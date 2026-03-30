الرياض، المملكة العربية السعودية – تعلن شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات ("جاهز" أو "المجموعة"، برمز 6017 في تداول السعودية، تاسي - السوق الرئيسي)، عن نتائجها المالية السنوية الموحدة لعام 2025م.

أبرز الإنجازات

استمرار الربحية في نهاية 2025م على الرغم من شدة المنافسة في المملكة العربية السعودية

ارتفاع إجمالي قيمة البضائع إلى 7.2  مليار في عام 2025م بنمو قدره 10.8% مقارنة بالعام السابق مما أدى إلى تحقيق صافي إيرادات بقيمة 2.3  مليار بارتفاع بـنسبة 4.7% على أساس سنوي.

تحقيق المجموعة أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj.EBITDA) بقيمة 193  مليون وهو ما يعكس قرارًا مدروسًا بالاستثمار في الاحتفاظ بالعملاء والدفاع عن الحصة السوقية خلال فترة شهدت نشاطًا ترويجيًا مرتفعًا على مستوى القطاع. وعلى الرغم من زيادة المنافسة، تمكنت جاهز من تحقيق نسبة ربحية فاقت 11.9% (بقيمة 208.8  مليون) على مستوى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj.EBITDA) في نشاط منصات التوصيل داخل المملكة العربية السعودية وحافظت على الربحية على مستوى المجموعة، وهو ما يبرز كأحد عوامل التميّز مقارنةً بالمنافسين في المنطقة اللذين يلون ألولية للنمو على حساب الربحية.

المحافظة على الربحية بتحقيق صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 73.0  مليون.

نمو إيرادات العمولات بنسبة 16.3 % وارتفاع إيرادات الإعلانات بنسبة 17.5 % على أساس سنوي للتعويض جزئياً عن انخفاض إيرادات التوصيل.

استمرار القطاعات الجديدة للمجموعة في التوسع، بتحقيق نمو مضاعف في الإيرادات من مبيعات البضائع والاشتراكات[1] مقارنة بالسنة الماضية.

التوسع الدولي في قطر وإعادة هيكلة العمليات خارج السعودية

إتمام الاستحواذ على سنونو، وهي منصة توصيل رائدة في قطر، في أكتوبر 2025م، ساهمت سنونو بمبلغ 626.8  مليون في أجمالي قيمة البضائع للمجموعة خلال عام 2025م.

العمل على إطلاق المنصة في الكويت والبحرين ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى جعل سنونو المنصة الرئيسية لعمليات المجموعة وتوسعها في الأسواق الدولية بعد الاستحواذ على الحصة الأكبر فيها.

تعزيز نموذج جاهز متعدد الخدمات

إطلاق نسخة محسّنة من تطبيق جاهز بواجهة مبسطة وميزات مدمجة لتعزيز تفاعل المستخدمين واكتشاف الخدمات.

دمج خدمات البقالة والتجزئة داخل تطبيق جاهز من خلال أقسام مخصصة مثل “ Grocery ” و“ Shop ” (بدلاً من تطبيق بك المنفصل سابقًا)، مما يعزز مكانة التطبيق كمنصة أسلوب حياة متعددة الخدمات.

” و“ ” (بدلاً من تطبيق بك المنفصل سابقًا)، مما يعزز مكانة التطبيق كمنصة أسلوب حياة متعددة الخدمات. تحقيق نمو قوي في مبيعات المنتجات غير قطاع توصيل الطعام، حيث ارتفع إجمالي قيمة البضائع أربع مرات في عام 2025م مقارنة بالعام السابق، لتصل مساهمة هذا القطاع إلى 7% من إجمالي قيمة البضائع مقابل 2% في العام السابق.

إبرام شراكة استراتيجية في المملكة في أكتوبر 2025م مع شركة نون، تتيح خدمة "نون مينتس" عبر تطبيق جاهز، مما يوفر للمستخدمين البقالة ومنتجات التجميل والاحتياجات اليومية عبر جاهز ويتم تنفيذها بواسطة نون، في المقابل، يتم عرض خدمات توصيل الطعام الخاصة بجاهز على تطبيق نون في السعودية، حيث يتم توجيه الطلبات إلى جاهز لتنفيذها.

الاستثمار في "دوس" ، مما يعزز توجه المجموعة لنموذج التجارة السريعة عبر المتاجر السحابية في السعودية ويكمل نموذج التسوق الخاص بجاهز وشراكة نون مينتس.

وصرّح المهندس غصاب بن سلمان بن منديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة جاهز قائلاً:

"في عام 2025م، أظهرت جاهز مرونة وقدرة نموذج أعمالها على التكيف في سوق أصبح أكثر ديناميكية وتنافسية، وعلى الرغم من ذلك، نجحنا في زيادة إجمالي قيمة البضائع (GMV) بنسبة 10.8% ليصل إلى 7.2  مليار ، ومعالجة أكثر من 111.6 مليون طلب، مع الحفاظ على قاعدة قوية من إجمالي الربح تجاوزت نصف مليار ريال سعودي، وتعكس ربحيّتنا القوة الهيكلية لقاعدة عملائنا والمنصة متعددة الخدمات التي بنيناها ضمن منظومة جاهز، ويواصل هذا التنوع تحقيق نتائجه الإيجابية، حيث تضاعفت الإيرادات من مبيعات البضائع والاشتراكات على أساس سنوي، مما يعكس الفرص المتاحة لتحقيق الدخل من المنصة، في حين أسهمت الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية مثل نون ودوس في تعزيز مكانتنا في قطاع التجارة السريعة.

كما شهدت استراتيجيتنا الدولية خطوة حاسمة إلى الأمام، فبعد الاستحواذ على سنونو، أعلنا رؤية واضحة لتوسعنا الدولي، وتم اختيار سنونو كمنصة التشغيل الأساسية للمجموعة خارج السعودية، وتتكامل تقنيات سنونو متعددة الخدمات وقدراتها التشغيلية مع قاعدة المستخدمين القوية التي بنيناها في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ساهم توحيد عمليات سنونو خلال الربع الرابع بشكل ملحوظ في تحقيق نهاية قوية للعام، حيث تضاعف صافي الإبرادات للمنصات خارج السعودية مقارنة بالعام الماضي. وتمت هذه الهيكلة في إطار نظر مستقبلية لتمكين إطلاق أسرع للخدمات متعددة القطاعات، وزيادة قابلية التوسع ، وتعميق تفاعل العملاء في الأسواق الإقليمية المتعددة.

ندرك أن تصاعد المنافسة قد أثّر على الربحية خلال هذا العام، إلا أن استجابتنا كانت مدروسة ومنضبطة. فبينما شاركنا في الأنشطة الترويجية، حافظنا على نهج متوازن وركزنا على تقديم قيمة تتجاوز عامل السعر وحده، وقد اخترنا الاستثمار في النمو والدفاع عن قاعدة عملائنا الأساسية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين القدرة التنافسية والربحية، وفي جاهز، نظل ملتزمين التزامًا راسخًا بخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال تحقيق ربحية مستدامة ومنضبطة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المرونة والقدرة على اغتنام الفرص في المدى القريب عند الحاجة."

في عام 2025م، ارتفع إجمالي قيمة البضائع (GMV) بنسبة %10.8 على أساس سنوي ليصل إلى 7.2  مليار ، مدفوعًا بزيادة عدد الطلبات ومتوسط قيمة الطلب (AOV) بنسبة 5.3% و5.2% على التوالي.

ونما صافي الإيرادات للمجموعة بنسبة 4.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2,323.6  مليون، مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في منصات التوصيل خارج السعودية، إضافة إلى استمرار تنويع مصادر الإيرادات، كما ارتفعت إيرادات العمولات بنسبة 16.3% لتصل إلى 1,113.8  مليون، مما ساهم في تعويض انخفاض إيرادات رسوم التوصيل بنسبة 13.1%، والذي جاء بشكل رئيسي نتيجة حدة المنافسة في السوق السعودية.

حافظ إجمالي الربح على متانته ليبلغ 530.1  مليون في عام 2025م، بما يمثل هامش ربح إجمالي قدره 22.8%، بانخفاض طفيف قدره 1.6 نقطة مئوية فقط رغم اشتداد المنافسة السعرية، ويؤكد ذلك استفادة جاهز من نموذج إيراداتها المتنوع والتحسينات المستمرة في كفاءة تكاليف التوصيل، مما ساعد في الحد من تأثير انخفاض رسوم التوصيل عبر الأسواق.

وارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 469.1  مليون (بزيادة 26.1% على أساس سنوي)، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات التسويقية للدفاع عن الحصة السوقية للمجموعة في الأسواق الحالية، إضافة إلى تضمين قاعدة تكاليف شركة سنونو اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2025م، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj.EBITDA) 193.0  مليون بهامش %8.3، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 73.0  مليون، ويعود التراجع في الربحية على أساس سنوي إلى قرار استراتيجي مدروس بالاستثمار في الاحتفاظ بالعملاء خلال فترة شهدت نشاطًا ترويجيًا مرتفعًا على مستوى القطاع.

حافظ قطاع منصات التوصيل في المملكة العربية السعودية في جاهز على ربحيته خلال عام 2025م، حيث سجل صافي ربح قدره 214.8  مليون، مع هامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj. EBITDA) بلغ 11.9% وهامش صافي ربح قدره 12.2%، وقد انخفضت الإيرادات بنسبة 8.6% على أساس سنوي، وذلك نتيجة استجابة جاهز للمتغيرات في السوق من خلال مواءمة رسوم التوصيل لتصبح أكثر تنافسية وزيادة التركيز على تحقيق الإيرادات عبر العمولات.

وفي ظل تصاعد المنافسة في السوق السعودية خلال عام 2025م، قامت المجموعة بزيادة الإنفاق التسويقي والأنشطة الترويجية مع التركيز على الاحتفاظ بالعملاء ذوي القيمة العالية والدفاع عن حصتها السوقية، مع الاستمرار في تحسين مزيج الإيرادات نحو العمولات ومصادر تحقيق الدخل الأخرى ذات الهوامش الأعلى، وتعكس استمرارية الربحية في هذا القطاع متانة المنصة وقوة قاعدة العملاء الأساسية.

أما بالنسبة للوجي، الذراع اللوجستي للمجموعة في السعودية، فقد حقق إيرادات صافية قدرها 428.8  مليون بزيادة 1.4% على أساس سنوي، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj. EBITDA) 24.3  مليون ريال سعودي بهامش 5.7%، مقارنة بـ 29.0  مليون (هامش 6.9%) في عام 2024م، وذلك في ظل توسع القطاع في أسطوله المدعوم بنظام الكفالة. كما من المهم الإشارة إلى أن تنامي القدرة الداخلية للتوصيل لدى لوجي ساهم بشكل ملموس في خفض تكلفة التوصيل لكل طلب على مستوى المجموعة، مما ساعد جزئيًا في تعويض أثر انخفاض رسوم التوصيل في السوق السعودية التنافسية، وخلال العام، قامت لوجي بتوسيع أسطولها ليصل إلى أكثر من 4,000 سائق تحت نظام الكفالة مقارنة بـ أكثر من 1,800 سائق في العام السابق. ونتيجة لذلك، أصبحت لوجي تمثل 40% من عمليات التوصيل لدى جاهز بحلول الربع الرابع من عام 2025م، مع تحسن مستمر في تكلفة التوصيل لكل طلب، وسجل القطاع خسارة صافية قدرها 25.5-  مليون (مقابل خسارة قدرها 7.8-  مليون في عام 2024م)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك الناتجة عن التوسع في الأسطول.

شهد قطاع المنصات خارج المملكة العربية السعودية في جاهز نموًا قويًا، حيث ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 118.7% على أساس سنوي لتصل إلى 462.4  مليون، كما تقلصت الخسائر المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj .EBITDA) بشكل ملحوظ لتبلغ 14.4  مليون، مع تحسن هامش الخسارة إلى 3.1-% فقط مقارنة بـ 26.5-% في عام 2024م، وقد جاء هذا الأداء مدعومًا بتأثير الاستحواذ على سنونو، الذي تم توحيد نتائجه ضمن القوائم المالية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2025م، مما ساهم في زيادة حجم محفظة الأعمال الدولية للمجموعة.

وفي فبراير 2026م، أعلنت جاهز عن استراتيجيتها الدولية، والتي تم بموجبها اختيار سنونو كمنصة التشغيل الدولية الرئيسية للمجموعة، ومن المتوقع أن تتولى سنونو دورًا تشغيليًا متزايدًا تدريجيًا في الأسواق الدولية للمجموعة، بدءًا من الإطلاقات المخطط لها في الكويت والبحرين مستفيدة من بنيتها التقنية المتقدمة ونموذجها التشغيلي القوي متعدد القطاعات، وتعكس هذه الاستراتيجية قناعة المجموعة بأن النجاح طويل الأجل في الأسواق الدولية يتحقق بشكل أفضل من خلال التركيز على النموذج متعدد الخدمات، تعزيز تفاعل العملاء، ورفع معدلات الاحتفاظ بهم.

وقد حققت سنونو أداءً قويًا خلال عام 2025م، حيث ارتفع إجمالي قيمة البضائع (GMV) بنسبة 66% على أساس سنوي ليصل إلى2.36  مليار، بينما نما إجمالي الإيرادات بنسبة 72% لتصل إلى 904.8  مليون، مدعومة بنمو سريع في قاعدة المستخدمين ومستويات التفاعل، وارتفع عدد العملاء النشطين بنسبة 32% على أساس سنوي، في حين قفز إجمالي عدد الطلبات بنسبة 64% ليصل إلى 27.1 مليون طلب، وهو ما يعكس ليس فقط توسعاً في قاعدة المستخدمين، بل أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى التفاعل لكل مستخدم، حيث ارتفع معدل تكرار الطلبات إلى 7.6 مرة مقارنة بـ 6.4 مرة في عام 2024م، كما ظل متوسط قيمة الطلب من بين الأعلى في المنطقة عند87.0  ، مما يعكس قدرة المنصة على الحفاظ على حجم الطلبات مع التوسع في الحجم عبر نموذجها متعدد الخدمات، وحققت سنونو أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj .EBITDA) إيجابية بقيمة 53.7  مليون في عام 2025م، مما يعكس إدارة منضبطة للتكاليف مع استمرار توسع الأعمال.

حقق قطاع الأنشطة الأخرى في جاهز والذي يضم استثمارات كو ومرن وسول والمحفظة الاستثمارية لشركة اللون الأحمر والشركات التابعة الأخرى نموًا في صافي الإيرادات بنسبة 48.4% لتصل إلى 108.0  مليون، مدفوعًا بتوسع منظومة أعمال المجموعة ومساهمات الشركات التابعة. في المقابل، اتسعت الخسائر المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj.EBITDA) لتصل إلى 25.7  مليون، بينما ارتفع صافي الخسارة إلى 82.5  مليون مقارنة بـ 33  مليون في عام 2024م. ويعود هذا التراجع على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في خسائر الائتمان المتوقعة (ECL)، والتي ارتفعت إلى 29.4  مليون في عام 2025م مقارنة بـ 0.5  مليون في العام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت المجموعة خسارة انخفاض في قيمة الشهرة لشركة مرن بمبلغ 11.8  مليون بالإضافة إلى خسائر أعلى في المحفظة الاستثمارية لشركة اللون الأحمر نتيجة انخفاضات في القيمة العادلة تم تسجيلها خلال الفترة.

ورغم أن هذا القطاع لا يزال في مرحلة الاستثمار والتطوير، فإن المجموعة ترى أن هذه الأنشطة تمثل ركائز أساسية ضمن استراتيجيتها لبناء منظومة متكاملة، بما يتيح توسيع نطاق الخدمات المقدمة لكل من التجار والعملاء.

عن مجموعة جاهز

تمارس مجموعة جاهز أعمالها تحت عدة علامات تجارية عن طريق شركة جاهز الدولية والشركات التابعة لها، وتقدم من خلال منصاتها التقنية، خدمات عند الطلب (On-Demand Services) والتجارة السريعة (Quick Commerce) وخدمات التوصيل للميل الأخير (Last Mile Delivery) والحلول الرقمية بالإضافة إلى خدمات المطابخ السحابية (Cloud kitchens) والرفوف. حيث تربط بين العملاء والمتاجر ومناديب التوصيل في 100 مدينة في المملكة بالإضافة إلى مملكة البحرين ودولة الكويت. وقد كانت منصة "جاهز"، التي أُطلقت في عام 2016، واحدةً من القوى الرئيسية وراء التحول في خدمات طلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت في المملكة، نظراً للقيمة التي أضافتها هذه الخدمة للعملاء ولانتشار الأجهزة المحمولة وثقافة التوصيل على مدار السنوات الماضية.

وفي إطار سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء والمتاجر، طورت المجموعة عروض خدماتها حيث تقدم في الوقت الحالي مجموعة كبيرة من خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية من خلال مسارات أعمالها الرئيسية المتمثلة فيما يلي:

منصة جاهز ( (Jahez : تحتل منصة جاهز مكانة أساسية في عمليات المجموعة ووظائفها التقنية المتطورة باعتبارها مصدر طلبات للمتاجر، حيث توفر الدعم اللوجستي الكامل وعمليات تحصيل المدفوعات . ويتمثل الهدف من منصة جاهز في الربط بين المتاجر والعملاء ومناديب التوصيل في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت عبر تطبيق هاتف محمول سهل الاستخدام، من خلال توفير تجربة توصيل شاملة سريعة وسلسة وشبه مؤتمتة بالكامل .

منصة متاجر جاهز (منصة PIK سابقا): منصة تجارة سريعة ( Quick Commerce ) وهي جيل جديد من التجارة الإلكترونية، ويتمثل الهدف منها في ربط العملاء بالعلامات التجارية المفضلة لديهم والحصول على المنتجات المطلوبة في غضون مدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات مباشرةً من المتجر . وقد أنشأت المجموعة منصة بك في عام 2020م بهدف توسيع نطاق أعمالها ليتجاوز توصيل الطعام، فأصبحت حالياً قادرة على تزويد العملاء بمختلف السلع، بدءاً من الأزياء ومستحضرات التجميل وصولاً إلى المعدات الحاسوبية والأجهزة.

استحوذت ‏جاهز‏ على سنونو سنة 2025م. وتم اتمام صفقة شراء حصة بنسبة 76.56% في ‏شركة "سنونو" خلال شهر أكتوبر 2025م‏. تأسست سنونو سنة 2019م وهي إحدى أبرز المنصات في قطر، وانطلقت في مسيرتها بخطى متسارعة لتصبح شركة التقنية الرائدة والتطبيق الشامل الأول في دولة قطر، إذ تقود تحولًا متسارعًا في قطاعات التجارة الإلكترونية، والخدمات الذكية، والحلول عند الطلب. ووسعت سنونو نطاق عملياتها بما يتماشى مع رؤية دولة قطر نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع، فدعمت أنشطة التوصيل، والتجارة السريعة، والخدمات اللوجستية لعمليات التوصيل للميل الأخير، وحلول قطاع الأعمال، وربطت العملاء بالمتاجر والشركاء عبر شبكة متكاملة تغطي مختلف مناطق الدولة. ورسخت سنونو مكانتها بوصفها شركة التقنية الأسرع نموًا في دولة قطر، وأسهمت في دعم مسار التحول الرقمي الوطني من خلال تطوير خدمات مدعومة بالتقنية تعزز راحة العملاء وتمكن المجتمعات من الاستفادة من حلول رقمية عملية وفاعلة. ووسعت سنونو نطاق تأثيرها في الحياة اليومية، انطلاقًا من التزامها الراسخ بتنمية الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار نهجًا دائمًا في جميع مبادراتها.

منصة بلو ( BLU Store ): أنشأت المجموعة (بالشراكة مع شركة نادي الهلال الاستثمارية) في عام 2022م شركة التطبيق الأزرق والتي تعمل في مجال عرض وتسويق وبيع المنتجات المختلفة التي تحمل علامات وأسماء تجارية مختلفة وتقديم الخدمات عبر الانترنت من خلال تطبيق " متجر بلو" الالكتروني.

إشعار مهم

قد يحتوي هذا المستند على بيانات تعتبر أو قد تعتبر تطلعات مستقبلية، بما في ذلك بيانات حول معتقدات وتوقعات شركة جاهز ("الشركة"). هذه البيانات مبنية على خطط الشركة الحالية وتقديراتها وتوقعاتها، بالإضافة إلى توقعاتها للظروف والأحداث الخارجية، تنطوي هذه التطلعات المستقبلية على مخاطر وشكوك جوهرية وتكون صحيحة فقط في تاريخ صدورها. نتيجة لهذه المخاطر والشكوك والافتراضات، يجب على المستثمر المحتمل عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. قد تؤدي العديد من العوامل الهامة إلى اختلاف النتائج أو النواتج الفعلية عن تلك المعبر عنها في أي بيانات تطلعية، ليس من واجب الشركة، ولا تعتزم الشركة، تحديث أو تعديل أي بيانات تطلعية مقدمة في هذا العرض سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة، أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

هذه الوثيقة تم إعدادها وهي تقع تحت مسؤولية الشركة فقط. لم يتم مراجعتها أو الموافقة عليها أو تأييدها من قبل أي مستشار مالي أو مدير رئيسي أو وكيل بيع أو بنك أو مكتتب محتفظ به من قبل الشركة وهي مقدمة لأغراض إعلامية فقط، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن هذه الوثيقة تعد ملخصًا فقط، قد لا تحتوي على جميع الشروط المادية ولا يجب أن تشكل بذاتها أساسًا لأي قرار استثماري.

المعلومات والآراء الواردة هنا يُعتقد بأنها موثوقة وقد تم الحصول عليها من مصادر يُعتقد بأنها موثوقة، ولكن لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان، صريحًا كان أم ضمنيًا، بالنسبة للعدالة، أو الصواب أو الدقة أو المعقولية أو الاكتمال للمعلومات والآراء، لا توجد التزامات بتحديث أو تعديل هذه الوثيقة أو إخطارك في حال تغير أي معلومات أو رأي أو تقدير أو توقع أو تقدير موضوع هنا أو أصبح غير دقيق لاحقًا.

يُنصح بشدة بأن يتم طلب استشارة مستقلة فيما يتعلق بأي قضايا استثمارية أو مالية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو تنظيمية مذكورة هنا، قد تستند التحليلات والآراء الواردة هنا إلى افتراضات قد تغير هذه التحليلات أو الآراء المعبر عنها إذا تم تغييرها، لا يشكل أي شيء وارد هنا أي تمثيل أو ضمان بشأن الأداء المستقبلي لأي أداة مالية أو ائتمان أو عملة أو معدل أو أي مقياس اقتصادي أو سوقي آخر، علاوة على ذلك، فإن الأداء السابق لا يعتبر بالضرورة مؤشرًا على النتائج المستقبلية، حيث تخلي الشركة المسؤولية عن أي خسارة ناتجة عن أو فيما يتعلق باستخدامك أو اعتمادك على هذه الوثيقة.

هذه المواد لا تشكل عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء الأوراق المالية بأي صفة قضائية.

