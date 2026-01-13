حققت شركة إل جي إلكترونيكس إيرادات سنوية بلغت 60.5 مليار دولار في عام 2025، مسجلةً عامها الثاني على التوالي من المبيعات القياسية، مع ربح تشغيلي قدره 1.68 مليار دولار.

تمثل أعمال "النمو النوعي" والتي تشمل الأعمال بين الشركات ونظام التشغيل webOS والخدمات القائمة على المنتجات ونماذج البيع المباشر للمستهلك ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات.

حققت قطاعات الأجهزة المنزلية وحلول المركبات إيرادات سنوية قياسية، كما سجلت حلول المركبات أرباحاً قياسية أيضاً.

سجل قطاع الشاشات خسارة تشغيلية، بينما واصلت منصة webOS نموها بمعدل يتجاوز 10% على قاعدة مستخدمين عالمية تضم حوالي 260 مليون جهاز.

واصل قطاع التهوية والتكييف تعزيز مكانته كقطاع أساسي في مجال الأعمال بين الشركات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) مؤخراً عن نتائج أرباحها الأولية للربع الرابع والعام بأكمله 2025. وسجلت الشركة إيرادات موحدة بلغت 60.5 مليار دولار وأرباح تشغيلية بلغت 1.68 مليار دولار، مسجلةً رقماً قياسياً في الإيرادات السنوية لشركة "إل جي".

حققت شركة "إل جي" أرقاماً قياسية جديدة في الإيرادات للعام الثاني على التوالي. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، نما إجمالي الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 9%.

وانخفض الربح التشغيلي على أساس سنوي رغم نمو الإيرادات، ويعود ذلك إلى تباطؤ تعافي الطلب على الشاشات بشكل غير متوقع واشتداد المنافسة، مما أدى إلى زيادة نفقات التسويق. وسجلت "إل جي" في النصف الثاني من العام أيضاً تكاليف إعادة هيكلة غير متكررة تتعلق ببرامج التقاعد الطوعي التي نُفذت ضمن مبادرة أوسع لتحسين أداء القوى العاملة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تخفيف أعباء التكاليف الثابتة على المدى المتوسط إلى الطويل.

وواصلت قطاعات أعمال "النمو النوعي" في "إل جي" تعزيز مساهمتها في الأداء العام. وتشمل هذه القطاعات الأعمال بين الشركات (B2B) مثل حلول المركبات وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، والأعمال غير المتعلقة بالأجهزة مثل نظام التشغيل webOS والخدمات القائمة على المنتجات ونماذج البيع المباشر للمستهلكين (D2C) التي تشمل اشتراكات الأجهزة المنزلية والمبيعات عبر الإنترنت. وفي عام 2025، شكلت هذه القطاعات مجتمعةً ما يقارب نصف إجمالي إيرادات "إل جي".

تتطلع "إل جي" إلى المستقبل حيث ستواصل تعزيز محركات نموها النوعي والتقدم نحو هيكل نمو قائم على الربحية. وعلى الرغم من استمرار الضغوطات الجمركية الأمريكية المتوقعة في عام 2026، خففت "إل جي" من حدة تأثيرها بشكل كبير في عام 2025 من خلال تحسين التصنيع والكفاءة التشغيلية، وتعتزم الحفاظ على هذا التخفيف في عام 2026.

إيرادات قياسية في قطاع الأجهزة المنزلية

تتوقع "إل جي" أن يحقق قطاع الأجهزة المنزلية أعلى إيرادات له على الإطلاق في عام 2025، حيث حافظ هذا القطاع على ريادته القوية في فئة المنتجات المتميزة مع تحقيق أداء مستقر في الأسواق ذات الطلب العالي. كما ساهم التوسع المستمر في نموذج اشتراك الأجهزة المنزلية في دعم هذا النمو.

تخطط شركة "إل جي" في عام 2026 لتعزيز النمو من خلال زيادة الاستثمار في مجالات الأعمال التجارية بين الشركات، بما في ذلك الأجهزة المدمجة وحلول المكونات مثل المحركات والضواغط.

قطاعات الأعمال القائمة على الشاشات تسجل خسائر تشغيلية مع نمو مستمر لأعمال المنصات

من المتوقع أن تسجل قطاعات أعمال "إل جي" القائمة على الشاشات، ومنها التلفزيون وتقنية المعلومات وشاشات العرض المعلوماتية، خسارة تشغيلية سنوية، حيث أدى ضعف الطلب واشتداد المنافسة إلى زيادة نفقات التسويق. وبينما شهدت مبيعات المنتجات ضغوطات، واصلت أعمال منصة webOS المدعمة بقاعدة مستخدمين عالمية تضم حوالي 260 مليون جهاز، نموها بمعدل يتجاوز 10%.

تعتزم "إل جي" تعزيز نظام التشغيل webOS من خلال توسيع شراكاتها في مجال المحتوى المتميز وتحسين عروض خدماتها. كما ستوسّع الشركة مجموعة تلفزيوناتها المخصصة لأسلوب الحياة تلبيةً للطلب الجديد، لا سيما في الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع.

مبيعات وأرباح قياسية في قطاع حلول المركبات

من المتوقع أن يحقق قطاع حلول المركبات في "إل جي" إيرادات وأرباح تشغيلية قياسية في عام 2025 وذلك بفضل استمرار تطوير أنظمة المعلومات والترفيه داخل المركبات والجهود المتواصلة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتخطط شركة "إل جي" في عام 2026 للحفاظ على النمو بناءً على تراكم الطلبات القوي لديها مع تسريع تطوّر تقنيات المركبات القائمة على البرمجيات (SDV) إلى مركبات قائمة على الذكاء الاصطناعي (AIDVs)، مما يجعلها شريك تقني رئيسي لمنصات التنقل من الجيل التالي.

التوسع في قطاع التهوية والتكييف كقطاع أساسي في مجال الأعمال بين الشركات

يواصل قطاع التهوية والتكييف لدى "إل جي" تعزيز مكانته كركيزة أساسية في محفظة أعمالها الموجهة للشركات. وتتوسع الشركة من الأنظمة السكنية إلى الحلول التجارية والصناعية، مدعمةً بنمو عمليات الصيانة والخدمة وتوسيع شبكة التصنيع العالمية. وبفضل مجموعة تقنيات التبريد المتنوعة، من التبريد الهوائي إلى التبريد السائل، تسعى "إل جي" أيضاً إلى اغتنام الفرص طويلة الأجل في مجال تبريد مراكز البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

نتائج الربع الرابع من عام 2025

أعلنت شركة "إل جي" عن إيرادات موحدة بلغت 16.2 مليار دولار وخسارة تشغيلية قدرها 74.2 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2025.

هذه الأرقام هي أرباح موحدة مبدئية تستند إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (K-IFRS)، وهي مُقدمة للمستثمرين للاطلاع عليها قبل إعلان نتائج أرباح شركة "إل جي" إلكترونيكس النهائية، بما في ذلك صافي الربح. وسيتم الإعلان رسمياً عن تفاصيل كل شركة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك



