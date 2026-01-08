دبي، الإمارات العربية المتحدة، حققت وايت ويل العقارية، الشركة العالمية للعقارات الفاخرة للمطورين والشركاء والتي تعمل في أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، إنجازات استثنائية في عام 2025، حيث أتمّت أكثر من 965 تصرف عقاري بقيمة تجاوزت 2.23 مليار درهم إماراتي في دبي وأبوظبي. يعكس هذا الأداء معدّل الطلب القوي في قطاعات العقارات قيد الإنشاء والعقارات الجاهزة والإيجارات، مدعوماً بالثقة المستمرة من المستثمرين، والتوجه نحو شراء العقارات التي تلبي متطلبات نمط الحياة العصري، فضلاً عن استمرار تدفق رأس المال الدولي إلى أسواق العقارات السكنية المتميزة في الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، علقت أولغا بانكينا، رئيس العمليات في وايت ويل دبي، قائلة: "لقد كان عام 2025 عاماً محورياً لوكالة وايت ويل العقارية في كل من دبي وأبوظبي. يعكس تنوع التصرفات العقارية، من الفلل الفاخرة للغاية والمساكن التي تحمل توقيع علامات تجارية عالمية راقية، إلى عقارات التأجير عالية العائد، عمق ونضج سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة. لاحظنا خلال العام المنصرم تركيزاً كبيراً من المشترين على الجودة والموقع والقيمة طويلة الأجل، لا سيما في المناطق الساحلية والمجمعات السكنية التي تتميز بنمط حياة راقٍ. يتمحور دورنا كوكالة عقارات راسخة بإزالة التعقيدات من السوق وتحويلها إلى فرص واضحة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، وقدرتنا على دعم ذلك بإبرام شراكات قوية مع المطورين وتقديم معلومات دقيقة عن السوق."

في دبي وحدها، حققت "وايت ويل العقارية" حجم مبيعات إجمالي بلغ 1.85 مليار درهم إماراتي، شمل 130 تصرف عقاري على المخطط، و 334 تصرف عقاري في السوق الثانوية، و 277 عقد إيجار. ومن أبرز التصرفات العقارية على المخطط، بيع شقة من أربع غرف نوم في مشروع "بينينسولا" التابع لشركة "إتش أند إتش للاستثمار والتطوير" مقابل 40.2 مليون درهم إماراتي، وشقة من ثلاث غرف نوم في مشروع "سوليا" التابع لشركة "ميراس" مقابل 39.36 مليون درهم إماراتي. كما كان الطلب على العقارات التجارية ملحوظاً، حيث تم بيع مكتب في مشروع "لومينا" التابع لشركة "أمنيات" مقابل 29.85 مليون درهم إماراتي.

أما بالنسبة لأنشطة السوق الثانوية فتصدرت الفلل الفاخرة والمساكن ذات العلامات التجارية المرموقة السوق، بما في ذلك فيلا في تلال الإمارات بيعت بمبلغ 87.75 مليون درهم إماراتي، وشقة بنتهاوس في "بلوواترز ريزيدنسز"بسعر 66.5 مليون درهم إماراتي، وشقة من 4 غرف نوم في "منتجع وريزيدنسز رويال أتلانتس" بسعر 63.5 مليون درهم إماراتي. وشملت التصرفات العقارية البارزة الأخرى وحدة سكنية من 5 غرف نوم في "ون كانال" بسعر 49 مليون درهم إماراتي وفيلا في "ذا سانديالز" بسعر 29.9 مليون درهم إماراتي. أما على صعيد الإيجارات، فقد استمرت العقارات الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية في الهيمنة، حيث تم تأجير شقة من 3 غرف نوم في "ون بالم" مقابل 4 ملايين درهم إماراتي سنوياً، إلى جانب عقود إيجار عالية القيمة في "ون زعبيل" والعديد من الوحدات السكنية في جزيرة "بلوواترز".

كما حققت أبوظبي نتائج قوية، حيث بلغ إجمالي حجم مبيعات "وايت ويل"440 مليون درهم إماراتي، مع بيع 244 وحدة سكنية على مدار العام. تمثل هذه النتائج نمواً بنسبة 51% في حجم المبيعات مقارنةً بعام 2024، وهو إنجاز كبير يعكس بوضوح قوة فريق "وايت ويل" وكفاءته وتفانيه.

تميز شهر ديسمبر بأداء مميز وحقق أرقاماً قياسية في مكاتب "وايت ويل"، مع إتمام تصرفات عقارية بقيمة تزيد عن 67 مليون درهم إماراتي في أبوظبي وحدها، كما سجل قطاع الإيجارات 121 صفقة بقيمة 32 مليون درهم إماراتي. شملت التصرفات الرئيسية بيع عقار بقيمة 57.9 مليون درهم إماراتي في "فور سيزونز" جزيرة السعديات، ووحدات سكنية فاخرة في "ماندرين أورينتال ريزيدنسز"، ومشروع "ذا سورس" و "ذا سورس 2"، بالإضافة إلى العديد من عمليات البيع في "جاكوب آند كو بيتشفرونت ليفينج" من "أوهانا". كما تعاونت وكالة "وايت ويل" مع شركة "ساس العقارية" لتسهيل صفقة كبيرة، حيث تم إتمام تصرفات بقيمة 23.47 مليون درهم إماراتي في "سيامونت أوتوغراف كوليكشن" و "ساس هايتس".

عزز أداء سوق الإيجارات في عام 2025 هذه الاتجاهات، مع أقوى تركيز في المواقع المتميزة والمناطق التي تتميز بنمط حياة راقٍ، حيث لا يزال الطلب يفوق العقارات المتاحة. وفقاً لبيانات "غلوبال بانكرز ريتشارد إليس" العالمية، تميزت نخلة جميرا ومركز دبي المالي العالمي بتحقيق نمو سنوي مزدوج الرقم من بين المناطق الراقية، حتى مع بدء استقرار أجزاء من السوق الأوسع. وفي الوقت نفسه، تحوّل الطلب نحو المجتمعات السكنية المتكاملة والمناسبة للعائلات والتي توفر قيمة أفضل، حيث يسعى المستأجرون إلى الحصول على مساكن عالية الجودة في مناطق ثانوية راسخة، بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإيجار في المناطق المتميزة. كما أن النمو السكاني وتوسع فرص العمل ومحدودية توافر الوحدات السكنية ذات الجودة العالية الجاهزة للسكن من العوامل الرئيسية وراء ضغط الإيجارات في كلا القطاعين.

تتوقع "وايت ويل العقارية" أن يستمر هذا الأداء الإيجابي القوي في عام 2026، مع استمرار قوة قطاعات المساكن الفاخرة التي تحمل توقيع علامات تجارية بارزة، والمشاريع العقارية المطلة على الواجهة البحرية، والأصول العقارية الاستثمارية المخصصة للتأجير. ومع ازدياد انتقائية المشترين، من المتوقع أن يتركز الطلب بشكل أكبر على المناطق التي تتميز بالتخطيط المتكامل، البنية التحتية المتطورة والمرافق العصرية، والقدرة العالية على تحقيق عوائد إيجارية مستدامة على المدى الطويل. لتلبية هذا الطلب، تواصل"وايت ويل" العمل على توسيع خدماتها الاستشارية، وتعزيز شراكاتها مع المطورين العقاريين، والتركيز على التحليلات المبنية على البيانات لدعم عملائها في ظل بيئة عقارية متزايدة التنافسية والتطور في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

عن وكالة وايت ويل العقارية

تأسست وكالة وايت ويل العقارية عام 2016 على يد أوليج توربوسوف، لتحقق نجاحات متتالية عززت مكانتها الريادية في سوق العقارات، مع تركيز خاص على العملاء وأحدث التقنيات. مع أكثر من 500 موظف متفانٍ في جميع أنحاء العالم، تتخصص وايت ويل في مبيعات الشقق والفلل داخل المشاريع السكنية الحديثة، وخاصة في دبي، وتعمل جنباً إلى جنب مع نخبة من أبرز شركات التطوير العقاري مثل إعمار العقارية وداماك العقارية. تفتخر الوكالة بأكثر من 450 موقع سكني في محفظتها، وأكثر من 150 وسيط عقاري، مع اتباع نهج شامل يتضمن برامج فريدة لتدريب الوسطاء، وقسم داخلي لمراقبة الجودة، وشبكة شركاء قوية تضم أكثر من 6,000 وكيل على مستوى العالم. تفتخر وايت ويل بالتزامها بالابتكار والجودة وتحقيق رضا العملاء مما يعزز من دورها المحوري في مجال العقارات الدولية، حيث تلبي احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية بمجموعة متنوعة من الخدمات، من مبيعات العقارات إلى تقديم الدعم الشامل بعد البيع.

