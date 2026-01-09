دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة" (المُدرجة في سوق دبي المالي بالرمز UPP)، عن إطلاق برج "مرداد 2"، أحدث الأبراج السكنية ضمن مشروع «مرداد» الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار درهم إماراتي، في منطقة موتور سيتي بدبي. ويُسهم البرج، المكوّن من طابق أرضي و31 طابقاً علوياً، في تعزيز رؤية الشركة طويلة الأمد الهادفة إلى تطوير مجتمعات سكنية مبتكرة تتمحور حول أسلوب الحياة، بما يواكب التطور المتسارع للمشهد العمراني في إمارة دبي.

ويقدّم برج "مرداد 2" مجموعةً متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب عدد محدود من الوحدات الفاخرة على طراز "لوفت" العصري. وصُمم البرج كمجمعٍ سكني عمودي يعكس نهجاً متوازناً للحياة العصرية، حيث يجمع بين الرقي المعماري وكفاءة التصميم، والجودة المعيشية المستدامة، بما يلبي تطلعات القاطنين والمستثمرين على حد سواء.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في "الاتحاد العقارية": "يمثل إطلاق برج «مرداد 2» محطةً نوعية في تنفيذ المخطط الرئيسي لمشروع «مرداد» البالغة قيمته 2 مليار درهم، ويعكس نهجنا التطويري المنضبط الذي يضع الجودة والاستدامة والقيمة المجتمعية طويلة الأمد في صدارة أولوياتنا. ويؤكد المشروع ثقتنا الراسخة بأسس سوق العقارات في دبي، ودورنا كمطورٍ رئيسي يقدم مجتمعات متكاملة تلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المصممة بعناية، والتي تتراوح بين الفئتين المتوسطة والفاخرة."

ويعكس البرج فلسفة الفخامة المستدامة، حيث يُسهم تخطيطه الذكي في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز القيمة طويلة الأمد. وصُمِّمَتْ الوحدات السكنية لتحقيق أقصى استفادة من المساحات، وضوء النهار الطبيعي، وعناصر الراحة، في حين توفر الوحدات الفاخرة المصمَّمة على طراز "لوفت" مساحات رحبة للسكان الباحثين عن تجربة معيشية استثنائية ضمن بيئة مجتمعية نابضة بالحياة.

ويمتاز المشروع بموقعٍ استراتيجي في قلب "موتور سيتي"، ما يُتيح للسكان إمكانية الوصول بسلاسة إلى الطرق الرئيسية وأبرز الوجهات في مختلف أنحاء دبي. ويهدف المشروع إلى الاستفادة من تنامي أهمية منطقة "موتور سيتي" كمركزٍ سكني واستثماري واعد، مدفوعةً بالبنية التحتية المتميزة، وأنماط الحياة المتكاملة، وإمكانات النمو طويلة الأمد.

ويُتيح برج "مرداد 2" للسكان إمكانية الوصول إلى أكثر من 26 مرفقاً متكاملاً لأسلوب الحياة، بما في ذلك مرافق العناية بالصحة والعافية واللياقة البدنية، ومساحات العمل المشتركة، ومناطق الترفيه والاستجمام، ومناطق اللعب المخصصة للأطفال، والحدائق الخارجية المصمَّمة بعناية، والمراكز المجتمعية. كما تسهم المرافق التجارية المتكاملة في تعزيز راحة السكان اليومية، بما يعكس رؤية المشروع الهادفة إلى تقديم نظام حياة متكامل ومستدام.

وتشكّل الاستدامة ركيزةً أساسية للمشروع، من خلال اعتماد تقنيات المباني الذكية، وأنظمة الطاقة عالية الكفاءة، والمساحات الخضراء المنسَّقة بعناية، إلى جانب البنية التحتية المجهَّزة بنقاط لشحن المركبات الكهربائية في 50% من مواقف السيارات. وتجسد هذه المزايا والمرافق التزام الاتحاد العقارية بالتطوير المسؤول وتقديم حلول حَضَرية تتسم بالجاهزية للمستقبل.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات