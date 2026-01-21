أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على المركز الأول ضمن تصنيفات مجموعة بورصة لندن (LSEG) كأفضل مروج إصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام الشركة الراسخ بدعم وتطوير أسواق رأس المال في المنطقة؛ حيث نجحت في الحفاظ على المركز الأول للعام الثاني على التوالي، استكمالاً لأدائها المتميز في عام 2024 الذي شهد أيضًا تصدرها طليعة المؤسسات المالية ضمن هذا التصنيف. ويعكس هذا التكريم النطاق الواسع لعمليات إي اف چي هيرميس عبر مختلف الأسواق المالية وتنوع منتجاتها المخصصة لأسواق رأس المال، استنادًا إلى إجمالي العائدات المحققة وعدد الصفقات المنفذة.

وفي هذا السياق، أشاد مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، بهذا التصنيف الذي يعكس التزام الشركة الراسخ بتعزيز مكانتها الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا على ثقة العملاء الكبيرة في قدرات إي اف چي هيرميس وعمق علاقاتها الاستراتيجية. كما أشار جاد إلى التزام الشركة بتنفيذ صفقات محورية، لا تقتصر فقط على تحقيق النجاح المنشود للعملاء، بل تمتد لتساهم بشكل فعال في نمو وتطوير أسواق رأس المال في المنطقة. وأضاف جاد أن التواجد الجغرافي الفريد والخبرة الواسعة التي تتمتع بها إي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال، مكنتها من تعزيز بصمتها التشغيلية عبر مختلف الأسواق المالية خلال عام 2025، بما في ذلك تداول، وسوق الأسهم الموازية (نمو)، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، وبورصة مسقط، وبورصة الكويت، والبورصة المصرية. واختتم جاد مؤكدًا على اعتزاز الشركة بتنفيذ مجموعة من صفقات الطرح العام الأولي الاستراتيجية في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت.

ومن جانبه، أعرب كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بثقة العملاء المستمرة من مؤسسات حكومية وشركات في إي اف چي هيرميس، والتي تجلت في اختيارهم لها لتنفيذ صفقات رأس المال الخاصة بهم خلال عام 2025. وأضاف لينج أن الشركة قامت بدور مروج الإصدار لإجمالي 12 صفقة، وهو ما يعادل ضعف ما نفذه المنافس الذي يليه في قائمة التصنيف؛ كما نجحت إي اف چي هيرميس مجددًا في جمع عائدات لعملائها تفوق ما حققه أي بنك استثماري آخر. وأوضح لينج أن هذا النجاح هو ثمرة تضافر الجهود بين فريق البحوث الحائز على العديد من الجوائز المرموقة -والذي ينفرد بتغطية بحثية هي الأوسع نطاقًا في السوق- وبين فرق مبيعات خدمات المستثمرين للمؤسسات وثروات العائلات، التي تنفرد بالوصول إلى قاعدة مستثمرين تتخطى إمكانيات المؤسسات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، صرح لينج أن التواجد الواسع للشركة ينعكس في استحواذها على حصة سوقية رائدة عبر مختلف الأسواق المالية؛ فعلى سبيل المثال، حافظت إي اف چي هيرميس على المركز الأول كأفضل شركة وساطة في سوق دبي المالي لثماني سنوات متتالية.

أبرز إنجازات إي اف چي هيرميس خلال عام 2025:

انفردت إي اف چي هيرميس بتنفيذ صفقات استراتيجية في خمسة أسواق رئيسية خلال هذا العام، شملت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والكويت، ومصر؛ لتصبح بذلك البنك الوحيد الذي نجح في تنفيذ صفقات في كافة هذه الأسواق معًا. ويعكس هذا النطاق الجغرافي قدرات التنفيذ القوية والشاملة للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يسلط الضوء على كفاءة منصتها الإقليمية المتكاملة لأسواق رأس المال .

نجحت إي اف چي هيرميس في تقديم خدماتها الاستشارية لإجمالي 8 صفقات دمج واستحواذ، و16 صفقة في أسواق الدين، و18 صفقة في أسواق رأس المال بجميع أنحاء المنطقة. وشمل ذلك مجموعة من الصفقات الاستراتيجية في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، مما يعكس مكانتها الريادية في الأسواق الإقليمية .

شهدت إي اف چي هيرميس عامًا مليئًا بالإنجازات عبر مختلف فئات منتجات أسواق رأس المال، شمل ذلك تنفيذ صفقات الطرح العام الأولي، وعمليات آلية سجل الاكتتاب المعجّل، وإصدار حقوق اكتتاب.

إي اف چي هيرميس مستشار مالي أوحد لأول مرة في تاريخها في المملكة العربية السعودية: حقق الطرح العام الأولي لشركة جمجوم إنجازًا تاريخيًا في مسيرة إي اف چي هيرميس : حيث قامت الشركة بدور المستشار المالي الأوحد لعملية الطرح، وهو ما يؤكد القدرات الاستشارية الموثوقة التي تحظى بها الشركة في السوق السعودي .

أكبر صفقة اكتتاب في تاريخ سوق أبو ظبي للأوراق المالية: قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك في الطرح الثانوي لشركة أدنوك للغاز، وهي أكبر صفقة اكتتاب في تاريخ السوق الإماراتي حتى الآن. ويعكس هذا الإنجاز قدرة الشركة الفائقة على تنفيذ صفقات استراتيجية محورية ورفيعة المستوى .

تنفيذ صفقات الطرح العام الأولي في الكويت وعُمان: قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك في صفقات الطرح العام الأولي الوحيدة التي شهدتها الكويت (شركة أكشن إنرجي) وسلطنة عُمان (مجموعة أسياد) هذا العام؛ وهو ما يعكس ريادة إي اف چي هيرميس في اقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة والضخمة في الأسواق .

تنفيذ صفقة إصدار حقوق أولوية هي الأولى من نوعها في ناسداك دبي: قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومروج صفقة إصدار حقوق أولوية لصالح شركة ديبا .

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا | الأردن

-انتهى-

