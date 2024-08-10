ارتفاع حجم الاستهلاك على أساس سنوي يؤدي إلى زيادة الأرباح وتحسين الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

تعزيز المركز المالي من خلال الاستخدام الحكيم لرأس المال لدعم عملية إعادة شراء الصكوك وزيادة الأرباح الموزّعة على المساهمين

تعيين الدكتور بخيت الكثيري رئيسًا لمجلس الإدارة ومنصور محمد آل حامد عضوًا جديدًا في مجلس إدارة الشركة

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "تبريد"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تبريد المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الستة الأولى من عام 2024. تؤكد النتائج متانة الوضع المالي للشركة، مدفوعةً بنمو الأعمال وتعزيز هوامش الربح والالتزام بالإدارة المالية الحكيمة. كما أعلنت الشركة عن تعيينات جديدة في مجلس إدارتها.

تظهر نتائج النصف الأول تحقيق "تبريد" زيادةً ملحوظة في حجم الاستهلاك بنسبة 8% مقارنةً بالعام الماضي، مما يعكس زيادة الطلب على خدمات التبريد خلال فصل الصيف والتوسع الاستراتيجي الذي شهدته الشركة على مدار العام. ونتيجةً للأداء التشغيلي القوي، ارتفع صافي الأرباح بعد تعديل البنود غير المتكررة للشركة وقبل خصم الضرائب ليصل إلى 291 مليون درهم، بما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

شهد أيضاً النصف الأول من عام 2024 ارتفاع أرباح "تبريد" قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 603 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 590 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2023. كما حققت المجموعة ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات إلى 1.08 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 1.067 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023، وارتفع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 56% في النصف الأول من عام 2024، مما يبرهن قدرة الشركة على تحقيق أداء مالي قوي بالتزامن مع توسع أعمالها.

سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة قوية بلغت 978 مليون درهم إماراتي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يمثل عائدًا صحيًا يتجاوز 10%. ونظراً للإدارة المالية الحكيمة لفائض السيولة النقدية، نجحت "تبريد" في خفض ديونها بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام من خلال إعادة شراء قيمة 207 مليون دولار أمريكي (759 مليون درهم إماراتي) من صكوكها التي ستستحق في عام 2025، ومع إضافة الصكوك التي أعادت "تبريد" شراءها عام 2023 بقيمة 33 مليون دولار أمريكي (121 مليون درهم إماراتي)، تكون الشركة قد أعادت شراء قيمة 240 مليون دولار أمريكي (880 مليون درهم إماراتي) من الصكوك المستحقة. ويأتي القرار بإعادة الشراء تماشياً مع أسلوب الإدارة الفعالة الذي تتبعه “تبريد” فيما يخص ديونها، والذي يهدف إلى تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الميزانية العمومية للمجموعة. في الوقت نفسه، عززت الشركة عوائد المساهمين عبر تسجيل زيادة في توزيعات الأرباح النقدية لعام 2023 بنسبة 15% على أساس سنوي، حيث وافقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها في شهر مارس 2024 على توزيع أرباح قياسية عالية تبلغ 15.5 فلس للسهم الواحد لعام 2023، وقد تم توزيع الأرباح في شهر أبريل من العام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، استكملت شركة "تبريد" خلال النصف الأول من العام إنشاء محطة جديدة لتبريد جزيرة السعديات - أبوظبي، وبدأت تشغيلها بالفعل لتوفّر التبريد المستدام للمجتمعات السكنية والمرافق التجارية في المنطقة. تبلغ القدرة التشغيلية القصوى للمحطة 21,000 طن تبريد، وتقوم حاليًا بتوفير 9,000 طن تبريد مع خطط لإضافة 6,000 طن أخرى على مدى العامين المقبلين.

أمّا على صعيد التوسع الدولي، بدأت الشركة خلال النصف الأول من العام بتنفيذ خططها المعلنة سابقًا، فقامت برعاية فعاليات معرض "BIG 5 Construct" في القاهرة، مصر، حيث ألقى أعضاء من الإدارة التنفيذية للشركة كلمات رئيسة في المؤتمرات المصاحبة للمعرض وشاركوا في مناقشات رفيعة المستوى مع المخططين والمطورين وممثلي الحكومات، ركزت على أهمية الدور الذي يؤديه تبريد المناطق في توفير الحل الأمثل لتشييد مدن جديدة ومستدامة.

تعديلات مجلس الإدارة

يسر شركة تبريد أن تعلن عن تعيين الدكتور بخيت الكثيري رئيساً جديداً لمجلس إدارتها، ليكون خلفاً لخالد القبيسي، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2017.

يشغل الدكتور الكثيري منصب عضو مجلس الإدارة في شركة تبريد منذ عام 2022، ولديه ما يكفي من المؤهلات لقيادة الشركة بينما تطمح لبدء مرحلة جديدة في مسيرة نموها. فهو يمتلك خبرة تزيد عن عقدين من الزمن في مجال العمليات والاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة. وهو يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لوحدة الصناعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار، حيث يتولى مسؤولية توجيه النمو والتوجه الاستراتيجي لمحفظة تضم مجموعة متنوعة من كبرى الشركات الإماراتية. الدكتور الكثيري يمتلك خبرة متسقة بشكل كبير مع "تبريد" نظراً لخبرته السابقة لدى شركة أدنوك وخلفيته الأكاديمية في مجالات الهندسة والرياضيات التطبيقية والعلوم البيئية.

كما أعلنت شركة "تبريد" عن تعيين منصور محمد آل حامد ضمن فريق مجلس الإدارة بعد الإعلان عن تعيينه عضواً جديداً في المجلس. يمتلك منصور خبرة متنوعة تزيد عن 15 عاماً، وله دور محوري في التطور والنمو الاستراتيجي لشركة مبادلة للطاقة، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ 4 سنوات.

أبرز المؤشرات المالية خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024:

ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 1.08 مليار درهم إماراتي (مقارنةً بإيرادات النصف الأول من العام 2023، والتي بلغت 1.067 مليار درهم إماراتي)

ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 603 مليون درهم إماراتي (مقارنةً بالنصف الأول من العام 2023، حيث بلغت 590 مليون درهم إماراتي)

ارتفع صافي الأرباح بعد تعديل البنود غير المتكررة قبل خصم الضرائب بنسبة 4% لتصل إلى 291 مليون درهم إماراتي (مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023 حيث بلغت 280 مليون درهم إماراتي)

بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 269 مليون درهم إماراتي (مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023 حيث بلغت 386 مليون درهم من ضمنها أرباح غير متكررة)

أبرز المؤشرات التشغيلية خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024:

نمو حجم الاستهلاك بنسبة 8% على أساس سنوي

ارتفاع إجمالي حجم توصيلات العملاء إلى 1.308 مليون طن تبريد

إضافة 4,646 طن تبريد عبر توصيلات لعملاء جدد؛ معظمها في دولة الإمارات

وتعليقاً على نتائج الشركة للنصف الأول من عام 2024، وتعيينه رئيسًا للمجلس، قال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة "تبريد": "أظهرت تبريد في النصف الأول من عام 2024 أداءً ماليًا قويًا مع ارتفاع صافي الأرباح وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مدفوعًا بنمو أحجام الاستهلاك. لا شك أن تركيزنا على الاستخدام الحكيم لرأس المال عزّز من وضعنا المالي، بما يضمن جاهزيتنا للنمو وتوسيع دورنا الحيوي في مشاريع البنية التحتية الرئيسة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دعم جهود الحياد الكربوني في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة."

وأضاف الكثيري: "يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجلس الإدارة خلفًا لخالد القبيسي، الذي نجحت تبريد تحت قيادته في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة وذات كفاءة عالية، نظرًا لنموذج أعمالها المرن والتزامها بخلق القيمة المستدامة لجميع مستثمريها وشركائها. كما أتطلع إلى العمل مع فريق الإدارة التنفيذية للشركة لدفع شركتنا نحو المزيد من النجاح والتقدّم."

نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) "تبريد"

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة؛ مثل برج خليفة ، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري ، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك الشركة وتدير عبر محفظتها 91 محطة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 76 محطة في دولة الإمارات، وخمس محطات في المملكة العربية السعودية، وسبع محطات في عُمان، وواحدة في كل من مملكة البحرين والهند ومصر، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع والعمليات الدولية.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة في عام 1998 وتمّ إدراجها في سوق دبي المالي، وهي واحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، والموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسعة تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي من الطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

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