دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديم تسهيلات تمويلية لرأس المال العامل متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 200 مليون درهم لشركة "إيزي ليس"، المزود الرائد لحلول التنقل المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه الصفقة، التي تمت من خلال قسم الأعمال المصرفية في المصرف، التزام "الإمارات الإسلامي" بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصاً ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ستتيح هذه التسهيلات التمويلية لشركة "إيزي ليس" الاستفادة من فرص النمو المستقبلية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد عبر محفظة أعمالها المتنوعة، والتي تشمل خدمات التأجير والدعم اللوجستي وحلول التنقل. كما ستدعم هذه التسهيلات استمرار استثمار ات الشركة في التكنولوجيا لرفع الكفاءة عبر جميع أعمالها.

يأتي هذا التعاون بين الجانبين متماشياً مع أجندة التنويع الاقتصادي الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تمكين الشركات العاملة في القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة من توسيع نطاق الاستدامة مع الحفاظ على مستويات توفر السيولة القوية والمرونة التشغيلية.

وأقيم مؤخراً حفل توقيع اتفاقية بهذا الشأن، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا في ’الإمارات الإسلامي‘ أن ندعم نمو وتوسع شركة ’إيزي ليس‘. ويعكس تقديم هذه التسهيلات التمويلية ثقتنا الراسخة في نموذج أعمال الشركة وريادتها الطموحة، وموقعها الاستراتيجي ضمن قطاعي النقل والخدمات اللوجستية اللذين يشهدان تطوراً سريعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من كوننا مؤسسة مالية إسلامية رائدة، فإننا حريصون على أن نكون شريكاً موثوقاً به على المدى الطويل، وتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تُمكن الشركات من النمو المستدام والمساهمة في تقدم وازدهار الاقتصاد المحلي."

من جانبه، قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "تُبرز هذه الصفقة مدى قوة خدماتنا المصرفية للأعمال، التي تهدف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول تمويلية قابلة للتطور والتوسع ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. نحن نسعى لتزويد الشركات بأدوات مصرفية مبتكرة وتمكينها من تحقيق أهدافها للنمو مع الحفاظ في الوقت نفسه على الانضباط المالي القوي".

وبدوره، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليس": "سعداء بتعاوننا مع ’الإمارات الإسلامي‘، وستساهم هذه التسهيلات التمويلية في دعم طموحات ’إيزي ليس‘ في النمو بشكل مباشر، إذ نواصل جهودنا لتوسيع محفظة حلول التنقل التي نقدمها. وسنتمكن من خلال رأس المال الإضافي من تعزيز أسطولنا، وترسيخ حضورنا في القطاعات الرئيسية، ودفع عجلة تطبيق التكنولوجيا، وتسريع وتيرة تطوير فرص جديدة تتماشى مع متطلبات السوق. ونحن نقدر الدعم المتواصل الذي يمكّننا من المضي قدماً في توسعنا الاستراتيجي بكل ثقة."

تأسست "إيزي ليس" في عام 2013 كشركة متخصصة في تأجير الدراجات النارية، ومنذ ذلك الحين وسّعت محفظة أعمالها لتشمل 16 شركة تقدم خدمات التأجير والتنقل، بما في ذلك تأجير المركبات، وخدمات التوصيل، وتأجير القوارب، واستعادة المركبات، وخدمات الليموزين. وتدير الشركة الرائدة في المجموعة، "إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية"، حالياً أسطولاً ضخماً يضم أكثر من 000,35 دراجة نارية، موزعة على كبرى شركات الأغذية والتوصيل مثل "نون"، و"طلبات"، و"أمريكانا".

ويواصل "الإمارات الإسلامي" تعزيز مكانته كمزود رائد للهياكل المالية الإسلامية المبتكرة، حيث يقود السوق من خلال ابتكار المنتجات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

