أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم عن شراكة رسمية جديدة مع مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار تعزيز الحضور الدولي للجونة كوجهة عالمية تجمع بين الابتكار وجودة الحياة، وترسيخ مكانتها على الساحة الرياضية العالمية.

تعكس هذه الخطوة توافق رؤية أستون فيلا مع مدينة الجونة، حيث سيتم تفعيل هذه الشراكة من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة تشمل اظهار وتكريس العلامة التجارية، وصناعة المحتوى القصصي، والتجارب التفاعلية طوال الموسم، على أن تظهر الجونة بشكل بارز على ملابس التدريب الخاصة بالفريق الأول للرجال وأفراد الجهاز الفني.

وتُعد الجونة، واحدة من أبرز الوجهات الساحلية الراقية على البحر الأحمر في منطقة الشرق الأوسط، وتحظى باعتراف دولي لما تقدمه من مرافق عالمية المستوى ودعم مستمر للرياضة الاحترافية. وعلى مدار أكثر من 35 عاماً، تطورت الجونة لتصبح مجتمعاً دولياً متكاملاً يعمل على مدار العام، ويضم أكثر من 50 جنسية مختلفة، يشكل البريطانيون نسبة ملحوظة منها. وبفضل موقعها الاستراتيجي وهويتها المتميزة، تُعد الجونة بوابة مثالية إلى البحر الأحمر وبوابة لاستكشاف مختلف أنحاء مصر.

صرحت إدارة نادي أستون فيلا، عن سعادتها بالتعاون مع الجونة كشريك رسمي للنادي، قائلة: "تجمع هذه الشراكة بين علامتين تشتركان في الالتزام بالأداء العالي والطموح والنمو الدولي. كما أن الموقع الفريد للجونة كوجهة ساحلية راقية ومركز رياضي عالمي تجعلها شريكاً مثالياً لأستون فيلا في إطار توسعنا العالمي المستمر."

كما أعربت إدارة مدينة الجونة: "تم تصميم الجونة منذ البداية كمدينة تقوم على الاستدامة والرؤية طويلة الأمد، حيث يشكل المجتمع والأداء والرفاهية أسس الحياة اليومية. وتعكس شراكتنا مع نادي أستون فيلا إيماناً مشتركاً بأهمية التفكير بعيد المدى، والهوية القوية، ودور الرياضة في ربط الشعوب والثقافات، وخلق منصات حقيقية للتواصل الدولي الهادف داخل الملعب وخارجه."

الجدير بالذكر أنه تم تصميم الجونة لتكون مدينة صالحة للعيش الدائم، وتبعد نحو30 دقيقة فقط عن مطار الغردقة الدولي، الذي يربطه رحلات طيران مباشرة لا تتجاوز خمس ساعات مع المملكة المتحدة وأهم المدن الأوروبية. كما يدعم مناخها الدافئ على مدار العام، ومنظومتها الرياضية المتكاملة أسلوب حياة يرتكز على الصحة والرفاهية والأداء العالي وروح المجتمع.

