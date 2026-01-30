ارتفاع إجمالي الأرباح بنسبة 23.5% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم، ونمو قوي في الأرباح التشغيلية، بفضل نهج التسعير المنضبط وتحسين مزيج المنتجات والكفاءة التشغيلية

إحراز تقدم في تنفيذ مشروع تحديث الأنظمة المؤسسية لتعزيز شفافية البيانات والقدرة على التوسع وبناء القدرات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة غذاء القابضة ش.م.ع ("غذاء" أو "المجموعة"، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول Ghitha)، وهي مجموعة رائدة تمتلك محفظة متنوعة من الشركات المتخصصة في مجالات الزراعة وإنتاج الأغذية وتوزيعها، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة "2 بوينت زيرو"، عن نتائجها المالية الموحّدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ونمت إيرادات المجموعة بنسبة 13.5% على أساس سنوي لتصل إلى5.6 مليارات درهم، مدفوعةً بنمو وتوسع أعمال المجموعة عبر قطاعاتها الرئيسية، إلى جانب مساهمات عمليات الاستحواذ التي أُنجزت خلال العام، والاستفادة من الأثر الكامل لعمليات الاستحواذ المُنفذة في العام الماضي. كما أسهمت جهود التكامل وتحسين الكفاءة عبر الشركات التابعة للمجموعة في تعزيز القدرة على النمو، وتوسع العمليات التشغيلية، ما دعم استمرارية زخم نمو الإيرادات عبر الفئات الرئيسية لأعمال "غذاء".

وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 23.5% على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار درهم، في حين نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 39.4% لتبلغ 318.7 مليون درهم خلال عام 2025، مدفوعةً بالنهج المنضبط في التسعير، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين مزيج المنتجات.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "شكّل عام 2025 محطة مفصلية تميّزت بالتنفيذ المنضبط والتقدم المدروس عبر مختلف قطاعات عمل المجموعة. وعملنا على تعزيز منصاتنا الأساسية من خلال عمليات دمج مدروسة، شملت تأسيس مجموعة مزارع العين، ودمج مزرعة الجزيرة للدواجن مع شركة المزارع العربية، ما عزز منصتنا المختصة في قطاع البروتين ومنتجات الألبان. كما أعدنا هيكلة عملياتنا الزراعية وإنتاج الأغذية الطازجة عبر نقل الهاشمية إلى مجموعة "إن آر تي سي"، إلى جانب توسيع عروضنا في المنتجات الطازجة والعضوية من خلال الاستحواذ على "رايب أورغانيك" للمنتجات العضوية. ونتيجة لذلك، تدير "غذاء" اليوم منصة أكثر مرونة وقدرة على التوسع، ما يعزز مكانتنا لتحقيق نمو مستدام وإضافة قيمة طويلة الأمد للمساهمين".

وأضاف: "في المرحلة القادمة، سنواصل التركيز على تعزيز التكامل عبر منظومة الغذاء والزراعة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوظيف رأس المال بنهج مدروس لتعزيز ريادتنا في الفئات الرئيسية. ومن خلال محفظة أكثر تكاملاً واتساقاً ومنصة تشغيلية أقوى، تتمتع المجموعة بمقومات وأسس صلبة تمكنها من تحقيق أداء متوازن ودعم أهداف الأمن الغذائي الوطني".

وخلال العام، واصلت "غذاء" تنفيذ سلسلة من الصفقات الاستراتيجية والمبادرات الهادفة إلى تعزيز منصاتها التشغيلية الأساسية وتحقيق المزيد من التكامل عبر سلسلة القيمة.

وشكّل تأسيس مجموعة "مزارع العين"، المنصة الوطنية الجديدة لقطاع الأغذية في دولة الإمارات، محطةً بارزةً للمجموعة هذا العام، حيث جمعت تحت مظلتها خمس علامات تجارية رائدة، وهي: "مزارع العين"، "مرموم للألبان"، "دواجن العجبان" و"مزرعة الجزيرة للدواجن"، و"صحة"، ضمن منصة تشغيلية موحدة. كما أسهم دمج مزرعة الجزيرة للدواجن والمزارع العربية في تعزيز قدرات المجموعة في قطاع البروتين ومنتجات الألبان، من خلال توسيع نطاق العمليات، وتحسين التنسيق، وتحقيق المكاسب عبر تكامل الأعمال في الفئات الرئيسية. وفي الوقت ذاته، أسهم توحيد عمليات الدواجن، لا سيما قطاع البيض، في رفع كفاءة استخدام الطاقة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية.

وفي موازاة ذلك، واصلت "غذاء" تحسين عملياتها في قطاع الزراعة وإنتاج الأغذية الطازجة من خلال مجموعة "إن آر تي سي"، بما في ذلك بيع أجرینف (الهاشمية) إلى "إن آر تي سي"، واستحواذ الأخيرة على "رايب أورغانيك" خلال الربع الرابع من عام 2025. ويعزز هذا الاستحواذ عروض المجموعة في مجال المنتجات الطازجة والعضوية، ويعمّق شراكاتها مع المزارعين المحليين، ويدعم تكامل مراحل الإنتاج من المزارع وصولاً إلى الأسواق.

وتعكس هذه المبادرات مجتمعةً استراتيجية "غذاء" في مجال الدمج والاستحواذ وتحسين هيكلية المحفظة، بهدف تحقيق النمو من خلال تعزيز القدرة على التوسع، وتنويع مصادر الإيرادات، وترسيخ ريادة المجموعة في مختلف القطاعات، وتعميق التكامل بين أعمالها.

وفي مجال التكنولوجيا، تواصل "غذاء" نشر نظام تخطيط الموارد المؤسسية S/4HANA من SAP عبر عملياتها، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المرونة والتكامل، وتحسين الرؤية المالية، وتعزيز التحكم التشغيلي، ودعم قابلية التوسع عبر منصة المجموعة.

وفي أكتوبر 2025، أُدرجت "غذاء القابضة" ضمن خطة اندماج استراتيجية أعلنتها الشركة العالمية القابضة، الشركة الأم، وتهدف إلى دمج مجموعة "2 بوينت زيرو" ومجموعة "ملتيبلاي" و"غذاء القابضة" في كيان موحّد مُدرج تحت اسم مجموعة "2 بوينت زيرو" بقيمة تقديرية تقارب 120 مليار درهم. ومع استكمال الصفقة في نوفمبر 2025، أصبحت "غذاء" شركة مدرجة تابعة لمجموعة "2 بوينت زيرو"، محتفظةً بدورها الريادي في قطاعي الأمن الغذائي والأغذية الزراعية في دولة الإمارات، واندماجها ضمن إطار الحوكمة والنمو للمجموعة الجديدة. وتحت القيادة المستمرة لرئيسها التنفيذي فلال أمين، ستواصل "غذاء" دورها المحوري وإسهاماتها في دعم منصة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية المتكاملة لمجموعة "2 بوينت زيرو".

-انتهى-

#بياناتشركات