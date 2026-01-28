نموّ لافت في الأرباح التشغيلية بنسبة 68% لتبلغ 384 مليون درهم، مدفوعة بالانضباط في التنفيذ وتحقيق نمو متوازن عبر قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 48% ليصل إلى 342 مليون درهم، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في ربحية المجموعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:- أعلنت مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ESG)، احدى ابرز الشركات الرائدة متعددة الأنشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتابعة للشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC)، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محقّقة نمواً مزدوج الرقم عبر جميع المؤشرات المالية الرئيسية. حيث بلغت إيرادات المجموعة 1.77 مليار درهم، بزيادة قدرها 39% مقارنة بعام 2024. كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 38% ليصل إلى 602.53 مليون درهم، في حين نما صافي الأرباح بنسبة 48% ليبلغ 342 مليون درهم. وسجّلت الأرباح التشغيلية بدورها زيادة قوية بنسبة 68% لتصل إلى 384 مليون درهم.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي لقطاعات التطوير العقاري والخدمات التابعة للمجموعة، إلى جانب الطلب المستمر على حلول القوى العاملة. كما أسهم الانضباط التشغيلي عبر مختلف أنشطة المجموعة، وقدرتها على توسيع طاقتها التشغيلية في الأسواق ذات الآفاق طويلة الأجل، في دعم هذا النمو.

وتعليقاً على الأداء القوي للمجموعة، قال سعادة مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات": "كان عام 2025 محطة مهمة في مسيرة المجموعة، وتعكس نتائجنا المالية القوية جودة عملياتنا وقوة نموذجنا الاستثماري المتنوع. وقد جاء الأداء في قطاعي التطوير العقاري وحلول القوى العاملة متميّزاً بشكل خاص، ما يؤكّد قدراتنا والتزامنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والشركاء. سنواصل مواءمة استراتيجيتنا مع الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات، ونفخر بمساهمتنا في دعم النمو المستدام على مستوى المنطقة".

من جانبه، قال كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات": "يعكس الارتفاع في كلٍ من الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح فاعلية استراتيجيتنا ومرونة قطاعاتنا الرئيسية. وقد أظهرت فرق العمل لدينا مستويات عالية من الانضباط في تنفيذ المشاريع وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ما مكّن المجموعة من اغتنام فرص النمو في أسواقها ذات الأولوية. وبفضل القاعدة المالية القوية والرؤية الاستراتيجية الواضحة، تتمتع المجموعة بمكانة راسخة تؤهلها لمواصلة البناء على هذا الزخم خلال الفترة المقبلة".

وواصلت مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" خلال عام 2025، تعزيز حضورها الإقليمي، وتوسيع محفظة مشاريعها التطويرية. ففي شهر مايو، وسّعت شركة "ديكوفجين" نطاق أعمالها بافتتاح فرع جديد في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعزّز قدرتها على خدمة أحد أكثر أسواق الإنشاءات والتشييد نشاطاً في المنطقة. وفي إطار هذا التوسع، حصل مصنع "فجين للأثاث والديكور" على اتفاقية انتفاع طويلة الأجل وقابلة للتجديد لمدة 16 عاماً لمنشأة صناعية بمساحة 13,000 متر مربع في المملكة، ما أتاح للمجموعة زيادة طاقتها التصنيعية، وتلبية الطلب المتنامي من عملاء القطاعين العام والخاص.

وفي يونيو، أعلنت المجموعة عن تأسيس شركة "رويال للتطوير القابضة"، وهي منصة متخصصة في التطوير العقاري الفاخر تهدف إلى دعم محفظة المجموعة المتنامية من المشاريع الراقية. وبعد فترة وجيزة من إطلاقها، وقعّت الشركة الجديدة شراكة استراتيجية مع شركة ساس العقارية لتنفيذ مشروع تطويري مهمّ بقيمة 1.6 مليار درهم، بالتعاون مع مجموعة فنادق "أوتوغراف كوليكشن" التابعة لماريوت في أبوظبي، ما عزّز مكانة "إي إس جي" كلاعب رئيسي في قطاع التطوير العقاري الفاخر.

وفي ديسمبر، أبرمت شركة "أفكار للاستثمارات المالية والعقارية" اتفاقيات مساطحة بقيمة 540 مليون درهم، لمدة 33 عاماً مع شركة "سبوكس للاستثمارات" لتطوير 16 قطعة أرض في أبوظبي، تأكيداً على التزام المجموعة طويل الأمد بالتنمية العمرانية في الإمارة. وخلال الفترة ذاتها، أبرمت شركة "رويال للتطوير القابضة" اتفاقية تعاون مع مجموعة فنادق "راديسون" لتطوير مشروع "ووترفرونت راديسون ريزيدنسز" في جزيرة الريم، مضيفةً بذلك عنصراً سكنياً فاخراً على الواجهة البحرية، إلى محفظة المجموعة المتنامية في قطاع الضيافة.

نبذة عن مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات والتابعة لـ "الشركة العالمية القابضة" هي مجموعة إماراتية رائدة تمتلك محفظة متنوعة تضم أكثر من 45 شركة تعمل في مجالات القوى العاملة والإسكان، والتطوير العقاري، والتصميم والتصنيع، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة. وبحضور يمتد الى أكثر من 15 دولة، وقوة عاملة تتجاوز 15,000 فرد، تقدم المجموعة حلولاً متكاملة في مختلف القطاعات، تعزّز المنظومة الاقتصادية الوطنية وتُسهم في توسيع حضورها الإقليمي والدولي.

ومنذ تأسيسها في عام 2008، نجحت المجموعة في ترسيخ أسس مالية وتشغيلية قوية، إذ بلغت قيمة أصولها 4.32 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2025. وبفضل التزامها بالابتكار والتكامل والمرونة، تواصل مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات تعزيز قدراتها وتحقيق قيمة مضافة مستدامة، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية. www.esguae.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 878.5 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,400 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار. www.ihcuae.com

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

+971 50 973 1173

