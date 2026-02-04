نظمت شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدن "مستقبل سيتي" و"مدى" بالقاهرة الجديدة، احتفالية كبرى بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين ورجال الأعمال والفنانين، أحيتها الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي بمصاحبة المايسترو العالمي نادر عباسي، وذلك بمناسبة مرور ٢٠ عامًا على تأسيس الشركة.



واحتفلت "ميدار" خلال الحفل الكبير بالإنجازات المتعددة التي حققتها خلال الفترة الماضية، ونجاح الشركة في تقديم إضافة قيمة مستدامة للسوق العقارية المصرية، وترسيخًا لمكانتها كواحدة من أكبر المنصات الاستثمارية العملاقة في مصر والمنطقة، باعتبارها من أوائل الشركات التي طبّقت مفهوم المطور العام للمدن المتكاملة والمستدامة في مصر.



شهدت فعاليات الحفل حضور نحو 1500 ضيف، من بينهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ومساهمي الشركة، ونخبة من كبار الإعلاميين ورجال الصحافة والفن، إلى جانب شركاء "ميدار" من كبرى شركات التطوير العقاري المنفذة لمشروعاتها داخل مدن شركة "ميدار".



وخلال الفعاليات، تم استعراض نجاحات الشركة طوال العام الماضي، والتوجهات الجديدة للتوسع في السوق المصري اعتمادا على الخبرات، وأعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم لاستثمار حوالي ملياري دولار في مشروعات فندقية وترفيهية كبرى، بالتعاون بين "ميدار" وشركة "سمو للاستثمار" السعودية، وشركة "أدير" العالمية التابعة لمجموعة "أدير القابضة" و"سمو القابضة"، إضافة إلى شركة "حسن علام العقارية"، في خطوة أثبتت قدرة الشركة على بناء تحالفات استراتيجية واسعة وجذب استثمارات ضخمة.



كما شهدت فعاليات الاحتفالية، استعراض الشراكات الإقليمية الكبرى التي عقدتها "ميدار" في العام الماضي، وأبرزها الشراكة مع "إعمار" الإماراتية لتطوير أول مشروع سكني متكامل بمدينة "مدى"، باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين الطرفين، إلى جانب شراكة "ميدار" مع "أدير إنترناشيونال" لتنمية مشروع ضخم في مدينة "مستقبل سيتي"، باستثمارات 70 مليار جنيه، بالإضافة إلى شراكة "ميدار" مع "سوديك" لتطوير أول مجتمع عمراني متكامل بمعايير الاستدامة الدولية في مدينة "مدى" باستثمارات 110 مليارات جنيه، بما أثبت توجه "ميدار" نحو بناء شراكات كبرى تُسهم في تعزيز منظومة التنمية في مصر.



وخلال الحفل، ألقت الفنانة ماجدة الرومي كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بوجودها في بلدها الثاني مصر، كما أشادت بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي وصفته بأنه جاء نتيجة لـ "خطوات جبارة خلفها إرادة لرجال يصنعون الفرق"، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولسعيه الدائم لتحقيق الأفضل لمصر، كما وجهت التحية للحكومة المصرية، ولكل من يساهم في تحقيق الإنجازات على أرض مصر، مشيرة إلى أنها تتابع مختلف الإنجازات المصرية أينما كانت.



كما وجهت الفنانة ماجدة الرومي، التحية للفنانين المصريين الذين قالت أنهم أبدعوا في تمثيل مصر خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وعبرت عن تقديرها للشعب المصري الذي صنع هذه الحضارة عبر مختلف الأجيال، لتصبح "عاصمة للخلود" و"عروس للتاريخ"، حسبما وصفت.



وعلى هامش الاحتفالية، ألقى المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، كلمة أكد خلالها أن الشركة تمتلك رؤية مستقبلية طموحة، وقد تمكنت خلال أقل من 3 سنوات من إنجاز ما كان مخططًا تنفيذه خلال سبع سنوات.



واستعرض "القوصي"، خلال كلمته، أبرز النجاحات التي حققتها مدن "ميدار" على مدار مسيرة الشركة، مشيرًا إلى أن مدينة "مستقبل سيتي" التي أطلقتها الشركة عام 2014 أصبحت مركزًا فريدًا يضم أكثر من

30 مطورًا عقاريًا يعملون على تطوير 52 مشروعًا، بما يقدّم مستوى راقيًا من جودة الحياة داخل مدينة متطورة من الجيل الرابع. وفي الوقت نفسه، نجحت مدينة "مدى" التي أطلقتها الشركة أيضًا عام 2024 في استقطاب المطورين الإقليميين، وخلق "منطقة استثمارية بلاتينية" بالقاهرة الجديدة.



وأكد "القوصي"، أنه مثلما نجحت "ميدار" على المستويين المحلي والإقليمي، وتحولت إلى وجهة جاذبة للاستثمار في مصر والمنطقة، فإنها عازمة على التوسع خارج مصر، لتبدأ مرحلة جديدة تنتقل خلالها إلى السوق العالمية، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى خلال عام 2026 إلى إنشاء أكبر وجهة للتسوق والترفيه بالقاهرة الجديدة بالتعاون مع مطور إقليمي، إلى جانب التوسع في إنشاء مدن طبية وتعليمية متكاملة على المستوى العالمي، مع استمرار تعزيز وتطوير البنية التحتية لمدن "ميدار".



يذكر أن نجاح "ميدار" في السوق المصرية قد انعكس على نمو نتائجها المالية والتشغيلية للعام المالي 2024، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 584% ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمارات داخل مدن "ميدار" التي أضافت إنجازًا جديدًا إلى سجلها بحصولها على شهادات ISO العالمية في مجالات إدارة الجودة، والسلامة والصحة المهنية، والإدارة البيئية، لتكون من أوائل الشركات العاملة في قطاع الاستثمار والتنمية العمرانية في مصر التي تحقق هذا الإنجاز.

-انتهى-

#بياناتشركات