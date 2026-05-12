سراج بادقيل: نلتزم بتقديم حلول تمويلية اعتمادية لتلبية احتياجات المستهلكين من السيارات

عمر الدفراوي: نحرص على تحسين حياة عملائنا بتمكينهم من امتلاك وسائل نقل عملية تلائم احتياجاتهم

القاهرة : أعلنت جميل للتمويل - مصر، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات والحلول التمويلية المبتكرة في السوق المصري، عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع شركة ﺳﯾﻠﻧدرSylndr، وذلك بهدف إتاحة حلول تمويلية مرنة وميسرة للعملاء الراغبين في شراء السيارات المستعملة عبر شركة ﺳﯾﻠﻧدر.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية شركة جميل للتمويل التي تستهدف تقديم باقة متكاملة ومتطورة من خدمات وحلول التمويل الاستهلاكي، والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها، وفي إطار التزام الشركة المستمر بالمساهمة في تحسين جودة حياة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

يجسد البروتوكول التزام الطرفين بتعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة من جميل للتمويل والسيارات المعتمدة من سيلندر، بما يتلاءم مع احتياجات السوق ويسهّل على العملاء عملية الشراء بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لدعم حركة الاقتصاد المحلي، ويتميز بتمويل السيارات المستعملة ابتداءً من موديلات 2009، بدﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ومصاريف إدارية تبدأ من 0%، وخطط سداد مرنة تصل إلى 60 شهرٍا.

عبر السيد سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة سيلندر. وقال: إن هذا التعاون يهدف إلى توسيع نطاق عمليات الشركة والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين أسلوب حياتهم من خلال تمكينهم من امتلاك وسائل نقل عملية تلائم احتياجاتهم".

وأضاف: " نفخر بالتعاون مع فريق سيلندر، والذي نجح في بناء منصة موثوقة لدى مستهلكي قطاع السيارات فى مصر. ونتطلع إلى تقديم المزيد من الحلول التمويلية غير المسبوقة في المستقبل القريب".

وأكد أن جميل للتمويل حريصة على توسيع خدماتها وتعزيز حضورها في السوق، من خلال إقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة، تلبي احتياجات مختلف العملاء".

وأعرب السيد ﻋﻣر اﻟدﻓراوى، اﻟﺷرﯾك اﻟﻣؤﺳس واﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذى ﻟشركة ﺳﯾﻠﻧدر عن فخره بهذا التعاون. وقال: " نحن سعداء بالشراكة مع جميل للتمويل لما تمتلكه من خبرة قوية في قطاع التمويل بالسوق المصري و الدولي. وفي سيلندر نتطلع من هذه الشراكة إلي تطوير حلول تمويل مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا، بما يعكس التزامنا بتقديم تجربة رقمية أكثر تطورًا لعملائنا".

وأضاف: "نهدف دائماً لتقديم حلول تمويلية اعتمادية، سريعة وسهلة مدعومة بفحوصات الجودة من سيلندر لعملائنا، من أجل تلبية احتياجات المستهلكين فى كل ما يتعلق بالسيارات".

عن جميل للتمويل - مصر:

تعمل جميل للتمويل - مصر في السوق المصري منذ 26 عاماً من خلال شبكة من الأعمال مما أتاح لها فرصة التوسع في تقديم خدماتها بنجاح. وتقدم جميل للتمويل، مصر حالياً مجموعة واسعة من خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات لتلبية احتياجات العملاء وتحسين جودة حياتهم.

مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تحت ترخيص رقم (16) لسنة 2020.

