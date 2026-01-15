دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت مجموعة أباريل بأكثر من عقدين من الشراكة الاستراتيجية الناجحة مع مجموعة ألدو من خلال فعالية كبرى أُقيمت في متجر العلامة الرئيسي في دبي مول، بحضور ألدو بن سعدون، مؤسس مجموعة ألدو، خلال زيارته إلى دولة الإمارات، إلى جانب سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل. وقد شكّلت المناسبة محطة مهمة في مسيرة العلامة بالمنطقة، مسلّطة الضوء على قوة هذه الشراكة طويلة الأمد والدور المحوري الذي تلعبه مجموعة أباريل في ترسيخ حضور ألدو في أسواق الخليج.

وشكّل الحدث منصة جمعت أبرز الشركاء ووسائل الإعلام وصنّاع القرار في القطاع، لاستعراض القيم والرؤية التي دعمت نمو ألدو في المنطقة لأكثر من 20 عاماً، مع نقاشات تناولت تطور العلامة، واستمرارية حضورها العالمي، وأهمية مواكبة التغيير مع الحفاظ على هويتها الأساسية.

أقيمت الفعالية في المتجر الرئيسي لعلامة ألدو في دبي مول، حيث شكّلت فرصة لاستعراض كيفية حفاظ العلامة على توازنها بين قيمها الراسخة وتطلعات الأجيال الجديدة، بما يعزّز مكانتها كعلامة عالمية رائدة في الأحذية والإكسسوارات ذات حضور قوي في المنطقة.

من خلال شراكتها مع مجموعة ألدو، نجحت مجموعة أباريل في توسيع حضور العلامة عبر دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 80 متجراً في خمس أسواق، تشمل 56 متجراً لعلامة ألدو و24 متجراً لألدو إكسسوارات في دولة الإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان. وتبقى دولة الإمارات السوق المحوري للعلامة، حيث تشكل مركزاً استراتيجياً لوجودها الإقليمي ومواصلة نموها.

وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: " إن الاحتفال بأكثر من عقدين من الشراكة مع ألدو يجسّد ما يمكن أن تحققه العلاقات طويلة الأمد عندما تُبنى على الثقة والتوافق ورؤية مشتركة للنمو. وقد شكّلت زيارة ألدو بن سعدون وفعالية متجر دبي مول الرئيسي محطة مهمة في مسيرتنا المشتركة، وجددت التزامنا ببناء علامات تجارية تتمتع بالارتباط الحقيقي، والاتساق، والأثر المستدام في مختلف أسواق المنطقة."

كما أكدت الفعالية التزام مجموعة أباريل بتقديم علامات تجارية عالمية ذات حضور قوي، إلى جانب تطوير تجارب تسوّق ترتقي بتطلعات عملاء المنطقة. ويعكس النمو المستمر لعلامة ألدو في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قدرة المجموعة على توسيع حضور العلامات الدولية بأسلوب مدروس يحافظ على جوهرها وهويتها

جمع احتفال المتجر الرئيسي في دبي مول بين الاحتفاء بإنجاز مهم والتطلع إلى ما هو قادم، مسلطاً الضوء على دور مجموعة أباريل في دفع نجاح ألدو المستمر وترسيخ أهميتها في المنطقة.

نبذة عن مجموعة أباريل:

مجموعة أباريل هي شركة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تأسست عام ١٩٩٦ يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2500 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

نبذة عن ألدو:

تأسست علامة ألدو عام 1972، وهي العلامة الرئيسية ضمن مجموعة ألدو، وتقدّم أحدث صيحات الموضة لشريحة واسعة من العملاء بأسعار تجعل مواكبة الاتجاهات الموسمية في متناول الجميع. وعلى مدى 53 عاماً، أصبحت ألدو واحدة من أبرز علامات الأحذية العصرية في العالم، بحضور في 110 دول، وشبكة تضم نحو 1400 متجر حول العالم، ويزورها أكثر من 250 مليون عميل سنوياً. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع المجموعة ومتابعة حساب ألدو على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر المستجدات.

