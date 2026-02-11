أبرز النقاط:

بلغ إجمالي الإيرادات 1,972.1 مليون درهم إماراتي، في زيادة بنسبة 30% مقارنة مع 1,512.8 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2024.

شهدت الأصول الإجمالية نمواً بنسبة 17% محققة 8,027.6 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2025، مقارنةً ب 6,832.9 مليون درهم إماراتي في السنة المنتهية بشهر ديسمبر 2024.

ثقة المستثمرين تدعم الزخم الإيجابي و جدول طموح من خلال إطلاق وتسليم المشاريع المقرّرة لعام 2026.

في قرار استراتيجي، أعلن مجلس الإدارة عن توصيته بتوزيع الأرباح للسنة الثالثة على التوالي، مما يعزز رحلة نجاح الشركة المستمرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة ديار للتطوير، الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2025، مؤكدة قدرتها على الحفاظ على زخم قوي وتحقيق مستهدفات رؤيتها الاستراتيجية.

استكمالاً للنتائج الإيجابية التي حقّقتها ديار سنة 2024، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 26% لتصل إلى 637.9 مليون درهم، مقابل 505.4 مليون درهم إماراتي، فيما حقّقت الإيرادات الإجمالية زيادة نسبتها 30% حيث بلغت 11,972.1 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 1,512.8 مليون درهم إماراتي في عام 2024.

وتحتفظ الشركة بمحفظة مشاريع تطويرية قوية تقارب 7 مليارات درهم إماراتي، بما يدعم توليد الإيرادات و تقديم مشاريع عالية الجودة، كما تظل الميزانية العمومية لديار قويّة، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% ليصل إلى 8,027.6 مليون درهم إماراتي، في انعكاس للاستثمارات الاستراتيجية المتواصلة وتعزيز جودة الأصول.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد عبد الله علي عبيد الهاملي، رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير: "تميّز العام بقوة الأسس التي يرتكز عليها قطاع العقارات في دولة الإمارات، مدعوماً باستراتيجيات وطنية طويلة الأمد تواصل ترسيخ مكانة الدولة بين مصاف أكثر الأسواق العالمية متانة. وتُظهر التقارير استمرار الطلب، وتسارع نمو السكان، ومستويات سيولة عبر جميع القطاعات، وهي مؤشرات تدلّ بوضوح على منظومة قائمة على الثقة والشفافية والتخطيط الحضري الاستراتيجي. وقد أتاح هذا المناخ لشركات التطوير، ومن بينها ديار، تسريع طموحاتها والمساهمة بفاعلية في المشهد العقاري المتطوّر للدولة. ومع مواصلة ديار تطوير محفظتها من المجتمعات السكنية والمشاريع البارزة، يبقى التركيز منصبّاً على النمو المنضبط، وجودة التنفيذ، وتوفير قيمة مستدامة على المدى الطويل."

و بناءً على الأداء المالي القوي للشركة، أوصى مجلس إدارة شركة «ديار للتطوير» بالموافقة على مقترح توزيع أرباح بنسبة 5% على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025 على أن تُعرض للموافقة في الجمعية العمومية المقبلة.

من جهته، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "لقد عزّز أداؤنا المالي القوي والمتواصل ثقة ديار بالرؤية طويلة الأمد لدولة الإمارات، في ظل مبادرات وطنية استراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، التي تحفّز نمو السكان، وتوسّع البنية التحتية، وتعزز استدامة الطلب على المساكن. ويشكّل تحقيق معاملات عقارية في دبي بقيمة 917 مليار درهم إماراتي خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى اليوم، دليلاً واضحاً على التزام الإمارة الراسخ بالتميّز. وفي هذا السياق الوطني الداعم، تواصل ديار تنفيذ استراتيجيتها بانضباط وطموح من خلال مشاريع بارزة مثل داون تاون ريزيدنسز، وتمضي قدماً في تطوير المجتمعات السكنية مستندة إلى مناخ اقتصادي داعم تؤكده باستمرار أحدث التوقعات في السوق. وتسهم هذه العوامل في تعزيز التزامنا بتطوير مجتمعات تلبّي تطلعات المتعاملين المتغيّرة، وتدعم طموح دولة الإمارات في بناء مدن عالمية المستوى وجاهزة للمستقبل".

و أضاف:" و تتطلّع ديار إلى مواصلة الزخم الإيجابي من خلال الاعتماد على فريق قيادي متمكّن و استراتيجية واضحة و طموحة عام 2026. و تركز الشركة على تقديم أنماط حياة وتجارب استثنائية تناسب تطلّعات المستثمرين والسكان. و تهدف ديار إلى إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة من خلال محفظة تطوير متنوعة."

محطات بارزة وتطوّرات لافتة

في إطار تركيزها على النمو طويل الأمد، تواصل ديار ترجمة رؤيتها من خلال تطوير مجتمعات سكنية أيقونية في أبرز أسواق دولة الإمارات.

وقد أطلقت الشركة مشروع داون تاون ريزيدنسز في يونيو 2025، ليشكّل دخولها في التوقيت المناسب إلى فئة الأبراج السكنية الفخمة، باعتباره أحد أعلى المجتمعات السكنية العمودية في الدولة. ويتألف المشروع من 110 طوابق تمتد على ارتفاع 445 متراً، ليكون بذلك أضخم وأطول مشاريع ديار حتى اليوم.

وعقب الإطلاق الناجح لمجتمع بارك فايف في مدينة دبي للإنتاج عام 2024، واصلت ديار زخمها من خلال طرح المرحلة النهائية من المشروع في سبتمبر 2025، مع تحديد موعد إنجاز الأعمال في ديسمبر 2027.

كما شهد عام 2025 ولوج ديار إلى إمارة أم القيوين للمرة الأولى عبر مشروع آية بيتش فرونت ريزيدنسز، وهو مجمّع سكني فاخر يركّز على أسلوب الحياة الصحي والرفاهية. وقد حظي المشروع بتصنيف ضمن قائمة أفضل 100 مشروع سكني فاخر في العالم. ويعيد هذا المشروع المطلّ على الواجهة البحرية تعريف مفهوم العيش الساحلي، حيث يدمج بين العمارة المعاصرة والتخطيط المستوحى من الطبيعة ومرافق على طراز المنتجعات، مع التركيز على الاستدامة وجودة الحياة.

وتؤكّد هذه المحطات التزام ديار بتطوير مشاريع سكنيّة متميّزة، ستسهم في تعزيز مسار نموّها الاستراتيجي في أبرز أسواق الدولة، وترسيخ نهج التواصل الشفاف مع المستثمرين و الشركاء.

تعزيز الالتزام بممارسات الاستدامة

تولي ديار اهتماماً خاصّا للمارسات المستدامة، ويتجلى ذلك في مشاريعها الحديثة التي تجمع بين الرفاهية والحفاظ على البيئة. يضم مشروع "داون تاون ريزيدنس" مناطق مخصصة لليوغا الهوائية وأماكن للتأمل و الاسترخاء.

أما "بارك فايف" في مدينة دبي للإنتاج، فيتميّز بتصميم يُركّز على توفير مساحات للمشي ، مما يتماشى مع أهداف الاستدامة في دبي ويعزز أنماط الحياة المتوازنة من خلال المساحات الخضراء ووسائل الراحة الموجهة نحو الرفاهية. و يولي مشروع آية بيتش فرونت ريزيدنسز عناية خاصة للتنوع البيولوجي الذي يحافظ على الخصائص البيئية المحلية.

في عام 2025، كان التزام ديار برفاهية القوى العاملة المتواجدة في أوراش البناء واضحًا، حيث شهدت زيادة كبيرة في نشاط المشاريع. و ارتفع متوسط عدد العمال اليومي في مختلف المواقع من 2648 إلى 4579، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 73% مقارنة بالعام السابق، وكل ذلك تم دون أي تسجيل أي حوادث أو إصابات.

الالتزام بالنمو المستدام

تواصل ديار التزامها الراسخ بالنمو المستدام وترسيخ مكانتها الريادية في القطاع مع إسدال الستار على عام 2025. وخلال النصف الثاني من العام، تستعدّ الشركة لاستكمال تسليم عدد من المشاريع الرئيسية، بما يعزّز توليد السيولة ويرسّخ الانضباط التشغيلي.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار درهم إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

