة مخاطر الائتمان، وحماية التدفقات النقدية، واغتنام فرص النمو بثقة أكبر، يدعمها في ذلك خبرة "أليانز تريد" العالمية المتقدمة في إدارة مخاطر الائتمان والبيانات السوقية الواسعة.

قال معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "يظهر أداء شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لعام 2025 قوة استراتيجيتنا على المدى الطويل والتزامنا بمواءمة نمو المجموعة مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها الاقتصادية. وتواصل الشركة البناء على أعمالها الأساسية من خلال التوسع المنضبط والحوكمة الرشيدة والتركيز الكبير على تنمية المواهب الوطنية. ويعكس فوزنا بجائزة "نافس" هذا التوجه الاستراتيجي ومساهمتنا في تحقيق أهداف دولة الإمارات المتمثلة في النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية."

من جهته، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "تُظهر نتائجنا لعام 2025 المرونة الكبيرة التي تتمتع بها عملياتنا ومدى تأثير مبادراتنا الاستراتيجية. وقد أسهمت شراكتنا مع "أليانز تريد" في تعزيز قدراتنا في مجال التأمين المتخصص، فيما ساعد تركيزنا المستمر على الابتكار والتميز التشغيلي على دعم كفاءة الشركة وجودة خدماتها. وتواصل الشركة العمل على ترسيخ مكانتها كشركة تأمين موثوقة وشريك طويل الأمد في المنطقة."

وتماشياً مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في تحقيق اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار، واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تطوير أجندتها الرقمية والابتكارية، بما في ذلك الدمج المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتجربة العملاء.

كما أكدت الشركة التزامها بالمسؤولية المجتمعية من خلال إبرام شراكةً استراتيجية مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم حلول متخصصة للتأمين على الحياة لمواطني دولة الإمارات المؤهلين، مما يعزز دورها في تحقيق الأمن المالي ودعم المبادرات الوطنية. وتقديراً لجهودها المتواصلة في تمكين المواهب الإماراتية، تم تكريم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في حفل جوائز "نافس" في دورته الثلاثة (2024-2025)، حيث فازت الشركة بالمركز الأول عن فئتها في قطاع التأمين، بالإضافة إلى فوزها بجائزة الفئة الذهبية عن تميزها في دعم مبادرات التوطين.

أبرز جوانب الأداء المالي:

إجمالي إيرادات التأمين: خلال سنة 2025 كاملةً، بلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 8.3 مليار درهم، بالمقارنة مع 7.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الفائت.

صافي نتائج خدمات التأمين: بلغ صافي نتائج خدمات التأمين 494.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 10.2% عن العام الفائت.

صافي إيرادات الاستثمار: بلغ صافي إيرادات الاستثمار 296.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 8.9% عن العام الفائت.

الأرباح قبل الضريبة: ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 533.1 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 14.3%، فيما بلغت الأرباح بعد الضريبة لهذه الفترة 479.9 مليون درهم (بنسبة نمو بلغت 14.4%).

بلغ إجمالي الأصول على مستوى المجموعة الموحدة في 31 ديسمبر 2025 10.4 مليار درهم، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.7 مليار درهم، مما يعكس قوة الميزانية العمومية وثبات الوضع المالي.

حول شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع. هي شريك تأمين رائد متعدد المجالات وتتمتع بخبرة طويلة في تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للأفراد والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1972، وتملك الشركة شبكة واسعة من الفروع ومراكز البيع والخدمة التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات الخدمات، منها حلول إعادة التأمين المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة والمتطورة. وتملك الشركة أيضاً مكتب تمثيلي في لندن باسم ADNIC International Ltd، إلى جانب امتلاكها حصة الأغلبية في شركة متكاملة للتأمين في المملكة العربية السعودية. وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

