حضر مسؤولون من "إن إم دي سي جروب" حفل وضع عارضة السفينة المتوقع دخولها للخدمة في الربع الأول من العام القادم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز NMDC، عن تعزيز أسطولها من خلال إضافة جرافة قطع وشفط قاطعة ذاتية الدفع بقيمة 618 مليون درهم.

وبطول إجمالي يبلغ 148 متراً، وقدرة تشغيلية مركبة تصل إلى 30,440 كيلوواط، ستُسهم هذه الجرافة في تعزيز قدرات "إن إم دي سي جروب" في مجال أعمال الجرف البحري، وذلك في ظل النمو المتواصل في سجل أعمالها وتنامي محفظة مشاريعها ضمن عدة مناطق وأسواق دولية.

وشهد حفل وضع عارضة السفينة، الذي اقيم في 28 يناير2026، حضور مسؤولين من "إن إم دي سي جروب" وشركة "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين" التابعة لها، إيذاناً ببدء أعمال البناء. ومن المتوقع أن يتم استكمال بناء السفينة ووضعها في الخدمة التشغيلية بحلول الربع الأول من عام 2027.

وفي هذا السياق، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي في "إن إم دي سي جروب": "يمثل الاحتفاء ببناء سفينة جديدة دليلاً حيّاً على توسّع عملياتنا وجهودنا الموجهة لتعزيز قدراتنا التشغيلية، إلى جانب إرساء أسس جديدة لنمو أعمالنا. وستنضم هذه الجرافة المتطورة إلى أسطول ’إن إم دي سي‘ المتميز، بما يسهم في رفع كفاءتنا التشغيلية وتمكيننا من تنفيذ مشاريعنا بمستويات أعلى من الكفاءة. ويأتي ذلك في إطار توجّه استراتيجي محوري للمجموعة يركز على تعزيز القدرات التشغيلية على المدى الطويل، والاعتماد على أصول من الطراز العالمي، وتبني أحدث التقنيات، بما يدعم قدرتنا على تنفيذ مشاريع السواحل والموانئ ومشاريع الطاقة والمشاريع البحرية الكبرى ضمن أسواق عملنا الدولية الرئيسية".

يشار إلى أن "إن إم دي سي جروب" واصلت خلال السنوات الأخيرة تعزيز قدراتها التشغيلية لمواكبة النمو المتسارع في محفظة مشاريعها عبر عدة أسواق ومناطق جغرافية. وفي عام 2025، وسّعت "إم دي سي دريدجينج اند مارين" حضورها الدولي من خلال تنفيذ مشاريع في الفلبين وسلطنة عمان، وفي تايوان بالتعاون مع "إن إم دي سي إنيرجي".

" إن إم دي سي جروب" التي تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، هي شركة إماراتية المنشأ ورائدة عالمياً بسابقة أعمال تمتد لخمسين عاماً من خلال تقديم حلولاً متطورة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء (EPC) لمشاريع الطاقة البرية والبحرية، بالإضافة إلى قدرات عالمية في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. ومن خلال مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، تقدم "إن إم دي سي جروب" لعملائها حلولاً متكاملة وعالية الجودة، مدعومة بتركيز الشركة على الاستدامة والمعايير الدولية. وتمتلك الشركة محفظة مشاريع بقيمة 62.3 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وتعمل "إن إم دي سي جروب" من خلال خمس قطاعات أعمال رئيسية، وهي "إن إم دي سي دردجنج أند مارين"، و"إن إم دي سي إنيرجي"، "وإن إم دي سي إل تي إس"، و"إن إم دي سي إنفرا"، و"إن إم دي س إنجنيرينج".

