الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شهبندر، مُمكنة التجارة الإلكترونية في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة التقنية المالية، تابي، عن شراكة استراتيجية بهدف تمكين المتاجر الإلكترونية بخيارات دفع مرنة تساعدها على زيادة المبيعات وتسريع النمو.

وبموجب الشراكة ستتيح تابي حلولها للدفع الآجل للمتاجر على منصة شهبندر بما يسهم في تحسين تجربة التسوق ورفع معدلات التحويل عبر تمكين المشترين من تقسيم مشترياتهم إلى دفعات بدون فوائد.

وتعليقًا على الشراكة، قال شادي عبد الشهيد، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشهبندر: "سعداء بالشراكة مع تابي كونها تمثل خطوة مهمة لتجار شهبندر، تابي علامة موثوقة ومحبوبة لدى العملاء في المملكة، ودمج حلولها داخل منصتنا سيساهم في رفع مبيعات المتاجر وتحسين تجربة الدفع. رؤيتنا في شهبندر هي صناعة منظومة تجارة إلكترونية ذكية وشاملة وهذه الشراكة تعزز توجهنا".

وأضاف عبدالعزيز سجاء، المدير العام لتابي في السعودية، بقوله: "الشراكة مع شهبندر تُمكننا من توفير حلول تابي المرنة لآلاف المتاجر الإلكترونية في السعودية. وبهذا سيتمكن تجار شهبندر من الوصول لقاعدة عملاء جديدة بينما يستمرون بالنمو، حيث هناك اثنين من كل ثلاثة مسجلين للاستفادة من خدمات تابي بالسعودية".

من خلال شراكتنا مع شهبندر، توسع نطاق وصول حلول الدفع المرنة لآلاف المتاجر الإلكترونية في السعودية. هذا التكامل يساعد المتاجر على زيادة وتحسين قنوات الدفع، ويمنح المتسوقين تجربة سلسة وموثوقة للدفع على دفعات ".

تدعم شهبندر رواد الأعمال والمهتمين بالتجارة الإلكترونية على بدء رحتلهم دون خبرة تقنية عبر توفير مجموعة كبيرة من الأدوات والتقنيات المتقدمة؛ تشمل التكامل مع حلول الدفع وخدمات الشحن واللوجستيات، وأدوات تحليل البيانات وتحسين الإنتاجية. كما تمُكن المتاجر التقليدية من التحول الرقمي بخطوات بسيطة بفضل الأدوات التي توفرها لمساعدتهم على تحسين المبيعات وزيادة قنوات الإيرادات رقميًا.

وتخدم شهبندر اليوم أكثر من 20,000 متجر إلكتروني نشط في السعودية ومصر، وأكدت مؤخرًا على تميزها وابتكارها في قطاع التجارة الإلكترونية عبر التوسع بمنظومتها بإضافة خدمات الفيديوكوميرس وأداة شهبندر AI للذكاء الاصطناعي التوليدي وتمكين التجار بالمحتوى التسويقي وإنشاء وصف لأي منتج بخطوات بسيطة، في الوقت الذي تساعد فيه خدمات الفيديوكوميرس التجار من البيع عبر الفيديوهات التي تعرض المنتجات والبث المباشر.

وتأتي الشراكة ضمن سلسلة من التحالفات الاستراتيجية لشهبندر بهدف خلق منظومة أكثر تكاملًا وذكاءً لدعم نمو التجارة الرقمية في السعودية والمنطقة، حيث تهدف للتوسع لأسواق جديدة الفترة المقبلة.

عن شهبندر:

شهبندر هي شركة ناشئة مقرها السعودية تساعد التجار ورواد الأعمال على إطلاق متاجر إلكترونية وأسواق رقمية مخصصة عبر خطوات بسيطة وسلسة، وتوفر لهم أدوات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على زيادة المبيعات. وقد تأسست شهبندر على يد شادي عبد الشهيد (الرئيس التنفيذي) وتامر شركس (المدير التقني)، وتعمل حاليًا في السعودية ومصر وتخدم أكثر من 20 ألف متجر.

تفاصيل أكثر:

الموقع الإلكتروني: https://shahbandr.com

لينكدإن: https://x.com/ShahbandrApp

منصة X: https://www.linkedin.com/company/shahbandr/

البريد الإلكتروني: info@shahbandr.com

عن تابي:

تابي هي شركة تقنية مالية تُساعد ملايين المستخدمين في الشرق الأوسط تساعد من إدارة مصروفاتهم. تُمكن تابي أكثر من 40 ألف علامة تجارية بينها SheIN وAmazon وAdidas وH&M وSamsung وNoon بحلولها للدفع المرن لمساعدتهم على تسريع واستدامة النمو في المتاجر العادية والإلكترونية.

تتخذ تابي من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسًا، وتوفر خدماتها حاليًا في السعودية والإمارات والكويت.

تفاصيل أكثر:

الموقع الإلكتروني: https://tabby.sa/

-انتهى-

#بياناتشركات