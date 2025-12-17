دبي، الإمارات العربية المتحدة : واصلت كريم خلال عام 2025 تبسيط حياة الملايين وتوفير فرص تحقيق الدخل عبر أنحاء المنطقة. وامتدّ التطبيق الشامل إلى مدن جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تحسين موثوقية وسرعة أكثر من 20 خدمة تشمل توصيل الطعام والبقالة، والتحويلات المالية الدولية، وطلب سيارات الأجرة، وغيرها.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم: "حرصنا هذا العام على تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وكباتننا وشركائنا، من خلال التوسع في مدن جديدة وإطلاق خدمات مبتكرة، وجعل منصتنا أكثر ذكاءً وموثوقية عبر حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وبينما نتطلع إلى عام 2026، يبقى تركيزنا موجهاً نحو تبسيط حياة الناس في المنطقة وبناء مؤسسة راسخة تقدّم قيمة أكبر عاماً بعد عام."

أبرز إنجازات كريم لعام 2025

توسعت خدمات كريم في أبوظبي والعين والشارقة.

أصبحت "كريم كويك" المنصة الحصرية لشوكولاتة Fix Dessert Chocolatier المعروفة بـ"شوكولاتة دبي"

توسعت خدمة التحويلات الدولية عبر "كريم باي" لتشمل أكثر من 35 دولة.

حقق مشتركو "كريم بلس" وفورات شهرية بمتوسط 375 درهماً - بزيادة 25% مقارنة بعام 2024.

تم إطلاق خدمات جديدة مثل Box XL و Careem for Business وتوسعة خدمات التنظيف المنزلي.

تم تنظيم النسخة الأولى من حفل "جوائز كريم" لتكريم أبرز المطاعم في دبي وأبوظبي.

تعاونت كريم مع صندوق “مجرى” الوطني للمسؤولية المجتمعية لدعم أكثر من 60,000 كابتن توصيل خلال فصل الصيف عبر جميع المنصات.

"كريم فود" - خدمة توصيل الطعام

سجلت "كريم فود" رقماً لافتاً في 2025 مع توصيل 1.6 مليون برغر - أي ما يعادل 4,400 برغر يومياً.

ارتفعت طلبات الماتشا بنسبة 121% مقارنة بعام 2024.

أظهر أحد عشاق الطعام ولاءً استثنائياً بتنفيذ 1,250 طلباً خلال العام، بمتوسط يتجاوز 3 طلبات يومياً.

تم إتمام أسرع عمليات التوصيل في دبي وأبوظبي خلال أقل من 3 دقائق.

بلغت قيمة أكبر طلبية فردية 1,600 درهم مقابل 15 وجبة Legendary Brisket Feast من مطعم Mattar Farm

احتلّ الإفطار المرتبة الأولى كأكثر الفئات شعبية في 2025.

بقيت الفترة بين 7 و8 مساءً ذروة طلبات الطعام عبر التطبيق.

انضمت مجموعة من العلامات الشهيرة إلى منصة "كريم فود"، من بينها الإطلاق الحصري لمطعم البيتروتي، إضافة إلى Five Guys و Taqado و Little Caesars و Mandi Man و Bread Ahead .

"كريم كويك" - خدمة توصيل البقالة والإلكترونيات

أصبحت "كريم كويك" أول منصة تتعاون مباشرة مع عدد كبير من المزارع المحلية في الإمارات، لتوصيل منتجاتها الطازجة إلى العملاء خلال 24 ساعة فقط من الحصاد.

حافظ الموز على مرتبته كأكثر المنتجات طلباً للعام الثالث على التوالي.

شهدت منصة "كريم كويك" طلبات غير اعتيادية من هواة جمع "اللابوبو" Labubu ، كان أبرزها طلب 10 دمى بقيمة 2,400 درهم.

بلغت قيمة أكبر طلبية شوكولاتة " FIX " ن19,800 درهماً لشراء 50 صندوقاً من شوكولاتة دبي الشهيرة.

سجلت الخدمة واحدة من أسرع عمليات التوصيل بإنجازها خلال 70 ثانية فقط في كل من أبوظبي ودبي.

وصلت قيمة أكبر طلب بقالة فردي إلى 4,600 درهم

قام أحد العملاء بإجراء 41 طلباً في يوم واحد.

بقي يوم الأحد الأكثر ازدحاماً بطلبات البقالة، مع ذروة الاستخدام بين 7 و8 مساءً.

"كريم باي" - خدمة المدفوعات المالية

سجّلت "كريم باي" رقماً قياسياً هذا العام بعد إتمام تحويل مالي من الإمارات إلى الهند في 7 ثوانٍ فقط.

ما يقارب 20% من التحويلات أُنجز خلال أقل من دقيقة، ما يؤكد سرعة وكفاءة الخدمة.

أجرى أحد المستخدمين أكثر من 480 عملية تحويل إلى الهند خلال عام 2025.

بينما حوّل مستخدم آخر 620,000 دولار إلى باكستان على مدار العام.

كان شهر أكتوبر الأكثر نشاطاً في التحويلات عبر "كريم باي"، مع ذروة الإرسال عند الساعة 11 صباحاً.

"كريم بلس" - برنامج الاشتراك الشهري

وفر مشتركو "كريم بلس" في عام 2025 متوسطاً شهرياً قدره 375 درهماً، بزيادة وصلت إلى 25% مقارنة بعام 2024.

حقق أحد الأعضاء وفورات لافتة تجاوزت 18,200 درهماً خلال العام.

تصدّرت خدمات كريم فود، كريم كويك، وكريم رايدز قائمة الاستخدام بين أعضاء البرنامج.

واصل أحد العملاء الاشتراك في "كريم بلس" لمدة خمسة أعوام متتالية - دليل على القيمة المستمرة التي يقدمها البرنامج لمستخدميه.

"كريم داين أوت" - خدمة استكشاف المطاعم والحصول على الخصومات

اصبح مطعم Kitchen 6 الأكثر حجزاً هذا العام.

وصلت أكبر فاتورة طعام إلى 41,600 درهماً في مطعم Jun's ، مع توفير 4,200 درهماً عبر"كريم داين أوت"

سجل أحد المستخدمين 330 حجزاً مطعماً خلال عام 2025!

"كريم رايدز"

في عام 2025، غطّت الرحلات عبر "كريم" في الدولة أكثر من 160 مليون كيلومتر – أي ما يعادل السفر من الأرض إلى القمر والعودة أكثر من 200 مرة!

ومن بين الأغراض الفريدة التي نسيها الركاب داخل السيارات كانت لفّتان من السجاد وغيتار.

أما أكثر الأغراض التي نُسيت بشكل متكرر، فشملت الهواتف المحمولة، وسماعات AirPods ، والمحافظ.

"كريم بايك"

أنجز مستخدمو "كريم بايك" في 2025 أكثر من 1.8 مليون رحلة قطعوا خلالها ما يزيد عن 7.8 مليون كيلومتر، ما ساهم في خفض 1.2 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.

أظهر مجتمع الدراجين نشاطاً لافتاً، إذ أحرق المستخدمون مجتمعين 172 مليون سعرة حرارية خلال العام.

سجل أحد أكثر الدراجين التزاماً 2,090 رحلة في 2025 - بمتوسط يقارب 5 رحلات يومياً.

شهد يوم 11 يناير أعلى معدل استخدام، مع تسجيل نحو 11,000 رحلة في يوم واحد.

التبرعات

قدّم مستخدمو كريم عبر خدمة التبرعات داخل التطبيق Right Click مساهمات تجاوزت 1.7 مليون درهم لدعم القضايا الخيرية في أنحاء المنطقة.

بلغت قيمة أكبر التبرعات الفردية 10,000 درهماً لكل من Dubai Cares وبرنامج الأغذية العالمي، دعماً لأهالي غزة.

كباتن التوصيل والعملاء

تعاونت كريم مع صندوق "مجرى" الوطني للمسؤولية المجتمعية لدعم أكثر من 60,000 كابتن توصيل خلال أشهر الصيف.

سجّل الكابتن بالبانت سينغ أعلى عدد من التوصيلات في عام 2025، فيما واصل الكابتن مزمل حسين مسيرته كأحد أقدم كباتن كريم.

لفتت كرم العملاء الأنظار هذا العام، حيث وصلت قيمة أكبر بقشيش إلى 300 درهم في دبي.

أظهر أحد العملاء دعماً استثنائياً بترك بقشيش في 590 طلباً من أصل 680، بنسبة 86%، بينما بلغت نسبة بقشيش عميل آخر 97% من جميع طلباته.

وتؤكد كريم أن 100% من قيمة البقشيش تذهب مباشرة إلى الكباتن.

يمكن للعملاء الآن استكشاف اتجاهاتهم الشخصية لعام 2025 من خلال فتح أحدث إصدار من تطبيق كريم واختيار "لحظات كريم" (Careem Moments) من الشاشة الرئيسية.

نبذة عن شركة كريم:

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 75 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

