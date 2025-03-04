صافي الدخل: 398.4 مليار ريال سعودي (106.2 مليار دولار أمريكي) (عام 2023: 454.8 مليار ريال سعودي/121.3 مليار دولار أمريكي)

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 508.9 مليار ريال سعودي (135.7 مليار دولار أمريكي) (عام 2023: 537.8 مليار ريال سعودي / 143.4 مليار دولار أمريكي)

التدفقات النقدية الحرة1: 320.0 مليار ريال سعودي (85.3 مليار دولار أمريكي) (عام 2023: 379.5 مليار ريال سعودي / 101.2 مليار دولار أمريكي)

نسبة المديونية1: 4.5% كما في 31 ديسمبر 2024 (بنهاية عام 2023: -6.3%)

يتماشى صافي الدخل للربع الرابع من عام 2024 مع ما أجمعت عليه آراء المحللين، على الرغم من بعض الرسوم غير النقدية الأخرى التي تبلغ حوالي 6.5 مليار ريال سعودي (1.7 مليار دولار أمريكي)

أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2024 بقيمة 79.3 مليار ريال سعودي (21.1 مليار دولار أمريكي) سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025 وذلك بزيادة قدرها 4.2% على أساس سنوي مما يعكس تركيز أرامكو السعودية على تقديم أرباح مستدامة ومتزايدة

تم الإعلان عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال سعودي (0.2 مليار دولار أمريكي) سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025 بناءً على الآلية المعلنة مسبقًا

تتوقع الشركة أن يتم الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 320.4 مليار ريال سعودي (85.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025 2

استثمار رأسمالي بقيمة 199.9 مليار ريال سعودي (53.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 يتضمن 189.0 مليار ريال سعودي (50.4 مليار دولار أمريكي) من النفقات الرأسمالية الرئيسة

يتراوح النطاق الاسترشادي للاستثمار الرأسمالي لعام 2025 بين 195.0 مليار ريال سعودي (52.0 مليار دولار أمريكي) و217.5 مليار ريال سعودي (58.0 مليار دولار أمريكي) باستثناء حوالي 15.0 مليار ريال سعودي (4.0 مليارات دولار أمريكي) من تمويل المشاريع

إحراز تقدّم بمسار تنفيذ إستراتيجية النمو في قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق، مع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية محتملة تتراوح بين 34.0 مليار ريال سعودي(9.0 مليار دولار أمريكي) إلى 38.0 مليار ريال سعودي )10.0 مليار دولار أمريكي) من النمو في أعمال الغاز بقطاع التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية3، وبين 30.0 مليار ريال سعودي ) 8.0 مليارات دولار أمريكي) إلى 38.0 مليار ريال سعودي ) 10.0 مليارات دولار أمريكي) من النمو في أعمال قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق4، بحلول عام 2030

توفر الطاقة الاحتياطية للشركة المرونة اللازمة للمساعدة في تلبية النمو المحتمل للطلب على النفط. وعند الحاجة، فإن الاستفادة من مليون برميل يوميًا من الطاقة الاحتياطية الحالية يمكن أن يُسهم في تحقيق 45.0 مليار ريال سعودي )12.0 مليار دولار أمريكي) إضافية في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 5، استنادًا إلى متوسط​​السعر لعام 2024

تعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر:

"يؤكد صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة مرونة أرامكو السعودية الاستثنائية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية، وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع لمساهمينا وعملائنا.

"وقد وصل الطلب العالمي على النفط إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024، ونتوقع مزيدًا من النمو في عام 2025. ونظرًا لأن الطاقة الموثوقة والمستدامة تشكّل مفتاح النمو للاقتصاد العالمي، فإننا نواصل إحراز تقدم في المشاريع التي من شأنها المحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام، وتوسيع قدراتنا في مجال الغاز، وتحقيق المزيد من التكامل بين قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق لتحقيق قيمة إضافية، والمساعدة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

"كما أننا نعتمد ونطبق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في أعمالنا، بما يتيح المزيد من الكفاءة وتحقيق القيمة عبر مختلف مستويات أعمال الشركة. ويشكّل الانضباط الرأسمالي جوهر إستراتيجية أرامكو السعودية، مما يمكّننا من تحقيق النمو والاستفادة من القيمة عبر حلول الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة الجديدة".

تعتزم أرامكو السعودية مناقشة نتائجها المالية لعام 2024 عبر بث إلكتروني بتاريخ 4 مارس 2025 الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت لندن، والساعة 7:30 صباحًا بتوقيت نيويورك.

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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