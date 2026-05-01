دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عبر ذراعها العقاري دبي للاستثمار العقاري، عن إنجاز بارز في مجال الصحة والسلامة والبيئة (HSE) ضمن مشروع "دانه بيى" في جزيرة المرجان برأس الخيمة، تمثل في تحقيق 2 مليون ساعة عمل آمنة في البرج السكني والفندق دون وقوع إصابات تستدعي التوقف عن العمل.

ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار أعمال الإنشاء بوتيرة منتظمة في المكونات الرئيسية للمشروع، ما يؤكد قدرة دبي للاستثمار العقاري على إنجاز مشاريع كبيرة وواسعة النطاق وفق معايير السلامة والمسؤولية المعتمدة، وبما يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة.

ويؤكد تحقيق 2 مليون ساعة عمل آمنة، دون وقوع أي إصابة تؤدي إلى التوقف عن العمل خلال أعمال الإنشاء، فاعلية أنظمة السلامة وإدارة المخاطر والانضباط في التنفيذ لدى دبي للاستثمار العقاري(DIR) . كما يعكس هذا الإنجاز التزام دبي للاستثمار بترسيخ معايير السلامة كأحد المبادئ التشغيلية الأساسية في مختلف مشاريعها.

وفي هذا السياق، قال عبيد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: "تعد السلامة في دبي للاستثمار العقاري بمثابة عنصر أساسي يساهم في ضمان استمرارية تنفيذ المشاريع وتحقيق قيمة طويلة الأمد. ويُعد الالتزام بمعايير صارمة للصحة والسلامة خلال مختلف مراحل الإنشاء جزءاً محورياً من استراتيجية العمل، نظراً لأهميته في إدارة المخاطر وتعزيز المساءلة وضمان تنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المستثمرين والشركاء والمستخدمين".

يتم تنفيذ مشروع دانه بيى على مراحل، ويضم مرافق سكنية وفندقية وترفيهية، لتأسيس وجهة شاطئية متكاملة على جزيرة المرجان. وتركّز أعمال الإنشاء حالياً على تطوير البرج السكني، والتقدّم في الأعمال الإنشائية التأسيسية لبرج الفندق، إلى جانب الاستمرار في أعمال الخدمات والبنية التشغيلية في الموقع.

بالتوازي مع ذلك، اكتملت أعمال الإنشاء في مرحلة الفلل، التي تضم 189 فيلا، مع الانتهاء من تسليم جزئي لعدد من الفلل، في إنجاز يُعد محطة رئيسية ضمن مسار المشروع. كما وصلت فلل الواجهة البرية وفلل كاسر الأمواج في مراحلها النهائية، ما يدل على تقدّم المشروع بما يتماشى مع خطة التسليم المعتمدة.

ومع استمرار أعمال التطوير، تؤكد دبي للاستثمار ودبي للاستثمار العقاري التزامهما بالحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة، إلى جانب التنفيذ المنضبط للمشاريع، ما يحافظ على قيمة الأصول على المدى الطويل، ويعزّز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى ضمان سلامة المجتمع.

نبذة عن دبي للاستثمار ش.م.ع.:

دبي للاستثمار هي مجموعة استثمارية متعددة الأصول، مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدير المجموعة محفظة متنوعة من الأعمال، وتحقق عوائد مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، وتُعدّ واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في الإمارات، حيث تطلق مشاريع جديدة وتبرم شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، موفّرة فرصًا استثمارية متميزة في المنطقة. تضم المجموعة 15,854 مساهمًا، ويبلغ رأس المال المدفوع 4.25 مليار درهم إماراتي، فيما تتجاوز أصولها الإجمالية 22.7 مليار درهم إماراتي. وتوظف دبي للاستثمار رؤاها وخبراتها لتوسيع أعمالها وأن تكون محرك نمو موثوقًا للشركات في قطاعات مثل العقارات، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. تتألف محفظة المجموعة من شركات مملوكة بالكامل وجزئيًا، مما يعكس التزامها المستمر بتنويع أعمالها لدفع عجلة النمو بما يتماشى مع تطورات السوق. وتولي دبي للاستثمار اهتمامًا بالاستفادة من نقاط القوة الحالية، مع تأسيس فرص أعمال جديدة، من خلال نهج استراتيجي وإبداعي طويل الأجل، يركز على تحقيق عوائد مستدامة ونمو رأس المال. كما تشارك المجموعة في وضع استراتيجيات استثمارية تواكب الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. واستكمالًا لأهدافها الاستراتيجية، تسعى دبي للاستثمار إلى تحقيق نمو مستدام عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتوسيع نطاق أعمالها.

نبذة عن دبي للاستثمار العقاري:

تُعد شركة "دبي للاستثمار العقاري"، التابعة لشركة "دبي للاستثمار" ش.م.ع، واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات في دولة الإمارات، وتمتلك سجلًا حافلًا في تقديم مشاريع سكنية وتجارية وصناعية عالية الجودة. تأسست الشركة عام 2006 بهدف بناء محفظة متكاملة من الأصول العقارية التي توفر فرص استثمارية طويلة الأجل في السوق الإماراتي، وتتمتع بنوك أراضٍ استراتيجية في دبي وأبوظبي والشارقة مخصصة لمشاريع مستقبلية يتم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات السوق وتوجهاته. وتسعى "دبي للاستثمار العقاري" باستمرار إلى تقديم مشاريع مبتكرة ترتقي بتجربة المعيشة والعمل في الدولة، مع التركيز على الجودة والتصميم المعماري المتميز وتوفير بيئات حضرية متكاملة تعكس التزامها بالتميز والابتكار في قطاع العقارات.

