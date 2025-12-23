يُعد هذا القرض المشترك أكبر صفقة تمويلية في تاريخ المشرق، كما أنه من أكبر القروض المشتركة التي نفذها أي بنك خليجي خلال السنوات الخمس الماضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحائز على تصنيف ائتماني A3 من وكالة موديز، وA من وكالة ستاندرد آند بورز، وA من وكالة فيتش، وجميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة، عن إغلاق تسهيلات قرض مشترك بقيمة ملياري دولار أمريكي على شريحتين، إحداهما لمدة ثلاث سنوات والأخرى لمدة خمس سنوات. وتُمثل هذه الصفقة عودة المشرق إلى سوق القروض المشتركة، بعد أن كانت آخر مشاركة له في هذا النوع من الصفقات في عام 2014.

وجرى إتمام هذه الصفقة على مرحلتين، حيث قام المشرق في المرحلة الأولى، بصفته المنسق العالمي الوحيد للقرض، بدعوة مجموعة من البنوك الشريكة من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا واليابان، بالإضافة إلى بنوك كبرى من الصين وتايبيه وكوريا الجنوبية، للمشاركة في الصفقة. وحققت المرحلة الأولى التزامات بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، وتم إغلاقها عند 1.5 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر. وفي المرحلة الثانية، فتح المشرق باب التمويل المشترك لشريحة الخمس سنوات، مع التركيز بشكل أساسي على مستثمرين آسيويين. وعقد كبار أعضاء فريق إدارة المشرق، بمن فيهم المدير المالي للمجموعة نورمان تامباخ، ورئيس قسم الخزينة والأسواق العالمية سلمان هادي، اجتماعات مع مستثمرين في تايبيه وهونغ كونغ وشنغهاي، لعرض المزايا الائتمانية التي يتمتع بها المشرق.

وحققت مشاركة المستثمرين نجاحاً باهراً، حيث بلغ إجمالي الالتزامات أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي من أكثر من 30 بنكاً، وهو ما يمثل تجاوز الاكتتاب بما يقارب ثلاثة أضعاف الحجم المستهدف البالغ 500 مليون دولار أمريكي. وأدى هذا الإقبال الهائل إلى ضرورة تقليص حصص المستثمرين في القرض بشكل كبير.

وفي تعليقه على نجاح إغلاق هذه الصفقة الضخمة، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "نحن سعداء بالدعم القوي الذي حظيت به هذه الصفقة التاريخية، سواء من البنوك التي تربطنا بها علاقات وثيقة أو من البنوك التي نتعامل معها لأول مرة. وباعتبارها أكبر صفقة تمويل في تاريخ المشرق، فإنها تؤكد عمق ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للبنك وقوة استراتيجيته وأسسه طويلة الأجل. ولا شك بأن هذا النجاح الكبير والعلاقات الجديدة التي بنيناها سيدعم طموحات المشرق في النمو خلال عام 2026 وما بعده."

من جانبه، قال سلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق، والذي قاد عملية إصدار القرض: "لقد كنا على ثقة تامة بالأسس الائتمانية القوية لمشرق، ما منحنا الثقة للمضي قدماً في هذه الصفقة الكبيرة. وقد أتاح لنا التوقيت الاستراتيجي والتنفيذ المتقن لهذه الصفقة الاستفادة من ظروف السوق المواتية، ما أدى إلى طلب كبير من المستثمرين ساهم بإغلاق أكبر صفقة تمويل في تاريخ المشرق."

بدوره، قال نورمان تامباخ، المدير المالي لمجموعة المشرق، الذي قدم العرض الائتماني للمستثمرين: "من دواعي سرورنا أن نرى كيف أثمر النمو الاستثنائي للمشرق عن صفقة تاريخية للبنك، وجذب مستثمرين جدد. وتمثّل هذه الصفقة المميزة محطة بارزة في ختام عام 2025، ونحن نتطلع قدماً إلى التعاون مع المستثمرين الآسيويين في المستقبل. وأود أن أشكر جميع المستثمرين الذين حضروا العروض الترويجية الخاصة بهذه الصفقة."

هذا ولعب المشرق في هذه الصفقة دور المنسق العالمي الوحيد، بينما شارك بنك الصين الزراعي، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، وبنك أوف أمريكا أوروبا، وبنك الصين، وبنك باركليز بي إل سي، وبنك التعمير الصيني، وسيتي بنك إن إيه، وبنك فوبون (هونغ كونغ) المحدود، وبنك تايبيه فوبون التجاري المحدود، وبنك كي دي بي آسيا المحدود، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك إم يو إف جي المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك التنمية الكوري كمديري اكتتاب رئيسيين مفوضين. كما قام بنك أوف أمريكا أوروبا بدور بنك التوثيق، بينما كان بنك ميزوهو المحدود هو وكيل التسهيلات.

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من نصف قرن من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

