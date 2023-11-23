دبي، الإمارات العربية المتحدة - في عام 2023، حصلت شركة ليوس للتطوير العقاري بكل فخر على أربع جوائز مرموقة، مما يؤكد التزامها الثابت بالتميز والابتكار في قطاع العقارات. تعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة تقدير لمشاريع ليوس الاستثنائية التي تمثل جودة وتميزاً لا مثيل لهما في الصناعة.

هادلي هايتس، دبي – أفضل مشروع سكني عالي الارتفاع

في لحظة حاسمة من رحلة شركة ليوس، فاز مشروع هادلي هايتس، المشروع السكني عالي الارتفاع المبتكر في قرية جميرا الدائرية بدبي، بجائزة العقارات الدولية المرموقة عن "أفضل مشروع سكني عالي الارتفاع" في فئة الجوائز العربية. يؤكد هذا التكريم على تفاني ليوس في إنشاء مجتمعات متطورة واعية بالبيئة تعيد تعريف الحياة الحضرية الحديثة.

هادلي هايتس هو أول مجتمع سكني بنمط حياة متكامل لشركة ليوس في دبي، وتم إطلاقه رسمياً في الربع الثاني من عام 2023. وهو مشروع متوسط الارتفاع عالي الجودة يقع في قلب قرية جميرا الدائرية، ويضع هادلي هايتس معياراً جديداً في مجال الهندسة المعمارية الحديثة، مع تصميمات عصرية وتصميمات داخلية عالية الجودة ومساحات معيشة واسعة ووسائل راحة عالمية المستوى. ستكون هادلي هايتس بمثابة الوجهة المميزة في قرية جميرا الدائرية والتي يطمح السكان للعيش فيها. تشمل المرافق التي لا مثيل لها حمام سباحة مع كراسي استلقاء في الماء وكبائن حمام السباحة، بالإضافة إلى ساونا وغرف لتغيير الملابس، ومنطقة للشواء ومطعم بيتزا، وحديقة زن يابانية، ومزرعة حضرية بها حدائق عمودية وسينما خارجية غير مغطاة ومناطق لعب للأطفال ومساحة عمل مشتركة مع سوبر ماركت يعمل بالذكاء الاصطناعي ومرافق للمأكولات والمشروبات وأكاديمية ليوس للملاكمة وأكاديمية ليوس للرقص وأكاديمية ليوس دا فينشي للفنون وغير ذلك الكثير.

تمبلارز كورت، لندن (المملكة المتحدة) - أفضل عرض داخلي سكني للمنزل وأفضل تطوير سكني 2-9 وحدات

فاز تمبلارز كورت في لندن (المملكة المتحدة) بجائزتين متميزتين هذا العام، وهو منطقة سكنية فاخرة تضم منازل عائلية شبه منفصلة. كرمت جوائز العقارات الدولية تمبلارز كورت عن فئتي "أفضل عرض داخلي سكني" و"أفضل تطوير سكني". يبرز هذا الإنجاز الرائع اهتمام ليوس الدقيق بالتفاصيل، ويعرض منازل مصممة بأسلوب راق وعملي.

ذا أولد كورت هاوس، لوتون (المملكة المتحدة) - أفضل مشروع تطوير سكني يضم أكثر من 20 وحدة

تم تكريم ذا أولد كورت هاوس، وهو مشروع يحاول إعادة التطوير الحضري في وسط مدينة لوتون، بصفته "أفضل مشروع سكني" يضم أكثر من 20 وحدة. إن جهود ليوس الناجحة لتحويل المبنى التاريخي إلى عقارات سكنية مع الحفاظ على الأهمية الثقافية للموقع مكنها من الحصول على هذه الجائزة الموقرة.

صرح روي ليو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليوس للتطوير العقاري، قائلاً: "تؤكد هذه الجوائز التزامنا بإنشاء مجتمعات سكنية حديثة استثنائية تثري حياة الناس وتوفر وسائل راحة عالمية المستوى. ويشرفنا تكريم تصميماتنا المبتكرة الخالدة ومعايير البناء عالية الجودة. منذ تأسيسنا في عام 2012، حققنا العديد من الإنجازات: استكمال أكثر من 20 مشروع عالمي، مع 17 مشروع جاري العمل به. ومع فريق يضم أكثر من 100 موظف في بلدان متعددة، حققنا إيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي في العام الماضي "يظل التزامنا بالتميز هو حجر الزاوية في نجاحنا، وهو ما يدفعنا إلى التقدم المستمر."

تعرض محفظة ليوس للتطويرالواسعة مجموعة متنوعة من المشاريع الدولية، مما يدل على التزامها بتوفير بيئات معيشية عالية الجودة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السكان المعاصرين. وقد طرحت الشركة مؤخراً مجتمعها السكني الثاني في دبي، وهو حدائق واي بريدج، وهو مجمع سكني متوسط الارتفاع في دبي لاند يضم 187 شقة حديثة. تطمح حدائق واي بريدج إلى وضع معيار جديد للهندسة المعمارية الخالدة والتصميم الداخلي عالي الجودة، ومرافق من الجيل القادم في دبي لاند، بما يعد بمجتمع يضم نمط الحياة الأكثر عصرية في دبي.

لمعرفة المزيد عن ليوس للتطوير، يُرجى زيارة https://leosdevelopments.com/.

#بياناتشركات

- انتهى -

