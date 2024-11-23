القاهرة: اختتمت شركة "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، مشاركتها الناجحة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، حيث استقطبت الشركة الزوار وصناع القرار وخبراء التكنولوجيا إلى جناحها بفضل تقديمها لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والسحابة والأمن السيبراني وتجربة العملاء وإنترنت الأشياء.

وركزت الشركة على عرض الحلول التي تمكّن الحكومات وتدفع نمو الأعمال للشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونجحت "إي آند إنتربرايز" في تمكين الشركات من تعزيز استعدادها الرقمي ومواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، من خلال مجموعة الحلول الرقمية المتقدمة الشاملة.

وقال راجي مجدي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "إي آند إنتربرايز": «يعد معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024 منبراً مثالياً للتواصل مع القادة من مختلف القطاعات، واستكشاف الفرص لعقد شراكات جديدة. لقد كان هذا المعرض أيضاً منصة رائعة للتعاون مع شركائنا لتلبية احتياجاتهم الرقمية المتطورة ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم التجارية. وفي "إي آند إنتربرايز"، نعمل على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة السحابية لتعزيز النمو المستدام والتحول الرقمي، وهو ما تجسّد في حلولنا المبتكرة خلال المعرض".

وباعتبارها الراعي الماسي لمؤتمر "AIDC 2024" لحلول الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهو حدث يُعقد على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، عرضت "إي آند إنتربرايز" للزوار أحدث الحلول والابتكارات بحضور متخصصين من أقسام الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة السحابية ومراكز البيانات في الشركة ومن ذراعها للأمن السيبراني، شركة "Help AG"، في مناقشات جماعية حول بناء مراكز بيانات مرنة، وحلول الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي، ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير.

إي آند بيزنس مصر، الذراع المتخصص في قطاع الأعمال لشركة إي آند مصر تقوم أيضاً بالتوسع في سوق الشركات. فمن خلال قيادة السوق بحلول متعددة ومبادرات تحول رقمية، تقوم إي آند بيزنس مصر بمساعدة الشركات على التكيف مع التغيرات التكنولوجية المستمرة. وخلال المعرض، كشفت إي آند بيزنس مصر عن العديد من حالات استخدام التكنولوجيا، ما يعكس التزامها بالابتكار وكفاءة التشغيل. وتعتمد إي آند بيزنس على أحدث الحلول التقنية، ليس فقط لمواجهة الاحتياجات الآنية للشركات، ولكن لتصبح شريكاً موثوقاً به لعملائها على المدى البعيد في عالم الحلول الرقمية المتكاملة.

-انتهى-

#بياناتشركات