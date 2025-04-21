دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الى وسائل التنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أعلنت شركة تاكسي دبي عن شراكة استراتيجية مع شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، يتم بموجبها تشغيل 200 مركبة أجرة كهربائية بالكامل من طراز "بي واي دي سيل" في إمارة دبي. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام الطرفين المشترك بدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث تمثل الشراكة إنجازاً بارزاً في مسار تطوير بنية تحتية متكاملة للتنقل المستدام وترسي معايير جديدة في اعتماد الحلول المستدامة على مستوى قطاع التنقل.

وتتميز مركبات "بي واي دي سيل" السيدان الكهربائية بالكامل والمزودة بتقنية "بطارية النصل" المبتكرة التي تتفرد بها علامة "بي واي دي"، وتقطع المركبة الكهربائية المتطورة مسافة تصل إلى 600 كيلومتر في الشحنة الواحدة، مما يضمن أداءً قوياً، وكفاءة عالية وتجربة تنقل مريحة وآمنة للركاب.

وتشكل الشراكة الاستراتيجية خطة محورية في خطة تاكسي دبي لتحويل كامل أسطولها إلى مركبات كهربائية بالكامل بحلول العام 2040، مع العلم أن أكثر من 86% من مركباتها الحالية تُصنّف ضمن فئة المركبات الصديقة للبيئة.

ومن جانبه ، قال حسن نرجس، المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي: "يعكس هذا التعاون مع شركة تاكسي دبي رؤيتنا لقيادة التحول نحو التنقل المستدام، حيث تدعم إضافة سيارات من طراز ’بي واي دي سيل‘ إلى أسطولنا التزامنا الراسخ بتوفير خيارات متطورة من السيارات الكهربائية التي تجمع بين الابتكار والموثوقية. وتهدف شراكتنا إلى إعادة تعريف مفهوم التنقل الحضري عبر طرح حلول تنقل تحد من الانبعاثات الكربونية وتوفر للركاب تجربة سفر أكثر هدوءاً وراحة، مما يُمهد الطريق لبناء مستقبل أكثر نظافةً وخضرة".

وأشار يوسف علي الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والصحة والسلامة والأمن والبيئة في مجموعة "الفطيم للسيارات": "يُجسّد هذا التعاون أهمية شراكة القطاعين العام والخاص لتعزيز النقل المستدام. وتعكس إضافة 200 سيارة من طراز ’بي واي دي سيل‘ إلى أسطول شركة تاكسي دبي رؤيتنا المشتركة بإرساء منظومة تنقل قوية صديقة للبيئة تدعم تطلعات دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

ومن جانبه، صرح منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، على الفوائد التشغيلية والأثر البيئي لإضافة مركبات "بي واي دي سيل" إلى أسطول الشركة، قائلاً: "تشكل إضافة 200 مركبة كهربائية من طراز ’بي واي دي سيل‘ من شركة الفطيم إلى أسطولنا خطوةً استراتيجية تعزز التزام تاكسي دبي في تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية. ونفتخر بامتلاك أسطول يشكل نسبة أكثر من 86% مركبات صديقة للبيئة، وهي نسبة تتجاوز بكثير أهداف هيئة الطرق والمواصلات بتحويل مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات صديقة للبيئة بنسبة 100% بحلول العام 2027. ويأتي هذا التعاون مع الفطيم للتنقل الكهربائي ليؤكد مساعينا الدؤوبة للتحول نحو أسطول كهربائي بالكامل بحلول عام 2040. وتعكس هذه الاستثمارات المستمرة في حلول التنقل المستدام مساعينا للارتقاء بمستوى تجربة المتعاملين، ودعم رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر خضرةً وذكاءً".

تتجاوز أهمية هذه الشراكة مجرد دعم تحويل أسطول تاكسي دبي إلى مركبات كهربائية، إذ تجسد التزاماً بتطوير منظومة شاملة للتنقل الكهربائي، حيث تلتزم الفطيم للتنقل الكهربائي وبي واي دي بدعم البنية التحتية المتنامية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، وتشجيع تبني هذه المركبات من قبل الجميع. وتهدف الفطيم من خلال مبادرات مثل برنامج Charge2Moov لشحن السيارات الكهربائية إلى المساهمة بنسبة 10% من محطات الشحن العامة في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

ويعتبر هذا التعاون دليلاً ملموساً على التزام دولة الإمارات الدائم بالوقوف في طليعة تبني حلول التنقل الأخضر وإرساء معايير للنقل الحضري المستدام.

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