سعادة المزروعي: توسع الشركات يعكس مكانة وسمعة حمرية الشارقة كوجهة استثمارية عالمية في مجال الصناعات المتخصصة.

الرئيس التنفيذي لشركة "تكنوماك": اختيارنا لحمرية الشارقة كمركز رئيسي لخدمة عملائنا يرتكز على الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة والمتطورة.

الشارقة، كشفت شركة "تكنوماك" المتخصصة بمجال الهندسة والبناء وخصوصاً وحدات التشييد والإنشاءات التي تدخل في صناعات عديدة منها النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، عن توسيع نطاق أعمالها في المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على منتجاتها.

وأعلنت شركة "تكنوماك" عن اعتزامها تشييد مصنع إضافي لها في حمرية الشارقة بمساحة إجمالية تبلغ 500 ألف قدم مربع، ليبلغ إجمالي مساحة مرافق الشركة في حمرية الشارقة بعد التوسع الجديد حوالي 1.8 مليون قدم مربع، في حين ارتفعت استثمارات الشركة في المنطقة الحرة من 440.7 مليون درهم إلى 661 مليون درهم، مما يعكس الميزة التنافسية التي توفرها حمرية الشارقة لعملائها من المستثمرين حول العالم.

وتم الإعلان عن التوسع الجديد للشركة خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والمنطقة الحرة بالحمرية بمشاركة سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ومحمد حنيفة، المؤسس الشريك والمدير العام لمجموعة "تكنوماك"، وبحضور عدد من المسؤولين والمعنيين والمدراء من كلا الجانبين.

وتأسست شركة "تكنوماك" في العام 2004، ويبلغ عدد إجمالي موظفيها عالمياً 1,500 موظف، وقد أنجزت بنجاح أكثر من 600 مشروع على امتداد الأسواق العالمية، وتعتبر الشركة من أكبر الشركات المتخصصة في مجال الهندسة والبناء في منطقة الشرق الأوسط. وتمتد المساحة الجغرافية لعملاء الشركة من استراليا وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا انطلاقاً من دولة الامارات.

وتبلغ الحصة الإنتاجية للمصنع الحالي للشركة في حمرية الشارقة 16 ألف طن سنوياً من الهياكل الفولاذية، مع توقعات بارتفاع الحصة الإنتاجية للشركة مع إتمام عملية التوسع إلى 28 ألف طن سنوياً. وتركز الشركة في نشاطها على المشاريع النفطية البرية والبحرية، والمباني المعيارية التقنية، والحلول الرقمية والأتمتة المتكاملة إضافة الى تصنيع غرف التحكم ومراكز البيانات.

ميزة تنافسية عالمية

ولفت سعادة سعود سالم المزروعي إلى أن توسع الشركات في استثماراتها في المنطقة الحرة بالحمرية يعكس جودة وكفاءة الخدمات التي توفرها لعملائها ومستثمريها، معتبراً أن السمعة التي راكمتها حمرية الشارقة كوجهة استثمارية عالمية في مجال الصناعات المتخصصة هي ثمرة الرؤية الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "حفظه الله".

وأشار سعادته قائلاً: "نمو استثمارات عملائنا، وتوسع نشاطاتهم من الشارقة إلى الأسواق العالمية مؤشر هام على الميزة التنافسية التي نوفرها على مستوى الخدمات والموقع الجغرافي والاهتمام بمتطلبات واحتياجات المستثمرين، بما يرتقي بأعمالهم، ويساعدهم على التركيز على تطوير وتنمية استثماراتهم، مؤكداً حرص المنطقة الحرة بالحمرية على مواصلة هذا النهج، والعمل على توفير كل التسهيلات بما يضمن مصلحة العملاء".

بيئة محفزة للأعمال

من جانبه قال هاكسر علي، الرئيس التنفيذي للشركة: "اختيارنا للمنطقة الحرة بالحمرية كمركز رئيسي لخدمة عملائنا ارتكز على الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإمارة الشارقة، والبنية التحتية الحديثة والمتطورة التي توفرها حمرية الشارقة، بالإضافة إلى السياسات والتشريعات القانونية المثالية لنمو الأعمال"، مضيفاً: إن قرارنا بتوسيع أعمالنا في حمرية الشارقة مردّه كذلك إلى الظروف والعوامل الاقتصادية المحفزة للأعمال، وقرب الشارقة من الأسواق الرئيسية الإقليمية والعالمية، وسهولة الوصول إلى العمالة الماهرة، الأمر الذي ساهم بسرعة اتخاذ قرارنا لخدمة عملائنا عالمياً، ومواكبة متطلبات مشاريعهم".

وتضم المنطقة الحرة بالحمرية أراضٍ صناعية وتجارية، وتمتلك بنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم. وتتميز المنطقة الحرة بالحمرية بمزايا تنافسية عديدة أبرزها توفر نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية متعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

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