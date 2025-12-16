دبي، الإمارات : أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن استمرار استقبال طلبات التسجيل في برامج "حكومة المستقبل" للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2025–2026، انطلاقاً من رسالتها الرامية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في بناء منظومة حكومية رائدة ترتكز على المعرفة وتواكب تحولات العصر في الإدارة العامة وصناعة السياسات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الكلية المستمر بإعداد وتأهيل جيل جديد من القيادات الوطنية وصناع القرار القادرين على فهم المتغيرات المتسارعة في المشهدين المحلي والعالمي، واستشراف مسارات التطوير المقبلة بمرونة وكفاءة.

وتطرح الكلية ثلاثة برامج أكاديمية متخصصة تشمل الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، وماجستير في الإدارة العامة، وماجستير في إدارة الابتكار، وقد صممت جميعها وفق أعلى المعايير الأكاديمية العالمية، لتواكب التحديات الحكومية المعاصرة، وتدمج بين المعرفة النظرية المتقدمة والتطبيق العملي المستوحى من التجربة الإماراتية الريادية، بما يعزز قدرة المؤسسات على خلق قيمة عامة مستدامة.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "إن الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين القيادات الحكومية بأدوات المستقبل يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة المكتسبات الوطنية ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة. وبرامج الكلية لا تقدم مجرد معرفة أكاديمية، بل صممت لتكون مختبراً استراتيجياً للسياسات المبتكرة، نسعى من خلاله لترسيخ فكر قيادي مرن يمتلك القدرة على تحويل التحديات العالمية إلى فرص ريادية."

وأضاف سعادته: "نعمل في الكلية على تعزيز جاهزية مؤسساتنا للمرحلة المقبلة من خلال تزويد المنتسبين بمهارات تحليل السياسات، وتصميم حلول حكومية مبتكرة، وفهم نماذج الحوكمة العالمية، والمجالات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والابتكار بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة المستقبل."

وتعتمد الكلية نموذجًا تعليميًا يقوم على "التعلم من خلال العمل"، وبنية مرنة تراعي احتياجات المهنيين التنفيذيين عبر دمج التكنولوجيا الحديثة، والجلسات التفاعلية المباشرة، ومحتوى بحثي متطور. ويركز برنامج إدارة الابتكار على مفاهيم الحكومات الرشيقة والمرنة لدعم مبادرات التغيير المؤسسي، فيما يمنح ماجستير الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة أدوات متقدمة في التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة، ضمن بيئة دراسية أكاديمية تسمح بتبادل الخبرات مع نخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين والممارسين من مختلف القطاعات.

ويستقبل الحرم الجامعي الطلبة الجدد في البرنامج التعريفي بتاريخ 24 و25 يناير، تمهيداً لانطلاق الدراسة الفعلية في 31 يناير والأول من فبراير 2026، إيذاناً ببدء رحلة أكاديمية جديدة تسعى لرفد سوق العمل بكفاءات قادرة على قيادة مسيرة التميز الحكومي واستشراف المستقبل.

وتواصل الكلية، بطرح هذه البرامج المتخصصة، دورها كمركز معرفي رائد في تطوير الفكر الحكومي، ومنصة لتصدير التجارب الإماراتية في الإدارة العامة إلى العالم، حيث لا يقتصر أثر خريجيها على تولي مواقع قيادية فحسب، بل يمتد ليشمل إسهامهم في صياغة السياسات العامة، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز التنافسية العالمية للدولة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو بناء حكومة تضع الإنسان وجودة حياته في قلب أولوياتها.

ويستمر استقبال طلبات التسجيل عبر الرابط https://mbrsg.ae/en/programs/our-programsحتى 16 يناير 2026، ما يمنح المهتمين من مختلف القطاعات فرصة الالتحاق ببرامج متقدمة تسهم في تعزيز جاهزيتهم لقيادة التغيير المؤسسي وتحفيز الابتكار في القطاعين العام والخاص، بما يدعم مكانة دولة الإمارات كمركز معرفي عالمي في الحوكمة الحديثة.

