الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر" أو "المجموعة" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في تصنيع واستيراد وتوريد وتوزيع مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025م، بتسجيل أقوى إيراداتٍ وإجمالي ربح لها منذ عام 2017م، مدعومةً بمعدلات نموها المتواصل وحسن تنفيذ استراتيجتها Elevate 2027.

أهم ملامح الأداء المالي:

بلغت الإيرادات 368.77 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 6.9% على أساس سنوي، و769.19 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 1.4% على أساس سنوي، مدعومةً بالأداء المستقر في النصف الأول من العام ونمو قطاع التدفئة والتهوية والتكييف بنسبة 2.3% على أساس سنوي، ليساهم جزئياً في تعويض تراجع قطاع الأجهزة المنزلية بنسبة 1.7% على أساس سنوي.

368.77 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 6.9% على أساس سنوي، و769.19 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 1.4% على أساس سنوي، مدعومةً بالأداء المستقر في النصف الأول من العام ونمو قطاع التدفئة والتهوية والتكييف بنسبة 2.3% على أساس سنوي، ليساهم جزئياً في تعويض تراجع قطاع الأجهزة المنزلية بنسبة 1.7% على أساس سنوي. بلغ إجمالي الربح 92.62 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 11.3% على أساس سنوي، و193.25 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 6.8% على أساس سنوي، نتيجة تحسين كفاءة التكاليف وتحسين محفظة المنتجات المتنوّعة.

92.62 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 11.3% على أساس سنوي، و193.25 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 6.8% على أساس سنوي، نتيجة تحسين كفاءة التكاليف وتحسين محفظة المنتجات المتنوّعة. بلغت الأرباح التشغيلية 19.69 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 70.7% على أساس سنوي، و44.76 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 4.4% على أساس سنوي، ما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف، لتعوّض هذه الأرباح جزئياً الاستثمارات المخطط لها في استقطاب المواهب .

19.69 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 70.7% على أساس سنوي، و44.76 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 4.4% على أساس سنوي، ما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف، لتعوّض هذه الأرباح جزئياً الاستثمارات المخطط لها في استقطاب المواهب بلغ صافي الربح 1 19.90 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 21.0%، و47.10 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2025م، بانخفاض قدره 3.3% على أساس سنوي، والذي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة شاكر من أرباح الشركات الزميلة، ليتم تعويض ذلك الانخفاض جزئياً بانخفاض التكاليف التمويلية.

1 19.90 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 21.0%، و47.10 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2025م، بانخفاض قدره 3.3% على أساس سنوي، والذي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة شاكر من أرباح الشركات الزميلة، ليتم تعويض ذلك الانخفاض جزئياً بانخفاض التكاليف التمويلية. انخفض صافي الدين بنسبة 16.4% على أساس سنوي ليصل إلى 269.60 مليون ريال سعودي، مع تحسن نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 2.45 ضعفاً في النصف الأول من السنة المالية 2024م إلى 2.10 ضعفاً في النصف الأول من السنة المالية 2025م، ما يتماشى مع استراتيجيتنا المالية في تقليص الديون وتحسين كفاءة هيكلية رأس المال .

1. العائد لمساهمي الشركة

وتعليقاً على النتائج المالية، قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر:"شهد النصف الأول من السنة المالية 2025م أقوى أداءٍ لمجموعة شاكر منذ عام 2017م، مدفوعاً بالتنفيذ المنضبط للخطط الاستراتيجية والتركيز المنصب على خلق القيمة على المدى الطويل. لقد وسّعنا نطاق تواجدنا في قطاع التجزئة بإضافة متجر جديد في الربع الثاني، ليصل إجمالي عدد المتاجر إلى 12 متجراً، ونسير الآن بخطى ثابتة في إطار استراتيجية Elevate 2027 نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى 15 متجراً بحلول نهاية العام. وعملنا كذلك على إطلاق مبادرات مبتكرة تتمحور حول عملائنا، بما فيها خدمة EZ Pay بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي، لمنح المتسوقين مرونة أكبر، وقمنا باتخاذ خطوات جادة ومدروسة لتحسين هيكلية رأس مالنا وتقليص ديوننا والارتقاء بمجموعتنا إلى مكانة تؤهلها لتحقيق المرونة المالية على المدى البعيد. ولأول مرة منذ عام 2016م، قمنا بتوزيع الأرباح على مساهمينا، في دلالةٍ واضحة على متانة مركزنا المالي والتزامنا الراسخ بخلق القيمة المستدامة. نهدف من خلال استراتيجية Elevate 2027 إلى إعادة صياغة أسلوب عملنا وكيفية خدمتنا للعملاء وضمان نمو مجموعتنا. إن الزخم الذي شهدناه في النصف الأول من العام كان إيجابياً وقوياً، ونحن عازمون على المضي به قُدماً لتحقيق المزيد من التقدّم والنجاح".

المستجدات المالية

سجّلت شاكر أقوى نتائجها للنصف الأول من حيث الإيرادات وإجمالي الربح منذ عام 2017م، محقّقةً بذلك إنجازاً هاماً يدعم مسيرتها التنموية. وقد ساهم في دعم نمو الإيرادات في النصف الأول من السنة المالية 2025م الأداء الثابت عبر مختلف القطاعات الرئيسية، إذ ارتفعت إيرادات التدفئة والتهوية والتكييف بنسبة 2.3% على أساس سنوي لتصل إلى 533.98 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2025م، مدفوعةً بشكل رئيسي بالنمو المسجّل في الربع الثاني من السنة المالية 2025م بنسبة 3.0% على أساس سنوي، والذي كان نتيحة الطلب الموسمي وزيادة أنشطة المشاريع الضخمة. في حين شهدت إيرادات الأجهزة المنزلية تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.7% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025م لتصل إلى 231.04 مليون ريال سعودي. ويُعزى ذلك التراجع إلى انخفاضٍ بنسبة 11.8% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2025م، والذي ساهم بتعويضه جزئياً انتعاشٌ قوي بنسبة 17.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، نتيجةً لتحسّن توافر المنتجات وعروض المنتجات الجديدة من بلاك آند ديكر وسامسونج ومايديا. وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 206.5% على أساس سنوي لتصل إلى 4.17 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2025م، مدفوعةً بارتفاع مستوى الإنتاجية للمشاريع الجديدة. ويتماشى هذا التوجّه مع استراتيجية المجموعة Elevate 2027، ليساهم في تعزيز ركائز الخدمات الأساسية وفتح آفاق جديدة لمصادر الإيرادات.

ساهم قطاع المشاريع بنحو 41% من إجمالي الإيرادات، إثر ارتفاع الطلب من المشاريع الضخمة عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية، تماشياً مع تركيز المجموعة على تعزيز مشاركتها في المناقصات. أما قطاع المبيعات الاستهلاكية فقد ساهم بنحو 53% من إجمالي الإيرادات، مواصلاً دوره كأحد الدوافع الرئيسية للأداء العام للشركة، مدفوعاً بالإقبال القوي من جانب المستهلكين على العلامات التجارية العالمية التي تم إطلاقهاً حديثاً إلى جانب التوسع المستمر لشبكة شاكر في قطاع التجزئة.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 6.8% على أساس سنوي ليصل إلى 193.25 مليون ريال سعودي، نتيجة ارتفاع الإيرادات وتحسين محفظة المنتجات، فضلاً عن الإدارة الفعّالة لتكلفةالمبيعات.

شهدت الأرباح التشغيلية إرتفاعا بنسبة 4.4% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025م لتصل إلى 44.76 مليون ريال سعودي، نتيجة ارتفاع الإيرادات والذي ساهم جزئياً في تعويض الارتفاع في التكاليف المتعلّقة بالموظفين في ظل مواصلة الشركة استثمارها المكثّف في تعزيز قاعدة كفاءاتها لبناء القدرات التشغيلية ودفع عجلة النمو على المدى البعيد.

وبلغ صافي الربح 47.10 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2025م، بانخفاضٍ قدره 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة. ومع ذلك، فقد تم تعويض هذا التأثير جزئياً بانخفاض التكاليف التمويلية، ما يعكس جهود المجموعة لتقليص الديون وتعزيز كفاءة رأس المال.

واصلت شاكر تعزيز ميزانيتها العمومية في النصف الأول من السنة المالية 2025م، فانخفض صافي الدين بنسبة 16.4% على أساس سنوي ليصل إلى 269.60 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 322.63 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2024م، بفضل الجهود المستمرة لخفض الاقتراض. وانخفض إجمالي القروض إلى 341.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2025م ، مقارنةً بـ 381.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2024م. وتحسّنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء* إلى 2.19 ضعفاً في النصف الأول من من السنة المالية 2025م، مقارنةً بـ 2.45 ضعفاً في النصف الأول من من السنة المالية 2024م، ما يعكس تحسّن الأرباح وانخفاض الرافعة المالية.

* الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عن فترة آخر اثني عشر شهراً

وأعلنت شاكر عن أول توزيع أرباح لها منذ عام 2016م، بسداد 27.75 مليون ريال سعودي نقداً خلال النصف الأول من السنة المالية 2025م، في إنجاز تاريخي بارز يسلّط الضوء على المركز المالي القوي للمجموعة ومدى التزامها بتقديم القيمة للمساهمين من خلال الإدارة المنضبطة لرأس مالها.

لا يزال تركيز الشركة منصبّاً على توسيع نطاق قطاعاتها الأساسية وتحسين كفاءتها التشغيلية وتوطيد شراكاتها مع العلامات التجارية العالمية الرائدة، لتعزّز مكانتها كمزودٍ موثوقٍ للحلول الشاملة في قطاعي التدفئة والتهوية والتكييف والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية.

المستجدات الاستراتيجية

في إطار استراتيجيتها Elevate 2027، وقّعت شاكر شراكة استراتيجية مع برنامج EZ Pay التابع للبنك السعودي الفرنسي في أبريل 2025م، بهدف توسيع خيارات تمويل المستهلكين في جميع أنحاء المملكة. تتيح هذه المبادرة للعملاء الحصول على تمويل فوري يصل إلى 30,000 ريال سعودي بفائدة 0%، مع فترات سداد مرنة تتراوح بين 3 أشهر و24 شهراً، حتى لمن لا يملكون حساباً مصرفياً لدى البنك السعودي الفرنسي. ومن خلال دمج برنامج EZ Pay في كل من منصتها الإلكترونية وشبكة متاجرها، ستُسهّل شاكر على العملاء شراء الأجهزة المنزلية عالية الجودة بأسعار معقولة، الأمر الذي سيسهّل إمكانية الوصول إلى منتجاتها وسيرتقي بتجربة التسوق. وتتوقّع المجموعة أن تساهم هذه الشراكة في تحقيق معدلات تحويل أعلى وقيم متوسطة للمعاملات، مع دعم استراتيجيتها لاستئجار المنتجات بقصد التملّك، وترسيخ مكانة شاكر في سوق التجزئة التنافسي.

وتواصلت خطط المجموعة في التوسّع ضمن قطاع التجزئة بافتتاح متجرين جديدين في حي لبن بالرياض وحي الحمدانية بجدة، ليصل إجمالي عدد المتاجر إلى 12 متجراً بمساحة إجمالية تزيد عن 6,500 متر مربع. وسترسّخ هذه المواقع تواجد شاكر في المناطق الحضرية الرئيسية، وستدعم جهودها لتقديم تجربة تسوق متميزة وعالية الجودة لعملائها في جميع أنحاء المملكة. تدعم هذه المتاجر الجديدة مساعي المجموعة في تحقيق هدفها في إطار استراتيجية Elevate 2027 والمتمثل في افتتاح وتشغيل 15 متجراً بنهاية عام 2025م. وسعياً لتحقيق هذا الهدف، سيتم طرح مفاهيم مبتكرة وغير مسبوقة في قطاع التجزئة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز إمكانية الوصول للمنتجات وتوسعة نطاق انتشار العلامة التجارية، ما سيُسهم بشكل بارز في مسيرة تحول المجموعة ضمن قطاع التجزئة.

وعقدت شاكر اجتماعاً هاماً مع شركة إل جي إلكترونيكس وجامعة الملك سعود وجامعة بوسان الوطنية بكوريا الجنوبية لبحث سبل التعاون الواعدة في مجال أبحاث وتقنيات حلول التدفئة والتهوية والتكييف. جمعت هذه المناقشات ما بين القدرات الابتكارية عالمية المستوى والخبرات المحلية، وتمحورت حول تعزيز الاستدامة وبناء القدرات المحلية ودعم رؤية المملكة 2030، ولا تزال هذه المناقشات مستمرة على قدمٍ وساق.

في شهر مايو، كرّمت شركة إل جي إلكترونيكس الشرق الأوسط وإفريقيا مجموعة شاكر بجائزة "أفضل مزود خدمات في منطقة الشرق الأوسط"، تأكيداً على النتائج الإيجابية لعمليات إعادة الهيكلة الاستراتيجية التي بدأت في عام 2023م. تشغّل المجموعة الآن مراكز خدمة في 10 مدن في جميع أنحاء المملكة، متيحةً خدمة جدولة التوصيل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يضمن مستويات راقية في تجربة خدمات ما بعد البيع.

بعد انتهاء الربع الثاني، أبرمت شاكر شراكة استراتيجية مع "ريفيست" في 24 يوليو 2025م، تُركّز على دمج الحلول المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن جميع عمليات المجموعة في مجال التجزئة. تهدف هذه المبادرة إلى توحيد وتحسين عمليات القنوات المتعددة من خلال تعزيز تكامل القنوات الرقمية وإدارة المخزون والارتقاء بتجربة العملاء. وتتماشى هذه المبادرة مع مهمة "ريفيست" في تمكين تجار التجزئة بتقنيات سلسة وسهلة الاستخدام، ومع خارطة الطريق الرقمية طويلة الأمد لمجموعة شاكر في إطار رؤية Elevate 2027 والتي تدعم إضفاء التحوّل المبتكر والموثوق والقابل للتطوير عبر متاجر التجزئة التابعة للمجموعة.

نظرة مستقبلية

تواصل مجموعة شاكر تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها Elevate 2027، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التميز التشغيلي والنمو طويل الأمد. وتتطلع المجموعة إلى مواصلة توسيع مشاركتها في مناقصات قطاع المشاريع واسعة النطاق والمشاريع الضخمة في قطاعات مثل الإسكان والضيافة والتعليم والرعاية الصحية، مستهدفةً مضاعفة صافي أرباحها بحلول عام 2027م.

لا يزال نمو قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية على رأس أولويات المجموعة، بوجود خطط موضوعة لزيادة عدد المتاجر ليصل إلى 15 متجراً في عام 2025م وزيادة حصة مبيعاتها المباشرة للمستهلك ذات هامش الربح المرتفع. وسيدعم تحقيق هذه الأهداف طرح المزيد من العلامات التجارية العالمية وفئات الأجهزة المنزلية ذات الصلة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج استئجار المنتجات الجديد لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيّرة على أكمل وجه.

وتعمل شاكر كذلك على تطوير مبادرة الخدمات اللوجستية الخارجية، بالاستفادة من نطاق انتشارها الواسع وبنيتها التحتية المتينة لدعم الشركات الأخرى في قطاع الأجهزة المنزلية، واستكشاف الفرص الجديدة والواعدة لتحقيق الإيرادات. وستقوم المجموعة بدعم هذه الخطوات الاستراتيجية من خلال جهودها المتواصلة لتحسين الكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات وتقديم قيمة أكبر عبر قنواتها ضمن قطاعي المشاريع والمبيعات الاستهلاكية.

حول شاكر:

تأسست شاكر في عام 1950م، لتصبح حينها من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية للمستهلكين في المملكة العربية السعودية، وهي اليوم مورد وموزع رئيسي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما فيها مايتاج، وأريستون، وإنديست، وسامسونج، ومايديا، وبومباني، وستانلي بلاك آند ديكر وإل جي، والموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة، في حين توفر وحدة خدمات الطاقة (إيسكو) التابعة للشركة حلولاً متقدمة لإدارة الطاقة. وتُعد شاكر شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010م. وعلى مر السنين، لمع اسمها ليدخل في مصاف أفضل الشركات السعودية، حيث تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة للمكيفات والأجهزة المنزلية للسوق السعودية والمنطقة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.shaker.com.sa/

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