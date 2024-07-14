دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقّق دبي مول، الذي حاز لقب أكثر الأماكن زيارة في العالم في عام 2023، نمواً إضافياً في عام 2024، حيث استقبل 57 مليون زائر خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع 52 مليون زائر في الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت الفئات المختلفة أداءً مماثلاً، حيث تراوحت نسبة نموّ مبيعات التجزئة بين 8٪ و15٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال محمّد العبّار، مؤسس إعمار: "يعكس هذا النمو العمل الجاد والتفاني من فريقنا وشركائنا. إذ يستمرّ دبي مول في وضع معايير جديدة في مجال البيع بالتجزئة والترفيه، مستقطباً ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. ونحن ملتزمون بتحسين جميع جوانب المول لتعزيز مكانته كوجهة عالمية رئيسية."

في عام 2023، عزّز دبي مول مكانته كأكثر الأماكن زيارة في العالم، حيث استقبل 105 مليون زائر، مسجلًا زيادة بنسبة 19٪ عن العام السابق. ولم يقتصر هذا الإنجاز على عدد الزوار فقط، بل تميز أيضاً بأرقام مبيعات قوية، ما يعكس الدور المحوري للمول في قطاعي البيع بالتجزئة والترفيه.

ويستمر هذا الزخم في عام 2024، حيث يظل دبي مول رمزاً عالمياً في مجال التسوّق والترفيه، بفضل استمراره في تقديم التجارب المبتكرة والجذّابة.

حول دبي مول

افتتح "دبي مول" في عام 2008، وقد تطوّر ليصبح رمزاً للتسوّق والترفيه العصري في دبي. وهذا المول الضخم، الذي يحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث الحجم، يشغل مساحة تفوق 1.2 مليون متر مربع، ويضمّ أكثر من 1,200 محل تجاري، بما في ذلك متاجر عالمية بارزة مثل "غاليري لافاييت" و"بلومينغديلز"، فضلاً عن مجموعة متنوّعة من أكثر من 200 من المطاعم ومنافذ المأكولات العالمية.

ويتميّز "دبي مول" بمجموعة غنية من الوجهات الترفيهية والمرافق الراقية، بما في ذلك "دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية"، و"ريل سينما" بمجمّعها السينمائي الفاخر الذي يضمّ 24 شاشة، و"كيدزانيا دبي"، و"بلاي دي إكس بي"، و"حلبة دبي للتزلّج"، و"إيكارت"، و"زعبيل سبورتس ديستريكت". إلى جانب "فاشن أفينيو"، وجهة الأزياء والأكسسوارات الفاخرة التي افتتحت عام 2018. وكلّ هذه الوجهات تعزّز من مكانة "دبي مول" كرمز للفخامة والابتكار، ما يُسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية رائدة.

حول شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م

تدير إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م نخبة من أبرز مراكز التسوّق، والترفيه، والمراكز التجارية المتكاملة ضمن المجمّعات السكنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي مول، أشهر مشاريع الشركة والمول الأكثر استقطاباً للزوّار في العالم، ودبي هيلز، وجهة أسلوب الحياة الرائدة في دبي هيلز استيت.

وتدير إعمار لإدارة مراكز التسوّق "سوق البحار"، وجهة الترفيه والمطاعم العصرية المبنية على طراز الأسواق العربية التقليدية في "وسط مدينة دبي"، و"دبي مارينا مول"، الذي يمثّل وجهة التسوّق الرئيسة لسكان وزوّار "مرسى دبي"، و"مجمّع الذهب والألماس" المخصّص لمتاجر الذهب والمجوهرات. بالإضافة إلى عدد من المراكز التابعة للمجتمعات العمرانية من إعمار مثل المرابع العربية، وسوق السهول، وقرية السهول، وسوق الينابيع، وغيرها.

علماً أن الأصول التي تديرها إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م هي أجزاء رئيسية ضمن مخططات المشاريع المتكاملة التي تطوّرها "إعمار العقارية" وتتمّتع هذه المشاريع بمواقع حيوية في دبي مستفيدةً من تنوّع الفئات السكانية في المدينة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع السياحي.

للاستفسارات الصحفية، يُرجى التواصل مع:

قسم التسويق – إعمار

البريد الإلكتروني: PR@emaar.ae

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا