​​​"فيتش المستدامة" تؤكد توافق إطار "أدنوك" مع معايير التمويل المستدام الدولية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك" اليوم، عن توقيع اتفاقية تمويلٍ أخضرٍ بقيمة 7.34 مليار درهم (2 مليار دولار) مع "شركة التأمين التجاري الكورية" (K-Sure)، بهدف تمويل مشروعات منخفضة الكربون عبر عملياتها المختلفة. وتؤكد هذه الخطوة التزام "أدنوك" الراسخ بإدماج مبادئ التمويل المستدام ضمن خططها للنمو والتوسع.

تم الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إلى جمهورية كوريا، حيث التقى يونغجين جانغ، الرئيس ورئيس مجلس إدارة "شركة التأمين التجاري الكورية".

ويأتي التسهيل الائتماني المدعوم من "شركة التأمين التجاري الكورية"، والذي تمت هيكلته ضمن "إطار عمل التمويل المستدام" الخاص بـ "أدنوك"، ليتيح تمويل المشاريع المؤهلة والتي تمتثل لمعايير التمويل المستدام الدولية المعتمدة. وقد أصدرت شركة "فيتش المستدامة" رأياً مستقلاً بصفتها "طرفاً ثانياً" يؤكد توافق "إطار عمل التمويل المستدام" الخاص بـ "أدنوك" مع هذه المعايير الدولية.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة "أدنوك": "يؤكد هذا التسهيل الائتماني التزام ’أدنوك’ بتمويل النقلة النوعية في أنظمة الطاقة بالتزامن مع الحفاظ على نهج قوي ومنضبط في إدارة رأس المال. ومن خلال شراكتنا مع ’شركة التأمين التجاري الكورية‘، نوسّع نطاق الوصول إلى التمويل الأخضر، ونعزّز علاقاتنا الاقتصادية مع جمهورية كوريا، كما نستمر في ترسيخ مكانة ’أدنوك’ كأحد أهم الشركات الرائدة في مجال الطاقة منخفضة الكربون عالمياً".

ويمثّل هذا التسهيل أول تمويلٍ ائتمانيٍّ أخضر لـ "أدنوك" مدعوماً من وكالة ائتمان صادرات كورية، وذلك عقب صفقةٍ مماثلة بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) أبرمتها الشركة مع "بنك اليابان للتعاون الدولي" في عام 2024. وبذلك، ترتفع إجمالي قيمة التمويلات الخضراء التي حصلت عليها "أدنوك" إلى 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال 18 شهراً فقط، مما يعزز سجلها المميز في مجال التمويل الأخضر.

تُعد "أدنوك" ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات الكربونية، حيث تستمر في العمل على خفض كثافة انبعاثات عملياتها التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2030. كما تستثمر الشركة 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشروعات خفض الانبعاثات من عملياتها بجانب تسريع وتيرة نموّ مصادر الطاقة الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة المتجددة. وتُعدّ "أدنوك" كذلك عضواً مؤسِّساً في "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز"، وهو ائتلاف يضم أبرز الشركات الوطنية والدولية العاملة في القطاع، تعهّدت جميعها بتحقيق صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030 وصافي انبعاثات صفري بحلول أو قبل عام 2050.

جدير بالذكر أن "بنك أبوظبي الأول" قام بدور المنسق لجانب قرض "التمويل الأخضر"، بينما قام بنك "سانتاندير" بدور المنسق لجانب "وكالة ائتمان الصادرات" ضمن الاتفاقية.

