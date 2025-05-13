دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن مشاركتها في القمّة الشرطية العالمية 2025 التي تُعقد في مركز دبي التجاري العالمي. في إطار الفعالية، كشفت بريسايت رسميًا عن باقة الشرطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من بريسايت Presight AI-Policing Suite - وهي حلّ تقني محلي ذكي ومرن، ومصمّم لإحداث نقلة في عمليات السلامة العامة وإنفاذ القانون عبر الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات المتقدّمة.

تواجه جهات إنفاذ القانون حول العالم تحديات متزايدة في ظلّ تصاعد الجرائم الرقمية وازدياد ازدحام المدن وتنامي المطالب بالمساءلة، وتأتي باقة الشرطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من بريسايت لتوفّر حلاً شاملاً لهذه التحديات. توفّر المنصة قدرات متقدمة تشمل أتمتة التحقيقات وتحليل الأدلة والبحث الذكي والتصنيف السلوكي والتحليل الجغرافي وتحليل والتعرّف الاستباقي على المشتبه بهم، مما يتيح للضبّاط اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقّة في كل مرحلة من مراحل التحقيق.

قال السيد توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "نؤمن في بريسايت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي المفتاح لتعزيز أمن المجتمعات. توفّر باقة الشرطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من بريسايت الأدوات والرؤى التي تمكّن الجهات الأمنية من التحرك بسرعة ودقّة واستباقية عبر مختلف جوانب العمل الشرطي، بدءاً من منع الجريمة وحتى التحقيقات والاستجابة، وبفضل بنيتها النموذجية وقابليتها للتوسّع ودعمها للغات المتعددة، تمثّل هذه الباقة حلاً مستقبليًا يلبي متطلبات العمل الشرطي الحديث".

يعتمد هذا الحلّ على أحدث التقنيات لتوفير قدرات فورية في التعرّف والمراقبة وإدارة الحوادث، بما يدعم التحكم المروري والسلامة العامة.

وباستخدام أحدث التقنيات، يوفر هذا الحلّ إمكانيات الكشف والمراقبة وإدارة الحوادث في الوقت الفعلي، مصممة خصيصاً لمراقبة حركة المرور والسلامة العامة. ويحوّل هذا الحلّ تدفقات بيانات إنترنت الأشياء متعددة المصادر والبيانات الآنية إلى رؤى عملية من خلال الكشف التلقائي عن الأحداث وتصنيفها وتحليلها على نطاق واسع باستخدام تحليل الأنماط السلوكية والخوارزميات المتطورة لضمان الدقة والموثوقية بمستويات لا مثيل لها.

تتكوّن الباقة من خمس وحدات نموذجية مترابطة ضمن منظومة ذكية موحّدة، وهي:

Law Enforcement Platform - منصّة موحّدة لإنفاذ القانون والتحقيقات الجنائية الذكية

- منصّة موحّدة لإنفاذ القانون والتحقيقات الجنائية الذكية Detective Assistant - تقنية مساعد المحقق الرقمية المبتكرة

- تقنية مساعد المحقق الرقمية المبتكرة Digital Forensic Platform - منصّة أدلة رقمية لتسريع عمليات التحقيق الجنائي الرقمي

- منصّة أدلة رقمية لتسريع عمليات التحقيق الجنائي الرقمي Traffic Control - للتحكّم المروري والكشف الفوري عن المخالفات والحوادث

- للتحكّم المروري والكشف الفوري عن المخالفات والحوادث IoT Intelligence - لتحليلات الفيديو وإنترنت الأشياء والمراقبة الآنية وكشف الأنماط غير المألوفة وتحليل الوضع في البيئات العامة والحضرية

بالإضافة إلى باقة الشرطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستعرض بريسايت خلال مشاركتها أيضاً منصة الاستجابة للطوارئ Presight LifeSaver التي تهدف إلى تعزيز الاستعداد والتنسيق بين المؤسسات المختلفة خلال الأزمات.

يمكن لزوّار القمة الشرطية العالمية 2025 استكشاف الباقة الجديدة من خلال الجناح التفاعلي لشركة بريسايت، حيث سيشارك كبار المسؤولين التنفيذيين في عروض مباشرة ومقابلات إعلامية وجلسات حوارية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني Presight@edelman.com أو media@presight.ai

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