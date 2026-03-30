توقيع اتفاقية مشروطة يتم بموجبها الاستحواذ على حصة 49% من شركة "نيفرو كير للخدمات الصحية" – المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية) (يُشار إليها بـ "طبية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق السعودية الموازية – نمو تحت الرمز 9530)، إحدى الشركات الرائدة في تزويد حلول الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية لكامل العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

أعلنت الشركة عن تسجيل إيراداتٍ بلغت 842.2 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 13.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (السنة المالية 2024)، وذلك بفضل الأداء القوي الذي حقّقته شركة الفيصلية للأنظمة الطبية FMS والتأثير الإيجابي للاستحواذ على شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية (الحماد) في شهر يوليو 2024، ما ساهم في تعويض انخفاض إيرادات شركة لوازم الدولية الطبية Premma. وسجلت الشركة صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 23.6 مليون ريال سعودي، مقارنةً بصافي خسارة قدره 66.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024.

وتعليقاً على نتائج السنة المالية 2025، قال محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة "طبية":

"فيما أباشر فترة عملي في منصب الرئيس التنفيذي لدى طبية، أتعهّد بأن يكون تركيزنا كشركة واحدة منصبّاً على الارتقاء بمعايير تنفيذ الخطط والاستراتيجيات عبر جميع أقسامنا وشركاتنا التابعة إلى جانب تسريع خطى أدائنا التشغيلي. في عام 2025، اتخذنا إجراءات حاسمة لإعادة هيكلة محفظتنا، شملت التخارج من الأنشطة غير الأساسية في مجالي جراحة السمنة والتجميل، ومواصلة تطوير منصتنا في مجال خدمات رعاية الكلى، وتعزيز سجل طلباتنا من خلال العطاءات الحكومية الجديدة. وقد قمنا خلال العام بترسيخ محفظتنا بشكل أكبر من خلال دمج شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية (الحماد)".

"وبالتطلّع قُدماً نحو عام 2026، فإننا سنواصل عملنا الدؤوب بالاستناد على هذا الزخم الإيجابي من خلال الاستمرار في تحسين عملياتنا الأساسية، ورفع مستوى الإنتاجية لمشروع ’جينات الحياة‘، وتحديث استراتيجية الشركة لمواكبة المرحلة المقبلة من مسيرتنا التنموية. ومن خلال اعتمادنا أولويات واضحة المعالم واتباعنا خططاً منضبطة في التنفيذ، فإننا في وضع مناسب يؤهلنا لاغتنام فرص النمو الواعدة في مشهد الرعاية الصحية سريع التطور في المملكة العربية السعودية".

أبرز ملامح الأداء المالي

بلغت الإيرادات 842.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2025، (مقارنةً بـ 739.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024) لتسجّل زيادةً قدرها 13.9% على أساس سنوي. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى النمو الذي سجّلته شركة الفيصلية للأنظمة الطبية والتي ارتفعت إيراداتها إلى 428.4 مليون ريال سعودي (بزيادةٍ قدرها 17.4%+ على أساس سنوي)، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة الحماد في شهر يوليو 2024، والتي ساهمت بمبلغ 89.2 مليون ريال سعودي (بزيادةٍ قدرها 172.8% على أساس سنوي). وقد ساعد ارتفاع الإيرادات في تعويض الانخفاض الذي شهدته شركة لوازم الدولية الطبية (انخفاضٌ قدره -5.0% على أساس سنوي).

بلغ إجمالي الربح 194.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2025، (مقارنةً بـ 172.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024) ليسجّل زيادةً قدرها 13.0% على أساس سنوي، مع استقرار هامش الربح عند 23.1% في عام 2025 (مقارنةً بـ 23.3% في عام 2024). ويعكس هذا التحسن التركيز الاستراتيجي للشركة على كفاءة التنفيذ وتحسين التكاليف والمصروفات، لا سيما في شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، بالإضافة إلى مساهمة شركة الحماد على مدار العام في إيرادات السنة المالية 2025.

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 23.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2025، (مقارنةً بصافي خسارة قدره 66.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024).

ووصلت التدفقات النقدية التشغيلية إلى مبلغ 1.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2025، (مقارنةً بـ 105.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024). ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة المخزون بمقدار 69.0 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تدفقات نقدية خارجة لمرة واحدة يتعلق بالعمليات المتوقفة لشركة IHC بقيمة 33.6 مليون ريال سعودي.

وبلغ النقد وما يعادله 4.9 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 80.6 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2024، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التخارج من شركة الرعاية الصحية المبتكرة القابضة المحدودة.

بلغ إجمالي القروض 312.5 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2025، بانخفاضٍ قدره 134.9 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 447.4 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2024. في شهر مارس 2025، وقّعت "طبية" اتفاقية إعفاء من الديون مع شركة مجموعة الفيصلية القابضة، والتي تُعتبر الشركة الأم للشركة المتقدّمة للأدوية وهي طرف ذو صلة وتمتلك حصة أغلبية في "طبية"، ما أسفر عن إعفاء "طبية" من ديونها قصيرة الأجل والبالغة قيمتها 100 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، نجحت "طبية" في تعويض وتسوية قروضٍ بقيمة 34.9 مليون ريال سعودي، ما يعكس إدارتها الفعالة والحكيمة لعملية الاقتراض رغم المتطلبات المالية المتواصلة والمرتبطة برأس المال العامل.

أبرز ملامح أداء الشركات التابعة

شهدت شركة الفيصلية للأنظمة الطبية (المعدات الطبية) نمواً في إيراداتها خلال السنة المالية 2025 لتصل إلى 428.4 مليون ريال سعودي (بزيادةٍ قدرها 17.4% على أساس سنوي)، إثر تنفيذها للمشاريع المتراكمة وتطوير عملياتها في مملكة البحرين والتي تم إطلاقها في شهر يوليو 2024. وبلغ إجمالي أرباح الشركة 113.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2025، بزيادةٍ قدرها 13.9% مقارنةً بالعام السابق، فيما شهد هامش الربح الإجمالي للشركة انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 26.5% في السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 27.3% في العام السابق.

في شهر مايو 2025، وقّعت الفيصلية عقداً بقيمة 67.2 مليون ريال سعودي لمدة 36 شهراً مع وزارة الصحة لتشغيل وصيانة وتحديث منشآت تصوير وإدارة نظم القلب في العديد من مراكز القلب.

شهدت شركة لوازم الطبية الدولية (المستلزمات الطبية) انخفاضاً طفيفاً في إيراداتها خلال السنة المالية 2025 لتصل إلى 324.6 مليون ريال سعودي، بانخفاضٍ قدره 5.0% مقارنةً بالعام السابق، كما انخفض إجمالي الربح بنسبة 7.0% ليصل إلى 60.6 مليون ريال سعودي. والجدير ذكره أن سوق المستلزمات الطبية في المملكة لا تزال نشطة وتشهد تنافسية عالية.

تم الاستحواذ بنجاح على شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية (المستلزمات والمواد الاستهلاكية) في شهر يوليو 2024، لتساهم بمبلغ 89.2 مليون ريال سعودي في الإيرادات الموحدة لشركة "طبية" للسنة المالية 2025. وحقّقت الحماد إجمالي ربح قدره 20.7 مليون ريال سعودي، محققةً هامش ربح قدره 23.1%. وقد تم دمج مبيعات وعمليات شركة الحماد مع شركة لوازم الطبية الدولية، وهي تعمل جنباً إلى جنب معها ومع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية على تعزيز الكفاءة وإطلاق العنان لفرص التآزر والتعاون المشترك.

أعلنت شركة "جينات الحياة" (مختبر الجينوم والفحوصات الوراثية)، والتي باشرت عملياتها في شهر ديسمبر 2023، عن تحقيق إيراداتٍ بلغت 12.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2025 (بزيادةٍ قدرها 1% على أساس سنوي). وكما سبق الإفصاح عنه، فقد فازت "جينات الحياة" بعطاء شركة "نوبكو" ضمن قطاع الجينوم في شهر مارس 2025؛ إلا أن العقود المرتبطة بالعطاء لم يتم تفعيلها بعد، ما أدى إلى تأخير النمو المتوقع في الإيرادات. تواصل إدارة "طيبة" النظر إلى "جينات الحياة" باعتبارها منصة ذات أهمية استراتيجية بارزة تتماشى مع مستهدفات المملكة طويلة المدى في مجال الطب الدقيق والجينوم، ومن المتوقع أن يتحسن أداؤها بشكل ملحوظ مع بدء تفعيل العطاءات.

التقدّم المحرز في المبادرات الاستراتيجية:

"نفرو بلس" (خدمات رعاية الكلى)، هي مشروع مشترك بنسبة 51:49 مع شركة "نيفرو كير للخدمات الصحية الخاصة المحدودة"، وهي شبكة عيادات لغسيل الكلى مقرها الهند. في شهر نوفمبر 2025، وقّعت شركة "طبية" اتفاقية شراء مشروطة للاستحواذ على حصة نسبتها 49% في شركة "نيفرو كير للخدمات الصحية" – المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار شراكتها مع "نفرو بلس". يخضع هذا الاستحواذ للإجراءات القانونية والموافقات التنظيمية، على أن يبدأ الأثر المالي المتوقع بحلول نهاية السنة المالية 2026.

كانت شركة الرعاية الصحية المبتكرة القابضة المحدودة IHC مشروعاً مشتركاً يركز على مجالي جراحة السمنة والتجميل، وفي شهر ديسمبر 2025، أبرمت "طبية" اتفاقية شراء أسهم مشروطة لبيع حصتها البالغة نسبتها 51% في الشركة مقابل 52.0 مليون ريال سعودي (ما يعكس قيمة حقوق ملكية تبلغ 101.96 مليون ريال سعودي بقيمة 100% من الشركة). تخضع هذه الصفقة للإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وبعد توقيع الاتفاقية الملزمة في 31 ديسمبر 2025، من المتوقع أن يتم التخارج من شركة الرعاية الصحية المبتكرة القابضة المحدودة اعتباراً من التاريخ نفسه. وقد كانت قيمة التخارج أدنى من القيمة الدفترية؛ ولكن الخسارة الناجمة عن التخارج كانت ضئيلة ولهذا لم يكن لها أي تأثير ملموس على البيانات المالية للسنة المالية 2025.

الاستراتيجية والتوقّعات المستقبلية

في عام 2026، سيكون تركيز "طبية" منصبّاً على أولويتين اثنتين، أولهما تحسين أداء شركاتها الرئيسية، وهي شركة الفيصلية للأنظمة الطبية وشركة لوازم الدولية الطبية وشركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية، لتمكينها من تنفيذ مشاريعها قيد التنفيذ وزيادة مشاركتها في سوق القطاع الخاص والفوز بعقود حكومية؛ وثانيهما رفع مستوى إنتاجية محفظة استثماراتها الاستراتيجية، ومواصلة تعزيز الربحية وتنمية مشروع "جينات الحياة" واستكمال الاستحواذ على "نيفرو بلس".

تتمتع "طبية" بآفاق مستقبلية واعدة، مدفوعةً بالتطور الديموغرافي في المملكة وما ينتج عنه من زيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية. إضافةً إلى ذلك، فإن مبادرات رؤية 2030 الرامية إلى تحسين البنية التحتية الصحية بما يتوافق مع المعايير العالمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية تتيح فرصاً كبيرة وواعدة لتحقيق النمو.

لمحة عن الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية):

"طبية" هي شركة قابضة تغطي مجالات متنوّعة ضمن قطاع الرعاية الصحية، أسّستها مجموعة الفيصلية عام 2013 كي تكون المظلة التي تندرج تحتها مختلف الشركات التابعة لها والعاملة ضمن قطاع الرعاية الصحية. على مدار 50 عاماً من الريادة والتميّز في دعم الشركات الوطنية المتخصصة في تزويد خدمات الرعاية الصحية بهدف تحسين جودة صحة وحياة المجتمع السعودي، تواصل "طبية"، بالاستناد إلى سجلها الحافل بالإنجازات والنجاحات، تزويد أحدث الحلول الشاملة في قطاع الرعاية الصحية وتولّي تنفيذ المشاريع بشكل متكامل، بما يشمل مشاريع الرعاية الصحية الضخمة على مستوى المملكة العربية السعودية.

تزاول "طيبة" أعمالها عبر ثلاث شركات رئيسية تملكها بالكامل وهي شركة الفيصلية للأنظمة الطبية FMS والشركة الدولية لمستلزمات الرعاية الطبية Premma، وشركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية (الحماد)، فضلاً عن شركة "فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية المحدودة" وهي مشروع مشترك مناصفةً مع شركة فيليبس؛ وشركاتها التابعة ضمن قطاع التقنيات الصحية، بما يشمل مشروعاً مشتركاً مناصفةً مع شركة "بي جي أي المناهل هيلث للخدمات الطبية" BGI، وحصة 49% في شركة "نيفرو كير للخدمات الصحية" – المملكة العربية السعودية.

