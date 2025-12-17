دبي، الإمارات العربية المتحدة – اختتمت نولتي للمطابخ، العلامة التجارية الألمانية الرائدة في مجال المطابخ الفاخرة، عام 2025 بتحقيق أرقام قياسية ونمو استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق العالمية الرئيسية. شهد هذا العام تعزيز الشركة لمكانتها في الإمارات العربية المتحدة وتطوير مبادرات واسعة النطاق في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسيع شبكات وكلائها ومشاريعها والدخول إلى أسواق جديدة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتأتي هذه الإنجازات ضمن استراتيجية "نولتي" طويلة الأجل، والتي تركز على دفع عجلة النمو في المناطق الواعدة، مع تعزيز وترسيخ حضور العلامة التجارية حول العالم.



سجلت "نولتي للمطابخ" مبيعات بلغت 250 مليون درهم إماراتي عبر كافة المناطق التي تتواجد فيها الشركة، مدعومةً بمزيج متوازن من مبيعات التجزئة بنسبة 45%، والمبيعات للمشاريع بنسبة 55%. في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وحدها، قامت الشركة بتسليم أكثر من 3,000 مطبخ، مما يعكس حجم عملياتها الكبير. وفي الإمارات العربية المتحدة، أكدت "نولتي الإمارات" عزمها على استثمار ما يزيد عن 25 مليون درهم إماراتي لتوسيع حضورها طويل الأجل في السوق. كما حققت الشركة دخولاً مباشراً إلى السوق، وتم تعيينها المورد الحصري للمطابخ لبرج "آيكونيك ريزيدنسيز" الفاخر من ميريد وتصميم "بينينفارينا". ومع التوقعات بوصول قطاع المطابخ الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة إلى 200 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، تحرص "نولتي للمطابخ" على تكثيف استثماراتها الإقليمية في المنطقة.

قال سيلفا كومار راجولو، المدير العام لشركة نولتي الإمارات:

"تُعتبر نولتي للمطابخ واحدة من العلامات التجارية الأوروبية القليلة في مجال المطابخ التي حافظت على حضور راسخ في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 15 عام. تعزز استثماراتنا المستمرة في المنطقة والتقدّم الذي أحرزناه هذا العام من مصداقيتنا في السوق. سيبقى تركيزنا منصباً خلال عام 2026 على تعزيز حضورنا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودعم قطاعي العقارات والضيافة في المنطقة، وضمان أن تبقى نولتي للمطابخ الخيار الأول لمطوري المشاريع وعملاء التجزئة الباحثين عن التصميم الراقي ومعايير الجودة الأوروبية الموثوقة."

في المملكة العربية السعودية، سجلت "نولتي للمطابخ" تقدّماً ملحوظاً، حيث وسّع فريق المشاريع قدراته وساهم بتنمية شبكة التجزئة لتصل إلى 18 صالة عرض. وتقدمت المشاريع الكبرى في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بوتيرة ثابتة، مع استكمال عمليات التسليم في البحرين والكويت والمغرب وعُمان وقطر وغيرها. وأسهمت الشراكات مع كبار المطورين في تنفيذ مشاريع واسعة النطاق سواء في المجمعات السكنية أو الفندقية، مما عزز موثوقية "نولتي للمطابخ" وخبراتها التقنية وحضورها الراسخ في المنطقة.

شهد عام 2025 تحوّل العملاء في منطقة الشرق الأوسط والعالم نحو المواد المستدامة والتشطيبات الحاصلة على شهادات بيئية، واهتماماً متزايداً بالمطابخ الذكية التي تتكامل مع أنظمة التشغيل الآلي للمنازل، وارتفاعاً في الطلب على الألوان وعناصر التصميم المخصصة. أثّرت هذه التفضيلات على قرارات الشراء لدى عملاء التجزئة والمشاريع، مما دفع "نولتي للمطابخ" إلى تقديم ترقيات وميزات تقنية وتصاميم تعزز المتانة والمرونة وخيارات التخصيص.

وبالنظر إلى عام 2026، ستُسرّع "نولتي الإمارات" من وتيرة توسعها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال افتتاح صالة عرض رئيسية على شارع الشيخ زايد، يليها افتتاح فروع أخرى في أبوظبي والشارقة. وتهدف الشركة إلى تسليم 3,000 مطبخ من خلال مشاريع التطوير العقاري، بدعم من فريق هندسي وتصميمي متخصص. يستمر الطلب على التصاميم الأوروبية في الارتفاع في دبي، حيث تضاعف معدل المعاملات العقارية الفاخرة حوالي عشرة أضعاف خلال خمس سنوات، مما يعزز التوجه الاستراتيجي للشركة على هذا القطاع.

كما تظل المملكة العربية السعودية أولوية قصوى للشركة، مع خطط لإضافة صالتي أو ثلاث صالات عرض إضافية ومتابعة الفرص الكبرى والمشاريع التي تتماشى مع خطط التنمية المستمرة في المملكة. كما ستشهد الكويت المزيد من مشاريع التطوير، فيما سيستمر التوسع العالمي المدروس في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا

تستهلّ "نولتي للمطابخ" عام 2026 بنمو قوي وإمكانات أوسع وخارطة طريق واضحة لتعزيز ريادتها في منطقة الشرق الأوسط.

عن نولتي للمطابخ (Nolte Küchen)

تأسست شركة "نولتي للمطابخ" (Nolte Küchen) في ألمانيا عام 1958، وتُعد من أبرز الشركات العائلية المتخصصة في تصنيع المطابخ المعيارية الألمانية الصنع بنسبة 100%. تمتلك الشركة خبرة تمتد لما يقارب سبعة عقود في الجمع بين الابتكار والحرفية لتقديم أعلى معايير الجودة والتصميم. تأسس فرعها الإقليمي "نولتي م.م.ح" في دبي عام 2011، ويشرف على عملياتها في 30 دولة، وقد سلّمت أكثر من 80,000 مطبخ للمشروعات وحوالي35,000 مطبخ للبيع بالتجزئة خلال السنوات الأخيرة.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.noltefze.com/

-انتهى-

#بياناتشركات