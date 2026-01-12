شهد ديسمبر نهاية ربع عام استثنائي في 2025 مع تسجيل مبيعات شهرية بقيمة 64 مليار درهم إماراتي ومستويات قياسية لسوق العقارات في دبي خلال العام

شهد ديسمبر نهاية ربع عام استثنائي في 2025 مع تسجيل مبيعات شهرية بقيمة 64 مليار درهم إماراتي ومستويات قياسية لسوق العقارات في دبي خلال العام تواصل الأحياء السكنية الرئيسية أداءها القوي مدعومة بتنوع الطلب بين المشترين من الفئات العليا والباحثين عن مجتمعات سكنية ميسورة التكلفة.

تتمتع فئة الشقق بإقبال قوي يفوق الطلب على الفلل، لا سيما مع توجه مزيد من المشترين نحو خيارات عملية وأقل تكلفة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت بروبرتي فايندر، عن نتائج مذهلة لشهر ديسمبر 2025، الذي جاء ختاماً لفترة متواصلة من النجاحات الشهرية القياسية في الربع الأخير للعام الماضي. وشكّل الأداء العالي في ديسمبر عاملاً رئيسياً في تسجيل دبي عاماً قياسياً من حيث قيمة المبيعات وحجم المعاملات خلال 2025. ومع ارتفاع قيم المبيعات بوتيرة تفوق الزيادة في عددها، يحظى القطاع العقاري ببداية واثقة في عام 2026 ضمن سوق مدعوما بعوامل طلب حقيقية ونشاط مستدام. ويُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع سعر القدم المربعة، حيث سجّلت الأسعار المتوسطة زيادة بنسبة 8.4% خلال عام 2025 مقارنةً بمستويات عام 2024.

ووصلت مبيعات الربع الرابع القياسية إلى 187.47 مليار درهم إماراتي، حيث سجل ديسمبر (64 مليار درهم إماراتي) استمرار المسار الصعودي لشهرَي نوفمبر (64 مليار درهم إماراتي) وأكتوبر (59 مليار درهم إماراتي)، ما أثمر عن تسجيل أعلى أداء مبيعات ربعي على الإطلاق، وختام العام بمستويات قياسية.

المحاور السكنية الرئيسية تقود المبيعات

في شهر ديسمبر، واصلت المناطق السكنية البارزة دعمها لزخم سوق العقارات. واستحوذت أحياء بارزة مثل نخلة جميرا ودبي مارينا ووسط مدينة دبي على حصة كبيرة من قيمة المعاملات، مدعومة بمستويات سعرية مرتفعة تعزّز قيمة المعاملات، ومحدودية المعروض، وطلب قوي من المشترين الدوليين.

وتُسهم المشاريع المدروسة بعناية في مختلف أنحاء دبي في ترسيخ سوق عقاري يوفّر قيمة حقيقية لشريحة واسعة من المشترين. ولا تزال منطقة الخليج التجاري، التي تتميز بتصميم متعدد الاستخدامات، وجهة موثوقة للمستثمرين بفضل ما تقدّمه من مرافق متكاملة إلى جانب حجمها الكبير وموقعها المركزي الحيوي. وفي المقابل، تستقطب دبي هيلز استيت طلباً متوازناً على فئتَي الفلل والشقق، ضمن بيئة متكاملة وناضجة من حيث التخطيط والتطوير.

أما المجتمعات السكنية من الفئة المتوسطة، مثل قرية جميرا الدائرية، فتواصل إثبات جاذبيتها لدى المشترين الباحثين عن خيارات ملائمة أكثر من حيث التكلفة، ولا سيما في سوق المشاريع على المخطط الذي يشهد منافسة متزايدة.

الطلب على الشقق يعزّز سوقَي الإيجار والمبيعات

في قطاع الإيجارات، تكشف بيانات بروبرتي فايندر أن 80% من عمليات البحث تتركز على الشقق السكنية، مقابل 20% فقط لمنازل التاون هاوس والفلل. ويُظهر تحليل أعمق لبيانات البحث عن الإيجار ارتفاعاً سنوياً في حصة الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة، ما يشير إلى أن زيادات الإيجارات خلال عام 2025 دفعت عدداً أكبر من الأفراد والعائلات الصغيرة إلى التوجّه نحو مساكن أصغر وأكثر ملاءمة من حيث السعر.

كما تكشف بيانات بروبرتي فايندر عن أداء قوي للشقق على صعيد المبيعات، إذ تستأثر بنسبة 61% من إجمالي عمليات البحث، مقارنة بالفلل (39%). ويعكس ذلك بوضوح التوجه السائد لكل من الطلب الشرائي والطلب على الإيجار في دبي.

وضمن فئة الشقق، تتركز 85% من عمليات البحث على وحدات الاستوديو، والوحدات بغرفة وغرفتَي نوم، وهو ما يعكس مجدداً تفضيل الباحثين عن منازل لخيارات صغيرة ومتوسطة الحجم، تتسم بتكاليف أقل مقارنة بغيرها.

ملخص أداء السوق

تعليقاً على هذا الموضوع، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: "شكّل ديسمبر 2025 شهراً مميزاً لسوق العقارات في دبي، ذلك أنه أكّد أن أداء السوق قائم على مرتكزات واضحة وطلب فعلي. وقد شكّل الربع الرابع ختاماً قوياً لعام ناجح للغاية، مدعوماً بقيم معاملات مرتفعة، وارتفاع أسعار القدم المربعة، وحضور ملحوظ للنشاط في مختلف المجتمعات السكنية. ومع دخول عام 2026، نتطلع إلى مرحلة واعدة، يرتكز فيها زخم السوق على اتساع قاعدة الطلب وتنوعها ومرونة التسعير، بدلاً من التحركات الاستثمارية قصيرة الأجل والتي تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة. وتمثّل هذه التطورات أخباراً إيجابية للمشترين والبائعين والمستثمرين، إذ يقدّم السوق فرصاً تلائم مختلف فئات الباحثين عن السكن في دبي".

