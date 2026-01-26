أعلنت شركة عامر جروب، من خلال ذراعها التنفيذي شركة عامر للتنمية السياحية، عن بدء تسليم وحدات مبنى "الأيقونك" الذي يضم 198 وحدة سكنية فاخرة ضمن مشروع بورتو المنيا، في خطوة تعكس التزام المجموعة بتقديم تجربة سكنية متكاملة لعملائها، وتعزيز مكانة المشروع كأول مجتمع سكني متكامل الخدمات في صعيد مصر على ضفاف نهر النيل.

جاء الإعلان خلال فعالية أقيمت بموقع المشروع بمحافظة المنيا، بحضور المهندس أحمد هشام، الرئيس التنفيذي لشركة عامر للتنمية السياحية، وعدد من قيادات المشروع، إلى جانب العملاء من مالكي الوحدات. ويأتي هذا التسليم استكمالًا لخطة المراحل التنفيذية التي انطلقت منذ عام 2024، والتي شملت الانتهاء من مرحلة عمارات النادي والممشى على الكورنيش، وتشغيل النادي الرياضي، مع إنجاز أكثر من 50% من أعمال الإنشاءات في المشروع.

ويعد تسليم مبنى "الأيقونك" خطوة رئيسية ضمن مراحل تنفيذ المشروع، إذ يعكس جاهزيته وتكامله من حيث المرافق الحيوية والترفيهية والخدمية، ويؤكدعلى مكانة بورتو المنيا كأول مجتمع سكني متكامل الخدمات في صعيد مصر، يجمع بين السكن الفاخر والخدمات المتنوعة على ضفاف نهر النيل.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد هشام، الرئيس التنفيذي لشركة عامر للتنمية السياحية: "إن بدء تسليم وحدات مبنى «الأيقونك» يعكس الثقة والمصداقية التي تتمتع بها المجموعة على مدار أكثر من 35 عامًا من الريادة في السوق العقاري المصري والإقليمي، ويؤكد التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائنا في صعيد مصر. وما نقدمه لا يقتصر على الوحدات السكنية فحسب، بل يشمل مجتمعًا متكاملًا يضم مرافق متنوعة تجمع بين الراحة والفخامة، في موقع مميز على ضفاف النيل، وهو ما يُعد جزءًا من استراتيجيتنا للتوسع في محافظات الصعيد، وتعزيز النمو المستدام، وزيادة قدرتنا التنافسية."

وقالت الأستاذة نهال عيسى، رئيس القطاع التجاري بمجموعة عامر: "إن هذه المرحلة الجديدة تعكس رؤيتنا الاستراتيجية لتطوير مشروع بورتو المنيا ليصبح وجهة سكنية وسياحية رائدة في مصر، كما تؤكد دور مجموعة عامر في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية في المحافظات المصرية، من خلال خلق فرص استثمارية مستدامة، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع المحلي، وترسيخ مكانة بورتو المنيا كمركز جذب للزوار والمستثمرين على حد سواء."

جدير بالذكر أن هذا التطور يأتي بالتزامن مع إطلاق حملة المشروع الجديدة تحت شعار "الحياة على بعد خطوة"، في رسالة تؤكد بدء مرحلة التشغيل الفعلي وتحويل الرؤية التطويرية إلى واقع ملموس على الأرض.

