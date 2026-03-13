أضافت الخطوط السعودية 20 رحلة بين كل من الرياض وجدة ووجهة البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة ووجهة البحر الأحمر ضمن الشراكة الرامية إلى الترويج للوجهات السياحية ومن أبرزها وجهة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية فاخرة وكذلك المساهمة في تنمية قطاع السياحة بالمملكة وتعزيز دوره كركيزة رئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني، وبذلك يصبح إجمالي الرحلات في الاتجاهين 44 رحلة.

وستعزز "السعودية" تجربة الضيوف من خلال رحلاتها من وإلى وجهة البحر الأحمر عبر باقة خدماتها المتكاملة بدءاً من الخدمات الرقمية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتصميم رحلات تتناسب مع كل ضيف بالإضافة إلى الخدمات بالمطار التي تستهدف تيسير الإجراءات وضمان انسيابية الحركة علاوةً على الخدمات الجوية التي تشبع حواس الضيوف بما تشمل خدمات الضيافة وبرامج الترفيه التي تناسب كافة شرائح الضيوف.

الشراكة التي تجمع "السعودية" والهيئة السعودية للسياحة طويلة المدى وتتسم بالأداء التكاملي في سبيل تعزيز الجهود السياحية لتوفير الرحلات والسعة المقعدية المناسبة وكذلك التجربة المميزة على متن الطائرة والتي تعكس الطابع الثقافي للمملكة، فيما سيدعم التعاون مستهدفات استقطاب 150 مليون سائح بحلول عام 2030.

وسوف يساهم أسطول طائرات "السعودية" الجديد خلال السنوات القادمة في زيادة عملياتها التشغيلية لوجهاتها الحالية التي تبلغ حالياً أكثر من مائة وجهة في أربع قارات حول العالم كما سيمكّنها من الوصول لوجهات جديدة لمواصلة مساعيها لجلب العالم للمملكة، حيث ستصل 116 طائرة جديدة تنضم للأسطول الحالي البالغ 149 طائرة.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium . وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

