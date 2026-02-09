تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 4.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.1% مقارنة بالعام الماضي

بلغت إجمالي الأصول 57.2 مليار درهم إماراتي، مع نحو 50% من قاعدة الأصول خارج دولة الإمارات العربية المتحدة

"بيور هيلث" تقترح توزيع أرباح تعادل نحو 30% من صافي الأرباح، ما يعكس متانة الأرباح وقوة التدفقات النقدية والانضباط في تخصيص رأس المال

أبوظبي: أعلنت "بيورهيلث" القابضة، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز PUREHEALTH)، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واقترحت توزيع أرباح بقيمة 600 مليون درهم عن عام 2025، وذلك رهناً بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.

وبلغت إيرادات المجموعة 27.3 مليار درهم في عام 2025، بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعةً بالأداء القوي في قطاعي الرعاية والتأمين. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 16.1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.8 مليارات درهم، نتيجة التحسن المستمر في الكفاءة التشغيلية، والتكامل بين العمليات ومساهمة مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" خلال الربع الرابع من عام 2025، عقب الاستحواذ الأخير في اليونان وقبرص. ونما صافي الأرباح بنسبة 17.7% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 2.0 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 26.1% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم إماراتي.

سياسة توزيع أرباح مدعومة بأرباح وتدفقات نقدية قوية

يدعم هذا الأداء اقتراح توزيع أرباح بقيمة 600 مليون درهم عن السنة المالية 2025، أي ما يعادل نحو 30% من صافي الأرباح، على أن يتم توزيعها على قسطين نصف سنويين متساويين. ويعكس مقترح التوزيع قوة الميزانية العمومية لـ"بيورهيلث"، وقاعدة الأرباح المتكررة، والقدرة المستدامة على توليد التدفقات النقدية عبر مختلف الظروف في القطاع.

كما يعكس إطار توزيع الأرباح المقترح التوسع المدروس لمنصة "بيور هيلث" محلياً ودولياً، واستدامة الأداء المالي، والانضباط في تخصيص رأس المال، في وقت تواصل فيه "بيورهيلث" تنفيذ استراتيجيتها للنمو على المدى الطويل، بصفتها مجموعة عالمية للرعاية الصحية.

وتعمل "بيورهيلث" في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واليونان وقبرص، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية السريرية، وتقديم خدمات طبية متخصصة، إلى جانب استمرار الاستثمار في حلول الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على نتائج المجموعة، قال سعادة كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة "بيور هيلث": "شكّل عام 2025 محطة محورية في مسيرتنا نحو بناء مجموعة عالمية متكاملة للرعاية الصحية، مدعومة بالتكنولوجيا والابتكار. ومع توسّع بيورهيلث في أسواق دولية استراتيجية، وتعزيز قدراتها في مجالات الرعاية التخصصية محلياً، نرسّخ الأسس لمنظومة رعاية صحية أكثر ترابطاً وقوة ومرونة. ويعكس مقترح سياسة توزيع الأرباح ثقة مجلس الإدارة بالقوة المالية التي نجحت "بيورهيلث" في بنائها، والتزامنا بتقديم قيمة مستدامة للمساهمين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المرونة اللازمة للاستثمار في النمو على المدى الطويل."

وفي هذا الصدد، قال فرحان ملك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة “بيورهيلث": "إن الأداء المالي المرن وقوة الميزانية العمومية يشكّلان الأساس لنهجنا المنضبط في توظيف رأس المال. سواء من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز الطاقة الاستيعابية، أو من خلال الاستحواذات النوعية المُعزِّزة للقيمة، فإننا نواصل تحقيق عوائد أقوى للمساهمين، مع نقل أفضل معايير الرعاية الصحية إلى دولة الإمارات والأسواق التي نخدمها. ومع وجود نحو 50% من الأصول خارج دولة الإمارات اليوم، أصبحت بيور هيلث مجموعة عالمية بإيرادات متنوعة عبر أسواق وعملات متعددة. ويمنحنا هذا الأداء القدرة على مكافأة المساهمين بتوزيع أرباح بقيمة 600 مليون درهم إماراتي، مع الاستمرار في الاستثمار في المرحلة المقبلة من توسّع بيور هيلث محلياً وعالمياً."

من جانبها قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيور هيلث": "تعكس نتائجنا لعام 2025، قدرة نموذج الرعاية والتأمين لدى "بيورهيلث" على تحويل الحجم التشغيلي إلى أرباح وتدفقات نقدية قوية، وتكامل ملموس عبر مختلف الأسواق. فقد واصلنا تحقيق نمو قوي في دولة الإمارات، إلى جانب زخم كبير في المملكة المتحدة، من خلال مجموعة سيركل هيلث، إلى جانب النجاح في دمج استحواذنا الأخير على مجموعة هيلينيك للرعاية الصحية، في اليونان وقبرص. إن نطاق الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي نقوم بتنفيذها يسهم في خلق منصة استثنائية تميزنا عن كبرى الجهات الصحية العالمية، ويؤهلنا لقيادة حقبة الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي."

أبرز النتائج المالية والتشغيلية في قطاعي الرعاية والتأمين

المملكة المتحدة واليونان وقبرص (الرعاية): حققت مجموعة "سيركل هيلث"، في المملكة المتحدة، تحسناً تشغيلياً قوياً، مدفوعاً بالأداء المتسارع في خدمات المرضى المقيمين، وحالات اليوم الواحد، والعيادات الخارجية خلال عام 2025. وفي اليونان وقبرص، أظهرت مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" مؤشرات أداء إيجابية مبكرة، مع ارتفاع أعداد المراجعين، ولا سيما في خدمات العيادات الخارجية. وأسهمت المجموعة بإيرادات بلغت 742 مليون درهم، وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 152 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2025.

وتعمل كل من "سيركل هيلث" ومجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" بهوامش تتجاوز 20% قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ما يجعل كلا الاستحواذين إضافة قيّمة لـ"بيور هيلث".

دولة الإمارات (الرعاية): وفي دولة الإمارات، واصلت المجموعة توسيع حضورها في قطاع الرعاية الصحية، من خلال افتتاح عيادات تخصصية إضافية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى المقيمين ومراجعي العيادات الخارجية، وتطوير الخدمات التشخيصية، وتعزيز القدرات الجراحية عبر مجموعة واسعة من التخصصات الطبية. وأسهم ذلك في ارتفاع زيارات مراجعي العيادات الخارجية بنسبة 15%، وزيادة المراجعين المقيمين بنسبة 14% خلال السنة المالية 2025. كما ارتفع حجم الفحوص المخبرية بنسبة 17%، وزادت العمليات الجراحية بنسبة 17%، فيما ارتفعت نسب الإشغال في مستشفيات الدولة بثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 74%. وفي حين تواصل المجموعة من خلال شبكتها في دولة الإمارات إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة في الطلب، فإنها تركز أيضاً على تطوير مجموعة من الخدمات التخصصية الدقيقة، بما يعزّز مكانتها كوجهة للرعاية التخصصية عالية الجودة.

(التأمين): وحقق قطاع التأمين أداءً قوياً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 13.5% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 7.8 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، مدعومة بمعدلات تجديد مرتفعة، واستمرار النمو في انضمام عملاء جدد، ما يعكس الزخم الإيجابي المتواصل في السوق. وأدّى ذلك إلى زيادة عدد المشتركين بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 3.4 مليون مشترك، إلى جانب ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 7.6 مليار درهم.

أبرز المستجدّات الاستراتيجية

توسُّع "ضمان" في قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، الذي يعدّ من قطاعات النمو الواعدة. وبالتالي الانتقال من شركة تأمين أحادية النشاط إلى شركة متعددة الأنشطة، بالاستناد إلى السمعة الراسخة لضمان وقاعدة عملائها .

إتمام الاستحواذ بنجاح على حصة بنسبة 60% في مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" بقيمة ملكية قدرها 800 مليون يورو، وهي مجموعة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، وتدير وتشغل 11 مستشفى و23 مركزاً تشخيصياً في كل من اليونان وقبرص .

تعزيز حضور مجموعة "سيركل هيلث" من خلال عمليات الاستحواذ الإضافية على مستشفى "فيرفيلد"، ما أضاف 28 سريراً وغرفتي عمليات، ومركز تصوير متقدّم في مستشفى "ميريدن"، إلى جانب تعزيز الطاقة الاستيعابية بشكل إضافي من خلال افتتاح مراكز جديدة للعيادات الخارجية في تشيشير وإنفرنِس. وبذلك، توظّف بيور هيلث أصولها الدولية كمنصات نمو لتنفيذ استحواذات تكميلية محلية.

إطلاق عيادة بيورا لإطالة العمر الصحي في دولة الإمارات، لتقديم رعاية شخصية ووقائية قائمة على الطب الدقيق، وتهدف إلى إطالة سنوات العمر الصحي عبر برامج تشخيصية وعلاجية متقدمة .

إطلاق خدمات الصحة النفسية على مستوى الدولة عبر تطبيق الصحة المعزّز بالذكاء الاصطناعي "بيورا"، المدعومة بأكبر شبكة واسعة من الأخصائيين المرخّصين في علم النفس والطب النفسي.

تدشين أكبر وأحدث مختبر تشخيصي مستقل قائم على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، تحت مظلة شركة "بيورلاب" التابعة للمجموعة .

إطلاق أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم الكوادر الطبية في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، من خلال تحليل البيانات الطبية وتعزيز دقة التقييمات السريرية .

تأسيس مركز أبوظبي للأبحاث الصحية لدعم الأبحاث الطبية المتقدمة، والتجارب السريرية، والابتكار الصحي. وتُجري بيورهيلث اليوم أكبر عدد من الدراسات البحثية السريرية والتجارب السريرية على مستوى دولة الإمارات.

عقد شراكة مع " أكاديمية دورشيستر كولكشن"، الشركة الرائدة في مجال الضيافة، لدمج معايير الضيافة الفاخرة ضمن بيئات الرعاية الصحية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المرضى .

دورشيستر كولكشن"، الشركة الرائدة في مجال الضيافة، لدمج معايير الضيافة الفاخرة ضمن بيئات الرعاية الصحية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المرضى دخول "صحة" في شراكة استراتيجية نوعية مع مستشفى سينسيناتي للأطفال، مستشفى الأطفال المصنف رقم 1 في الولايات المتحدة الأمريكية، لجلب خبرات عالمية متقدمة في طب الأطفال إلى دولة الإمارات .

اعتماد تقنية " سايبر نايف" لدى "صحة" لتقديم علاجات إشعاعية غير جراحية تتسم بدقتها العالية لعلاج الأورام السرطانية والمعقّدة .

نظرة مستقبلية

تدخل "بيورهيلث" الفصل التالي من مسيرة النمو مع تركيز واضح على توسيع شبكتها العالمية، وتعزيز التخصصات الطبية، وتسريع وتيرة توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية عبر مختلف عملياتها. وعلى مستوى دولة الإمارات، ستعطي المجموعة الأولوية لتوسيع حصتها السوقية عبر منصاتها الرئيسية، إلى جانب تعزيز القدرات التشغيلية، وتوسيع نطاق الأعمال بما يسهم في تحسين الأرباح.

وعلى الصعيد الدولي، ستواصل "بيورهيلث" التوسع في أسواق الرعاية الصحية الخاصة عالية النمو، وتعزيز منظومة متكاملة تجمع بين الرعاية والتأمين، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال منصات موحّدة، وتبادل أفضل الممارسات السريرية عبر أصولها العالمية.

ويدعم هذا التوسع طموح "بيور هيلث" الواضح بأن تسهم الأسواق الدولية بنسبة 50% من إيرادات المجموعة.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

