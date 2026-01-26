دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة الغُرير للأغذية عن مجموعة من التطورات الاستراتيجية في اليوم الافتتاحي لمعرض جلفود 2026 الذي ينطلق بين 26 و30 يناير الجاري، لترسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة النمو التي ترتكز على توفير المكونات عالية القيمة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والتوسع في الأسواق العالمية.

وتشمل التطورات إطلاق بيرل، العلامة الجديدة المتخصصة في مجال المكونات الغذائية، إلى جانب استثمار 20 مليون دولار أمريكي لإنشاء مصنع متطور لأنظمة تغليف اللحوم في دولة الإمارات، في خطوة تعكس تحوّل الشركة من تصنيع السلع الأساسية إلى تقديم حلول مكونات متكاملة لمصنّعي الأغذية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تورجوت يجيناجا، الرئيس التنفيذي للغُرير للأغذية: "تمثل هذه المرحلة الجديدة من النمو امتداداً طبيعياً للأسس المتينة وحجم الأعمال الذي بنيناه على مدى السنوات الماضية. ونسعى من خلال الاستثمار في المكوّنات المتقدمة، والتصنيع المتكامل، وإطلاق علامة بيرل، إلى تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتلبية الاحتياجات المتنامية لمنتجي المواد الغذائية في المنطقة والأسواق العالمية".

استراتيجية تركز على القيمة والتكامل

استعرضت الغُرير للأغذية في معرض جلفود استراتيجية ثلاثية المحاور تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي ودعم العملاء في مجالات المخبوزات والوجبات الخفيفة والأغذية الجاهزة ومنتجات البروتين.

ويركز المحور الأول على تحويل المواد الخام، مثل الدقيق والشوفان والزيوت والذرة، إلى أنظمة مكونات متقدمة، بما في ذلك مادة المالتوديكسترين غير المعدلة وراثياً والمناسبة للأطفال الرضع، والنشويات الطبيعية والجلوكوز السائل ومواد تغليف اللحوم وأنواع الدقيق المخصصة والبيض السائل والزيوت الصالحة للأكل. وتسهم هذه الإمكانات في تقديم مركبات غذائية عالية القيمة والجودة، وتقليل الاعتماد على الواردات.

أما المحور الثاني، فيركز على الارتقاء بسلسلة القيمة من خلال التصنيع المتكامل. وتشمل الاستثمارات الرئيسية في هذا المجال منشأة لطحن الذرة غير المعدلة وراثياً في منطقة خليفة الاقتصادية بأبوظبي (كيزاد) بتكلفة 130 مليون دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1,000 طن يومياً، إلى جانب مصنع تغليف اللحوم الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بتكلفة 20 مليون دولار أمريكي. وتوفّر هذه الأصول حلولاً متكاملة وشاملة، إلى جانب تسريع دورات الإنتاج، وتعزيز الكفاءات التشغيلية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.

ويستهدف المحور الثالث التوسّع خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت الغُرير للأغذية خططها لتعزيز حضورها في جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا، مدعومة بمحفظتها من المنتجات غير المعدلة وراثياً والمنتجات المخصصة للأطفال الرضع، إلى جانب دراسة فرص الاستحواذ لتقوية قاعدة أصولها وتوسيع نطاق وصولها إلى العملاء في تلك الأسواق.

إطلاق علامة بيرل المتخصصة في مجال المكونات الغذائية

أعلنت الغُرير للأغذية أيضاً عن إطلاق بيرل، العلامة الجديدة المتخصصة في مجال المكونات الغذائية، والمصممة لتلبية احتياجات مصنّعي الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتضم محفظة العلامة مجموعة متكاملة من النشويات، والمحليات، وأنواع الدقيق المخصصة، والزيوت الصالحة للأكل، والشوفان، والبيض السائل، وأنظمة تغليف اللحوم، بما يضمن أداءً ثابتاً في مختلف مجالات الاستخدام.

وتستند بيرل إلى مبادئ الجودة العالية والموثوقية والفعالية، وتدعم المصنّعين الباحثين عن مكونات منتجة محلياً ومتوافقة مع المتطلبات الصحية، مع الحفاظ على مستويات الكفاءة التشغيلية والقدرة على التوسع.

استثمار بقيمة 20 مليون دولار أمريكي في أنظمة تغليف اللحوم

يشكل إعلان الغُرير للأغذية عن استثمار 20 مليون دولار أمريكي في مصنع جديد لأنظمة تغليف اللحوم، خطوة مهمة في تعزيز إنتاج مكونات البروتين عالية القيمة.

ويضم المصنع خطوط إنتاج متخصصة تشمل خطوط الطحن والبثق والخلط، بطاقة إنتاجية تتجاوز 60 ألف طن سنوياً، مما يوفر أداءً ثابتاً في تغليف المنتجات، ويحسّن مستوى إنتاجية منتجات الناجتس والفيليه والوجبات الخفيفة. ويوفر المصنع منتجات حلال معتمدة ومتوافقة مع المتطلبات الصحية، والتي تتكامل مع منتجات الغُرير للأغذية من النشويات وأنواع الدقيق المخصصة، كما يقلل من أوقات التسليم بنسبة تصل إلى 50%.

ويُسهم الإنتاج المحلي في تعزيز موثوقية الإمدادات وتقليل الاعتماد على الواردات، مدعوماً بقدرة إنتاج الدقيق في الشركة والتي تبلغ 1.5 مليون طن.

وتُرسّخ هذه الخطوات الاستراتيجية مكانة الغُرير للأغذية بوصفها مورّد إقليمي رائد للمكونات عالية القيمة، والمرتكزة على النطاق الواسع والتكامل وقوة التصنيع المحلي. وتعكس هذه الاستراتيجية التزام الشركة طويل الأمد بدعم مصنّعي الأغذية من خلال تقديم حلول موثوقة وعالية الأداء في الأسواق سريعة النمو.

نبذة عن الغُرير:

تُعد مجموعة الغُرير واحدة من كبرى الشركات التجارية العائلية التي تقدم أعمالاً متنوعة في الشرق الأوسط، وتشمل أنشطتها خمسة قطاعات استراتيجية مختلفة وهي الأغذية والإنشاءات والنقل والبنية التحتية وإدارة الأصول. تأسست شركة الغُرير للاستثمار عام 1960 بصفتها شركة تجارية صغيرة، وكانت إحدى الركائز الأولى في قطاع الصناعة والتجارة في دولة الإمارات. وأصبح اسم مجموعة الغُرير، ببدايتها المتواضعة وتاريخها العريق الحافل بالابتكار وريادة الأعمال، مرادفاً لإرث الإمارات ونهضتها ومكانتها المرموقة.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، وتمتد أنشطتها المتنوعة لتشمل أكثر من 20 دولةً حول العالم ويعمل فيها قرابة 28 ألف شخص. كما تواصل الشركة حفاظها على إرثها العريق الذي يعود إلى أكثر من ستة عقود من خلال هدفها المتمثل في "السعي نحو الأفضل"، حيث تكرّس جهودها لإحداث تغييرٍ هادف ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.al-ghurair.com

