تحت شعار "تمكين القادة للازدهار من خلال التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، يدمج "إنفيجن 2024" الاستدامة مع التكنولوجيا المتقدمة لرسم مستقبل التنمية الذكية والصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، عن تنظيم النسخة الثانية من الحدث التكنولوجي السنوي "إنفيجن 2024"، تحت شعار "تمكين القادة للازدهار من خلال التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي". ويستضيف الحدث، الذي ينعقد خلال شهر سبتمبر المقبل، كبار الشخصيات والقيادات الحكومية وصناع القرار والخبراء في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي لرسم خارطة الطريق لمستقبل يرتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتوافق هذا الحدث البارز مع الرؤية والخطط الوطنية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُتاح للمشاركين والحضور فرصة التفاعل وتجربة الحلول المُبتكرة للتكنولوجيا المتقدمة التي تقود التغييرات الجوهرية في مختلف الصناعات. ويتضمن الحدث كلمات رئيسية وجلسات نقاشية يديرها ويحضرها قيادات وخبراء ومسؤولين كبار، من بينهم سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـشركة "دو"، حيث يعرضون الرؤية والتوقعات المستقبلية في مجالات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المدن الذكية، وتقنيات الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والاستدامة.

معلقاً على الموضوع، قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية: "سعداء برعاية النسخة الثانية من "إنفيجن" للعام 2024، هذا الحدث العالمي الكبير الذي تنظمه شركة دو، والذي يعبّر عن رؤيتنا المستقبلية المشتركة التي تهدف إلى جمع قادة العالم لمناقشة مسيرة التقدم والتحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. هذه الرؤية تتناغم مع استراتيجية دبي الرقمية الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات المستدامة. هذا الحدث يمثل منصة عالمية مهمة لاستشراف المستقبل، ولا سيما في مجالات الحوسبة السحابية، واقتصاد مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية بما يحقق رفاهية المجتمعات والمدن، ويعزز الحيوية الاقتصادية. نشكر جهود شركة دو وحرصها على إقامة مثل هذه الفعاليات التي تعبر عن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات المتطورة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، ونحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيحقق النتائج المرجوة.

ومن جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لــ "دو": "إن تنظيم النسخة الثانية من الحدث التكنولوجي السنوي والحصري "إنفيجن 2024" يعتبر حدثاً مهماً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسيرتها نحو مستقبل ناجح يصنعه التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، إذ أنه يعزز محور التطور التكنولوجي الذي ترعاه الدولة، من خلال دعم رؤية تصبح فيها البنية التحتية والمنصات الرقمية هي العمود الفقري الذي يرتكز علية مجتمع ينعم بالازدهار، يمكنه من استخدام التمكين التكنولوجي لصنع حياة ومستقبل أفضل، كما أن التقدم نحو الابتكار هو خطوة لرسم مستقبل مستدام يدعم حماية البيئة، وزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز رفاهية المجتمع، ونحن في "دو" نتطلع إلى ترسيخ بناء دولة متفوقة وأكثر ذكاءً، ونعمل لإنشاء نظام عمل منسجم تماما مع قيمنا في تحقيق الازدهار المشترك ونشر السعادة والرخاء، وتعزيز سبل الحياة المستدامة لكل من يعتبر الإمارات وطناً له."

وتهدف النسخة الثانية من "إنفيجن 2024" إلى تعزيز الصناعات الرئيسية، من بينها القطاعات الحكومية، والصناعة، والزراعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والمدن الذكية، القطاع المصرفي، والتنقل، والقطاعات الأخرى، وذلك من خلال التقنيات المُتقدمة مثل الجيل الخامس للاتصالات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة. ويركز الحدث على إثراء النقاشات والحوارات البناءة التي تعزز التحول التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق عالم صديق للبيئة، وأكثر سعادة وكفاءة. ويعد "إنفيجن" منصة تعكس التزام "دو" بالتنمية المستدامة، والابتكار التكنولوجي، كركائز أساسية للتطور والنمو.

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