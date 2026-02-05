المحرّق، مملكة البحرين، أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، عن تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال عام 2025، يعكس استقرار طلب المسافرين، وتحسن كفاءة الأداء، واستمرار التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي من وإلى مملكة البحرين.

خلال العام 2025، نقلت طيران الخليج 6,647,879 مسافرًا، محققةً زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام 2024، كما شغّلت52,099 رحلة عبر شبكتها. وسجلت الشركة تحسنًا في الكفاءة التشغيلية، حيث ارتفع معدل إشغال المقاعد إلى81.6% مقارنة بـ 77.0% في العام السابق، ما يشير إلى استخدام أفضل للطاقة الاستيعابية واستمرار الطلب على السفر مع طيران الخليج في الأسواق الرئيسية التي تخدم البحرين.

وساهمت عمليات الشحن بشكل مستمر في دعم أهداف مملكة البحرين في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، ففي عام 2025، سجلت طيران الخليج حجم شحن إجمالي بلغ77.7 مليون كيلوجرام، مما يعزز مكانة المملكة كبوابة إقليمية للشحن الجوي ومركزًا للربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت نتائج الشهر الأخير من عام 2025 استمرار الطلب على السفر من وإلى البحرين، ففي ديسمبر 2025، نقلت طيران الخليج651,291 مسافرًا مقارنة بـ 508,771 مسافرًا بالشهر نفسه من 2024. وشغّلت الناقلة الوطنية4,613 رحلة خلال الشهر، كما بلغ معدل إشغال المقاعد 87.1%، مما يعكس الطلب القوي في نهاية العام وكفاءة إدارة شبكة الناقلة الوطنية وطاقتها التشغيلية.

وفي خطوة استراتيجية مهمة خلال عام 2025، عزّزت طيران الخليج خطتها طويلة المدى لتطوير أسطول الطائرات عريضة البدن من خلال التوقيع على صفقة لشراء 15 طائرة من طراز 9-787 دريملاينر، مع إمكانية إضافة ثلاث طائرات إضافية مستقبلًا. وتعد هذه الصفقة استثمارًا حيويًا في مستقبل الربط الجوي العالمي لمملكة البحرين، حيث تسهم في زيادة السعة التشغيلية على المدى الطويل وتعزيز المرونة في تشغيل الرحلات بعيدة المدى ودعم الأهداف الوطنية للمملكة في قطاعي الطيران والاقتصاد وتعزيز الاتصال العالمي خلال السنوات المقبلة.

وفي إطار خطتها المستقبلية، أبرمت طيران الخليج مؤخرًا اتفاقية مع شركة ستارلينك لتزويد أسطولها بخدمات الاتصال المتطورة عبر الأقمار الصناعية، وذلك في خطوة تهدف نحو توفير تجربة رقمية حديثة ومتصلة للمسافرين على طائراتها، ويعكس هذا الاستثمار التزام الناقلة بتطوير تجربة المسافرين والارتقاء بالمعايير التقنية بما يدعم طموحات مملكة البحرين الرائدة في قطاع الطيران.

وفي تعليق له على أداء العام، قال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، السيد مارتن غاوس: "يعكس أداؤنا في عام 2025 قوة الطلب المتزايد على السفر من وإلى مملكة البحرين، كما يؤكد حرصنا على تطوير شبكة وجهاتنا بشكل مدروس واستراتيجي. مضيفًا: “مع اعتماد نمو منهجي ومحكم للأسطول خلال العام، ركزنا على تعزيز الربط الجوي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والاستفادة القصوى من عملياتنا بما يخدم أهداف المملكة التنموية."

وأضاف: "إن التحسن في معدل إشغال المقاعد، واستمرار قوة عمليات الشحن، إلى جانب استثماراتنا المتواصلة في تطوير الأسطول، واعتماد أحدث التقنيات، كلها عوامل تؤكد الدور الذي تقوم به طيران الخليج في دعم جهود البحرين لتعزيز الربط الجوي. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نجدد التزامنا بتعزيز ارتباط المملكة بالأسواق الإقليمية والدولية، وضمان استمرار طيران الخليج بوصفها ركيزة أساسية للربط الجوي والتنمية الاقتصادية في المملكة."

وتواصل طيران الخليج التزامها بتقديم عمليات تشغيلية موثوقة، وتحقيق نمو مستدام، مع الحرص على توفير تجربة سفر متميزة ومريحة للمسافرين، وتسعى الشركة من خلال ذلك إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز طيران إقليمي رائد يربط الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا.

