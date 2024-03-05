عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "حققت الإمارات العالمية للألمنيوم نتائج مالية تنافسية في عام 2023 مقارنة بنظرائها في القطاع من كبرى الشركات وحافظت على توزيعات الأرباح القياسية للمساهمين بفضل التركيز المستمر على أعلى المعايير فيما يخص سلامة الموظفين، والتميز التشغيلي، والتكاليف، والعلاقات القوية مع عملائنا في جميع أنحاء العالم".

أبرز النتائج المالية للعام 2023

حققت الشركة إيرادات بلغت 29.5 مليار درهم إماراتي (8.0 مليار دولار) للعام 2023 مقارنةً بـ 34.6 مليار درهم إماراتي (9.4 مليار دولار) للعام 2022، بسبب انخفاض الأسعار القياسية العالمية للألمنيوم، والذي عوضته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بزيادة حجم الإنتاج والمبيعات.

بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7.7 مليار درهم إماراتي (2.1 مليار دولار)، مقارنةً بـ 12.4 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار) للعام 2022، بسبب انخفاض الأسعار في سوق الألمنيوم العالمي والذي عوضته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتحسين الكفاءة التشغيلية والتكلفة.

سجلت الشركة صافي ربح قدره 3.4 مليار درهم إماراتي (937 مليون دولار)، مقارنةً بـ 7.4 مليار درهم (2.0 مليار دولار) للعام 2022.

بلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 7.9 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، مقارنةً بـ 12.7 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار) للعام 2022.

فيما بلغ هامش أرباح قطاع الألمنيوم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 25%، مقارنةً بـ 35% للعام 2022، ما يعكس مكانتها الرائدة مقارنة بنظرائها من الشركات الكبرى.

بلغت نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.8 ضعف في نهاية عام 2023 وبلغ إجمالي الديون 16.6 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في نهاية عام 2023، مقارنة بـ19.7 مليار درهم (5.4 مليار دولار) في نهاية عام 2022. وخلال عام 2023، دفعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مبلغ 800 مليون دولار من ديون الشركة قبل موعد استحقاقها، إضافةً إلى دفعات الديون المجدولة لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن.

حقق برنامج "نجاح" للتحول التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وفورات في إطار تحسينات التكلفة والإيرادات خلال عام 2023 بلغت 2.6 مليار درهم (696 مليون دولار).

وحافظت الشركة على إجمالي توزيعات الأرباح للمساهمين عند 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، بما يعادل توزيعات أرباح عام 2022 التي تعتبر التوزيعات الأكبر في تاريخ الشركة.

أبرز النتائج التشغيلية للعام 2023

وحققت الشركة أدنى معدل تكرار الحوادث القابلة للتسجيل في تاريخها (مقياس لجميع الحوادث بما فيها الحوادث التي لا تؤثر على وقت العمل) بواقع 1.29 لكل مليون ساعة عمل. وتم تسجيل إصابة واحدة فقط أدت إلى توقف العمل خلال عام 2023، وقد تعافى منها الموظف بشكلٍ كامل.

حققت الشركة مبيعات قياسية للألمنيوم المصبوب بلغت 2.75 مليون طن (2022: 2.72 مليون طن).

وبلغت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة من مبيعات الشركة الإجمالية 76% (78% للعام 2022).

بلغ حجم المبيعات للعملاء المحليين في دولة الإمارات 293 ألف طن من المعدن المصبوب (2022: 268 ألف طن).

سجلت الشركة مستويات قياسية في إنتاج المعدن المصهور، حيث بلغ 2.66 مليون طن (2022: 2.65 مليون طن).

حققت الشركة أعلى معدلات لإنتاج الألومينا بواقع 2.48 مليون طن (2022: 2.43 مليون طن).

وتمكنت مصفاة الطويلة للألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من تلبية 48% من متطلبات الشركة من الألومينا في العام 2023.

وارتفع إنتاج ألمنيوم الطاقة الشمسية CelestiAL بلغ 66 ألف طن (2022: 57 طن).

بلغت صادرات البوكسيت من غينيا 14.1 مليون طن متري رطب (2022: 14 مليون طن متري رطب).

وشهد عام 2023 موافقة مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة في الطويلة.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن تحقيق أداء مالي تنافسي ومعدلات إنتاج غير مسبوقة عبر سلسلة القيمة خلال عام 2023.

وبالرغم من التراجع الذي شهده سوق الألمنيوم العالمي عن المعدلات القياسية المسجلة في عام 2022، بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم 7.7 مليار درهم إماراتي 2.1 مليار دولار.

وحافظت الشركة على إجمالي توزيعات الأرباح للمساهمين في عام 2023 عند 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، وهي توزيعات أرباح مماثلة لعام 2022 القياسية.

وبلغت الإيرادات 29.5 مليار درهم إماراتي (8.0 مليار دولار) بسبب انخفاض الأسعار القياسية للألمنيوم عالمياً، والذي عوضته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بزيادة حجم إنتاج خام البوكسيت الذي شهد سعره ارتفاعاً عالمياً، مقارنةً بـ 34.6 مليار درهم إماراتي (9.4 مليار دولار) للعام 2022. وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية ليصل إلى 7.9 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، مقارنةً بـ 12.7 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار) للعام 2022.

وحقق برنامج "نجاح" للتحول التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وفورات في إطار تحسينات التكلفة والإيرادات خلال عام 2023 بمبلغ 2.6 مليار درهم (696 مليون دولار). ومنذ إطلاقه، حقق برنامج "نجاح" تحسينات في معدل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار).

وسجل إنتاج قطاع الألمنيوم المصهور هامش أرباح معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 25%، (مقارنةً بــ 35% للعام 2022)، ما يعكس مكانتها الرائدة مقارنة بنظرائها من الشركات الكبرى.

وحققت الشركة صافي ربح قدره 3.4 مليار درهم إماراتي (937 مليون دولار)، مقارنةً بـ 7.4 مليار درهم (2.0 مليار دولار) للعام 2022. في حين سجلت صادرات البوكسيت والألومينا والمعدن المصهور أرقاماً قياسية لم تصل إليها الشركة من قبل.

وارتفعت صادرات البوكسيت من جمهورية غينيا لتصل إلى 14.1 مليون طن متري رطب مقارنةً بصادرات بلغت ـ14 مليون طن متري رطب للعام 2022. تم توريد حوالي 1.2 مليون طن منها إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم بيع الكمية المتبقية لعملاء الشركة لتصبح بذلك الإمارات العالمية للألمنيوم واحدة من أكبر موردي البوكسيت التجاري حول العالم.

واستمرت مصفاة الطويلة للألومينا بتجاوز طاقتها الإنتاجية من خلال إنتاج 2.48 مليون طن من الألومينا في عام 2023 (مقارنةً مع 2.43 مليون طن للعام 2022) بما يلبي 48% من إجمالي متطلبات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا خلال العام.

وبلغ إنتاج مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة وجبل علي 2.66 مليون طن من المعدن المصهور، مقارنةً بـ2.65 مليون طن للعام 2022. وقد حققت المصاهر أعلى متوسط نقاء للمعدن في تاريخها. كما أنتجت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 205 ألف طن من المنتجات ذات القيمة المضافة المستخدمة في قطاعات الطيران والإلكترونيات والتي تتطلب معادن فائقة النقاء وعالية النقاء.

وبلغ إجمالي المبيعات للألمنيوم 2.75 مليون طن (مقارنةً بـ2.72 مليون طن للعام 2022). وبلغت نسبة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 76% (مقارنةً بنسبة 78% للعام 2022) ورّدتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى حوالي 423 عميلاً في أكثر من 50 دولة.

فيما ارتفعت مبيعات الشركة إلى العملاء المحليين في الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى 293 طناً مقارنة بـ 268 طناً في عام 2022 لتعكس بذلك قوة ومتانة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبلغ متوسط سعر طن الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في بورصة لندن 2,264 دولاراً خلال العام، مقارنةً بـ 2,715 دولاراً للطن خلال عام 2022 وذلك لارتباط السعر القياسي العالمي للألمنيوم ارتباطاً وثيقاً بأوضاع الاقتصاد العالمي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "حققت الإمارات العالمية للألمنيوم نتائج مالية تنافسية في عام 2023 مقارنة بنظرائها في القطاع من كبرى الشركات وحافظت على توزيعات الأرباح القياسية للمساهمين بفضل التركيز المستمر على أعلى المعايير فيما يخص سلامة الموظفين، والتميز التشغيلي، والتكاليف، والعلاقات القوية مع عملائنا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "انخفضت أسعار الألمنيوم العالمية إلى أقل من معدلاتها في عام 2022 في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومع ذلك ظلت أعلى من متوسط المعدلات التاريخية المسجلة في السنوات الثماني قبل انتشار الجائحة. لا تزال التوقعات المستقبلية للألمنيوم إيجابية نظراً لدور الألمنيوم كركيزة أساسية في بناء مجتمعات أكثر استدامة. ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الألمنيوم نمواً كبيراً خلال العقود القادمة، خصوصاً على الألمنيوم منخفض الكربون والمعاد تدويره، لهذا السبب تسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال وترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع صناعة الألمنيوم العالمي".

ومن جانبه قال زياد فارس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "حققت الشركة على مدار السنوات الأربع الماضية نقلةً نوعيةً في أعمالها حققنا خلالها وفورات في إطار تحسينات التكلفة والإيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار. مما مكننا خلال نفس الفترة من خفض إجمالي الديون بمقدار 3.3 مليار دولار وتوفير توزيعات أرباح قياسية لمساهمينا".

وأضاف: "يستعد قطاع الألمنيوم العالمي لنمو قوي على مدار العقود القادمة سيتمكن من خلالها تلبية احتياجات السوق فيما يتعلق بتحول الطاقة وتحسين مستوى المعيشة حول العالم. وتتطلع الإمارات العالمية للألمنيوم إلى الاستفادة من فرص النمو الكبيرة بفضل الميزانية القوية التي تخصصها الشركة لهذه الفرص بالإضافة إلى مكانتها الرائدة في القطاع".

وقامت الشركة بتسديد مبلغ 2.9 مليار درهم (800 مليون دولار) من الديون قبل موعد استحقاقها إلى جانب الدفعات المجدولة المترتبة على شركة غينيا ألومينا كوربوريشن خلال عام 2023. وبلغ إجمالي الديون 16.6 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في نهاية عام 2023، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.8 ضعف، ما يشكل انخفاضاً من 19.7 مليار درهم (5.4 مليار دولار) في نهاية عام 2022.

وسجل إنتاج ألمنيوم سيليستيال (CelestiAL) المصنوع باستخدام الطاقة الشمسية رقماً قياسياً بلغ 66 ألف طن في عام 2023 (مقارنةً بـ57 طن للعام 2022). وواصلت مجموعة BMW الحفاظ على مكانتها كأكبر عملاء ألمنيوم سيليستيال منخفض الكربون، وقامت الشركة بتوريد قرابة كل الإنتاج لمجموعة بي إم دبليو من ألمنيوم سيليستيال المدعوم بالمعدن المعاد تدويره CelestiAL-R خلال عام 2023.

وشهد عام 2023 موافقة مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات في منطقة الطويلة. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال بناء المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 170 ألف طن سنوياً خلال ثلاث سنوات، وسيقوم المصنع بتوريد الألمنيوم المعاد تدويره تحت الاسم التجاري "RevivAL".

وحققت الشركة أدنى معدل تكرار الحوادث القابلة للتسجيل في تاريخها (مقياس لجميع الحوادث بما فيها الحوادث التي لا تؤثر على وقت العمل) بواقع 1.29 لكل مليون ساعة عمل. وتم تسجيل إصابة واحدة فقط أدت إلى توقف العمل خلال عام 2023، وقد تعافى منها الموظف بشكلٍ كامل، ما يعكس تفوق الإمارات العالمية للألمنيوم على معايير السلامة العالمية في القطاع.

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للاستفسارات الإعلامية:

ثيؤدورا جبره

tgabrah@ega.ae

نبذة عن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم:

تأسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 1975 على يد صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم تحت مسمى دبي للألمنيوم (دوبال)، ومنذ تأسيسها تعمل الشركة على ابتكار الألمنيوم لجعل الحياة العصرية متكاملة. الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم أكبر منتج "للألمنيوم عالي الجودة" في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي شركة مملوكة مُناصفة لكل من شركة مبادلة للاستثمار من أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من دبي. وتعتبر أكبر شركة مملوكة من قبل الإمارتين معاً.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاً متكاملاً للألمنيوم، بدءاً من عمليات تعدين البوكسيت وحتى إنتاج الألمنيوم الأولي.

وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصاهر الألمنيوم في موقعي الشركة في جبل علي والطويلة، ومصفاة تكرير الألومينا في الطويلة، ومنجم البوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به في جمهورية غينيا.

يعد الألمنيوم الذي تنتجه شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" ثاني أكبر الصادرات المصنعة في دولة الإمارات، بعد النفط والغاز. وفي العام 2023، قامت الشركة ببيع 2.75 مليون طن من الألمنيوم المسبوك. الإمارات العالمية للألمنيوم هي المنتج الوطني الوحيد التي تجعل الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم.

ويلبي إنتاج الشركة احتياجات ما يزيد عن 400 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وفي عام 2023، بلغت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 76% من إجمالي مبيعات الشركة من المعدن المصبوب.

ويستخدم الألمنيوم الذي تنتجه "الإمارات العالمية للألمنيوم" بشكل أساسي في قطاعات الإنشاءات، وصناعة السيارات، والتعبئة والتغليف، وفي قطاع صناعة الطيران، والإلكترونيات.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 10% من إجمالي إنتاجها إلى 26 شركة متخصصة في تصنيع منتجات من الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يساهم قطاع الألمنيوم المتنامي في الدولة في توفير 48,000 وظيفة، ويعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 6,800 موظف، بينهم أكثر من 1,200 مواطن إماراتي.

وقد انصب تركيز شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الابتكار لأكثر من 30 عاماً، واستخدمت تقنياتها الخاصة في جميع عمليات توسيع وتطوير المصاهر منذ تسعينيات القرن الماضي، وقامت باستبدال جميع خطوط الإنتاج القديمة وتزويدها بتقنيات حديثة. وفي عام 2016 أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على المستوى الدولي.

وبصفتها شركة وطنية مسؤولة، تحرص شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الالتزام والوفاء بالمسؤوليات المجتمعية والبيئية التي أخذتها على عاتقها عبر مختلف أنشطتها، وبمستوى يضاهي التزام شركات المعادن والتعدين الرائدة في العالم.

وفي عام 2017، أصبحت "الإمارات العالمية للألمنيوم" أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى "مبادرة رعاية الألمنيوم"، البرنامج العالمي الذي يهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة والشفافية في صناعة الألمنيوم.

وفي عام 2019، أصبح موقع الشركة في الطويلة أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة "مبادرة رعاية الألمنيوم" وذلك عن ممارسات أداء الاستدامة، ثم مُنحت الشهادة لموقع الشركة في جبل علي عام 2021، وحصلت غينيا ألومينا كوربوريشن الشركة المملوكة بالكامل للإمارات العالمية للألمنيوم على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم في عام 2023، كما حصلت مصفاة الطويلة للألومينا في وقت لاحق من العام 2023 على شهادة الاستدامة، وهكذا حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الآن على شهادات الاستدامة لجميع عملياتها في أنحاء العالم وفقاً للمعيار العالمي في قطاع صناعة الألمنيوم للحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية.

وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مطلع 2021، بإنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، في إنجاز جديد يجعل دولة الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.

والجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أُسست في العام 2014 إثر اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال). وقد بدأ الإنتاج من مصهر دوبال جبل علي للألمنيوم في عام 1979. وتبلغ مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي نحو خمسة كيلومترات مربعة، أي أكبر من مساحة دبي مول بخمسة أضعاف.

وبدأت عمليات الإنتاج في شركة الإمارات للألمنيوم "إيمال" عام 2009، وكان مصهر الطويلة أضخم مصهر منفرد للألمنيوم في العالم عند اكتماله. ويُذكر أن مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة 6 كيلومترات مربعة، أي ما يوازي ستة أضعاف مساحة جزيرة المارية.

وتملك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم محطات طاقة خاصة بها في كلا الموقعين، حيث تلبي احتياجاتها من الكهرباء. وتبلغ طاقة توليد الكهرباء في الشركة 6,474 ميغاواط، لتكون بذلك ثالث أكبر مولد للكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد "هيئة كهرباء ومياه دبي" (ديوا) و"هيئة مياه وكهرباء أبوظبي".

كما تقوم الشركة بإنتاج المياه من وحدات تحلية المياه التابعة لها.

بدأت الإمارات العالمية للألمنيوم عمليات الإنتاج من مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في أبريل 2019، وتعد مصفاة الطويلة للألومينا الأولى من نوعها في الدولة والثانية في منطقة الشرق الأوسط. ويساهم المشروع بتقليل اعتماد الدولة على الألومينا المستوردة من الخارج، وتزويد الشركة بأكثر من 45% من احتياجاتها من الألومينا عند عملها بكامل طاقتها.

كما بدأت شركة "غينيا ألومينا كوربوريشن" المملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتصدير البوكسيت من جمهورية غينيا في غرب إفريقيا في أغسطس 2019، ويعد هذا المشروع أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في جمهورية غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: www.ega.ae