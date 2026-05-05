القاهرة، أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية»، الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفية في مصر، بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الثامن لشركة «بداية» منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامج التوريق الخاص بها.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 238.38 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA)

238.38 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني تبلغ قيمة الشريحة (B) 648.38 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A)

648.38 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني تبلغ قيمة الشريحة (C) 715.13 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)

715.13 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني تبلغ قيمة الشريحة (D) 305.12 مليون جنيه ومدتها 81 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالتعاون مرة أخرى مع شركة «بداية» للتمويل العقاري في إصدارها الثامن لسندات التوريق، مؤكدة على أهمية هذا الإصدار الذي يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في جودة محفظة «بداية». وأضافت حمدي أن نجاح هذا الإصدار يعكس قوة منصة أسواق الدين وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجيات النمو الطموحة للعملاء، وتسهم في تطوير قطاع التمويل العقاري في مصر.

ومن جانبه، صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية للتمويل العقاري، أن هذا الإصدار يعد خطوة محورية في مسيرة الشركة وشهادة قوية على التزامها الراسخ بتسهيل الوصول لخدمات التمويل العقاري في مصر. وأوضح أبو جندية أن الشراكة الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس تمكن الشركة من تنويع مصادر التمويل وتسريع وتيرة النمو، مما يضمن مواصلة تلبية احتياجات العملاء بكفاءة والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقام كل من البنك الأهلي المصري (NBE)، وبنك القاهرة (BDC)، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والبنك الأهلي الكويتي (ABK) بدور ضامن التغطية. كما شارك المصرف المتحد (UB) في عملية الاكتتاب، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) بدور أمين الحفظ. علاوة على ذلك، قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة:

www.efghldg.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

-انتهى-

#بياناتشركات