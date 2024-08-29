عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تحقيق أداء مالي قوي خلال الدورة الاقتصادية، وذلك بفضل تركيزنا على التميز التشغيلي، وضبط التكاليف، وعلاقاتنا التجارية الراسخة مع عملائنا على مستوى العالم".

"شهد النصف الأول من العام 2024 استحواذنا على شركة ليشتميتال، إضافة إلى التقدم الكبير في بناء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات، وهي خطوات مهمة ضمن استراتيجية نمو الشركة بهدف لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والألمنيوم المعاد تدويره على مدى العقود المقبلة. ونتطلع للمزيد من الخطوات مهمة في هذا الصدد قبل نهاية العام".

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2024

بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.20 مليار درهم إماراتي (1.14 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.15 مليار درهم إماراتي (1.13 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023.

سجلت الشركة صافي ربح قدره 1.84 مليار درهم إماراتي (500 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.96 مليار درهم إماراتي (533 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2023.

حققت الشركة إيرادات بقيمة 13.98 مليار درهم إماراتي (3.81 مليار دولار) مقارنة بـ 14.79 مليار درهم إماراتي (4.03 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023.

بلغ هامش أرباح قطاع الألمنيوم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.5%، مقارنة بـ 26.9% في النصف الأول من العام 2023، ما يعكس محافظتها على مكانتها الرائدة مقارنة بنظرائها من الشركات الكبرى.

انخفضت نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك لتصل إلى 1.6 ضعف، مقارنة بـ 1.8 ضعف في نهاية العام 2023. وبلغ إجمالي الديون 16.5 مليار درهم إماراتي (4.5 مليار دولار). وخلال النصف الأول من العام 2024، دفعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مبلغ 102.9 مليون درهم إماراتي (28 مليون دولار) من دفعات الديون المجدولة لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن.

أبرز النتائج التشغيلية للنصف الأول من عام 2024

بلغ معدل تكرار الحوادث القابلة للتسجيل 1.11 لكل مليون ساعة عمل. ومن المؤسف أنه في 17 يونيو، فقد أحد المقاولين حياته في حادث أثناء العمل في موقع جبل علي التابع للشركة.

انخفضت مبيعات الشركة من المعدن المصبوب إلى 1.30 مليون طن، مقارنة بـ 1.32 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.

بلغت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو "الألمنيوم عالي الجودة" من إجمالي مبيعات الشركة حوالي 82% مقارنة بنسبة 77% في النصف الأول من العام 2023.

وصل حجم المبيعات للعملاء المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 149 ألف طن، بما يمثل نسبة 11% من إجمالي المبيعات.

ارتفع إنتاج الشركة من المعدن المصهور إلى 1.34 مليون طن، مقارنة بـ 1.32 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.

حققت مصفاة الطويلة للألومينا 1.22 مليون طن من الألومينا، مقارنة بـ 1.15 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.

زادت صادرات البوكسيت من غينيا بنسبة 5% لتصل إلى 7.19 مليون طن، مقارنة بـ 6.87 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.

خلال النصف الأول، استحوذت الإمارات العالمية للألمنيوم على شركة ليشتميتال، وهي مصهر أوروبي متخصص. وتعتبر هذه الصفقة أول عملية استحواذ استراتيجية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ تأسيسها من خلال اندماج شركتي دبي للألمنيوم والإمارات للألمنيوم في العام 2014.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة مُنتجة للألمنيوم عالي الجودة في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام 2024 مع استمرار الطلب العالمي على "الألمنيوم عالي الجودة".

بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم 4.20 مليار درهم إماراتي (1.14 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 4.15 مليار درهم إماراتي (1.13 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023.

وحققت الشركة صافي الربح قدره 1.84 مليار درهم إماراتي (500 مليون دولار)، مقارنة بمبلغ 1.96 مليار درهم إماراتي (533 مليون دولار) في نفس الفترة من العام 2023. اعتمدت دولة الإمارات ضريبة الشركات بنسبة 9% من الأرباح اعتباراً من 1 يناير 2024.

وبلغ هامش أرباح قطاع الألمنيوم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الشركة 27.5%، مقارنة بـ 26.9% في النصف الأول من العام 2023 محافظة على مكانتها الرائدة بين أقرانها في القطاع الصناعي.

ووصل متوسط سعر طن الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في بورصة لندن إلى 2,303 دولار للطن، مقارنة بمبلغ 2,359 دولار للطن في النصف الأول من العام 2023. وارتفع سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن في الربع الثاني بسبب القيود الإضافية التي تم فرضها على تجارة منتجات الألمنيوم الروسية والأوضاع الجيوسياسية. وارتفعت أسعار الألومينا في نهاية شهر مايو، مدفوعة بشكل رئيسي بتوقف الإمدادات من أستراليا والهند.

وفي مايو، أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملية الاستحواذ على شركة ليشتميتال، وهي مصهر أوروبي متخصص. وتعتبر هذه الصفقة أول عملية استحواذ استراتيجية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ تأسيسها من خلال اندماج شركتي دبي للألمنيوم والإمارات للألمنيوم في العام 2014.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تحقيق أداء مالي قوي خلال الدورة الاقتصادية، وذلك بفضل تركيزنا على التميز التشغيلي، وضبط التكاليف، وتعزيز علاقاتنا التجارية الراسخة مع عملائنا على مستوى العالم".

وأضاف: "شهد النصف الأول من العام 2024 استحواذنا على شركة ليشتميتال، إضافة إلى التقدم الكبير في بناء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات، وهي خطوات مهمة ضمن استراتيجية نمو الشركة بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والألمنيوم المعاد تدويره على مدى العقود المقبلة. ونتطلع إلى المزيد من الخطوات المهمة في هذا الصدد".

واختتم بقوله: " نضع السلامة على رأس أولوياتنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ولكن إنجازاتنا تتضاءل أمام الحادث الذي أدى إلى وفاة أحد زملائنا في موقع جبل، وقد أجرينا تحقيقاً في هذا الحادث بالاستعانة بخبير مستقل وأعلنا عن نتائج هذا التحقيق. وبالنيابة عن جميع العاملين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أعبر مرة أخرى عن خالص التعازي لأسرة زميلنا وذويه".

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "شهدت الإمارات العالمية للألمنيوم أداءً قوياً على المستويين التشغيلي والمالي، ما مكننا من تعزيز وضعنا المالي بشكل أكبر مع تحقيق عوائد كبيرة لمساهمينا. وسيعزز هذا الوضع القوي من جهودنا للاستفادة من فرص النمو طويلة الأمد التي يوفرها الطلب الكبير على الألمنيوم الأولي المنخفض الكربون والمعاد تدويره".

وفي النصف الأول من العام 2024، قامت الشركة ببيع 1.30 مليون طن من الألمنيوم المصبوب إلى 411 عميلاً في 57 دولة، مقارنة بـ 1.32 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.

وارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو "الألمنيوم عالي الجودة" من إجمالي مبيعات الشركة إلى حوالي 82% مقارنة بنسبة 77% في النصف الأول من العام 2023. وتركز الشركة على الحفاظ على حصة السوق النسبية أو زيادتها فيما يتعلق بمبيعات "الألمنيوم عالي الجودة" في الأسواق والقطاعات الرئيسية، مع تحسين مساهمة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وخلال هذه الفترة، ارتفع الطلب على أسطوانات الألمنيوم بنسبة 18% على أساس سنوي.

بلغت مبيعات الشركة إلى العملاء المحليين في الإمارات العربية المتحدة 149ألف طن، مقارنة بـ 148 ألف طن في النصف الأول من العام 2023. وتدعم مبيعات الألمنيوم المحلية تطوير الصناعات التحويلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز مساهمة الشركة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي "مشروع 300 مليار".

وخلال النصف الأول من هذا العام، بلغ إنتاج مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة وجبل علي 1.34 مليون طن من المعدن المصهور، مقارنة بـ 1.32 مليون طن في النصف الأول من العام 2023. وأدت الأمطار الغزيرة في أبريل إلى خسائر في فرص الإنتاج تقدر بأقل من خمسة آلاف طن. وفي أبريل أيضاً، دخل توربين الغاز من الفئة H في جبل علي في عملية إغلاق إجبارية، والتي تم حلها في شهر يوليو. وأدى عدم عمل هذا التوربين إلى انخفاض الإنتاج في النصف الأول بمقدار ثلاثة آلاف طن من المعدن المصهور.

وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 1.22 مليون طن من الألومينا خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 1.15 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات البوكسيت من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم لتصل إلى 7.19 مليون طن من البوكسيت، وهي المادة الخام التي يستخرج منها الألمنيوم، مقارنة بـ 6.87 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً كبيراً في تطوير أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم بالقرب من موقعها في الطويلة خلال النصف الأول من العام 2024. ويحقق المشروع تقدماً يتجاوز الخطة المقررة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام 2026. وعند اكتماله، ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع إعادة التدوير 170ألف طن من أسطوانات الألمنيوم الثانوي سنوياً.

وفي شهر يونيو 2024، أطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم إطار عمل للتمويل الأخضر لدعم مشاريع ومبادرات الحد من الكربون التي تساهم في التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون. وقد تم الحصول على التمويل الكامل لعملية الاستحواذ على شركة ليشتميتال من خلال أول تسهيل ائتماني أخضر للشركة.

وقع يوم 17 يونيو حادث بسبب مركبة متحركة في موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي أودى بحياة أحد المقاولين. واستدعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خبير مستقل للتحقيق في هذا الحادث بشكل كامل. وبلغ معدل تكرار الحوادث القابلة للتسجيل لدى الشركة (وهو مقياس لجميع الحوادث بما فيها الحوادث التي لا تؤثر على وقت العمل) 1.11 لكل مليون ساعة عمل في النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 1.55 لكل مليون ساعة عمل في نفس الفترة من العام 2023.

-انتهى-

#بياناتشركات