كريدي أجريكول مصر يعزز باقة منتجات الادخار من خلال شهادات جديدة بعوائد 17.25% و18.5 %

القاهرة، أطلق بنك كريدي أجريكول مصر شهادتين جديدتين للادخار، هما شهادة "بريستيج ذات العائد الثابت" وشهادة "بيرل ذات العائد المتغير" و التي يمكن ربطها من خلال تطبيق بنكي موبيل؛ وذلك في إطار التزام البنك بتقديم حلول مالية مرنة تتماشى مع التطورات المستمرة في السوق المصرفي المصري.

تقدم شهادة "بريستيج ذات العائد الثابت" عائداً سنوياً ثابتاً بنسبة 17.25% يُصرف شهرياً، بحد أدنى للإصدار يبلغ 1,000,000 جنيه مصري. وقد صُممت هذه الشهادة للعملاء الباحثين عن استقرار العائد، كما تتيح إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها وفقاً لشروط البنك.

وفي الوقت ذاته، طرح البنك شهادة "بيرل ذات العائد المتغير" التي تقدم عائداً سنوياً يصل إلى 18.5% يُصرف شهرياً. وتوفر هذه الشهادة، بحد أدنى للإصدار قدره 1,000,000 جنيه مصري، عوائد مرتبطة بأداء السوق، مع إمكانية الاستفادة من مزايا تمويلية وائتمانية متعددة بضمان الشهادة.

وتزامناً مع مرور 20 عاماً على تواجده في مصر، أطلق البنك عرض "20/20" الحصري، والذي يسري من 1 مايو وحتى 30 يونيو 2026. ويتيح العرض للعملاء الحاليين والجدد فرصة الحصول على "كاش باك" يعادل فائدة شهر كام عند زياده مدخراتك، و ربط شهادات ادخار جديدة أو فتح حساب وربط شهادة بمبلغ يبدأ من 20,000 جنيه مصري، بحد أقصى 20,000 جنيه مصري للعميل الواحد، على أن يتم صرفه خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2026.

يأتي هذا العرض وهذه المنتجات المبتكرة تتويجاً لمسيرة كريدي أجريكول الناجحة على مدار عقدين في السوق المصري، وتأكيداً على ريادته في تطوير محفظة ادخارية تجمع بين العوائد التنافسية والحلول التي تدعم احتياجات العملاء وتطلعاتهم المالية على المدى الطويل

https://www.ca-egypt.com/ar/bank-product/get-a-card/offers-en/%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%80-20-%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3%d9%87%d8%a7-%d9%a2%d9%a0-%d8%aa%d9%83%d8%b3%d8%a8%d9%87%d8%a7/?bank_segment=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF

