دبي: اختتمت مجموعة دبي للمجوهرات حملتها الترويجية للذهب، التي أطلقتها بالتزامن مع فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، بعد موسم شهد إقبالًا واسعًا من المتسوقين والزوار، ما يعكس استمرار الدور المحوري لقطاع المجوهرات في المشهد التجاري لإمارة دبي.

وامتدت الحملة خلال الفترة من 5 ديسمبر 2025 حتى 11 يناير 2026، وأتاحت للمتسوقين فرصة الدخول في سحوبات على جوائز بلغ مجموعها خمسة كيلوغرامات من الذهب، عند شراء مجوهرات بقيمة لا تقل عن 1,500 درهم من المتاجر المشاركة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الحركة الشرائية خلال واحدة من أنشط فترات التسوق السنوية في الإمارة.

وخلال فترة الحملة، جرى الإعلان عن 17 فائزًا بجوائز ذهبية، عبر سحوبات منتظمة حافظت على وتيرة التفاعل حتى الأيام الأخيرة من المهرجان. كما عززت المجموعة مستوى الإقبال من خلال إطلاق عروض «البيع الخاطف لمجوهرات مهرجان دبي للتسوق» خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير، والتي شملت خصومات وصلت إلى 80% على مختارات من مجوهرات الألماس واللؤلؤ، إلى جانب فرص الفوز بالذهب.

وشملت الحملة نحو 300 متجر مجوهرات مشارك في مختلف أنحاء دبي، حيث قدمت المتاجر عروضًا متنوعة تضمنت تخفيضات على الذهب والألماس واللؤلؤ، إضافة إلى مزايا استبدال الذهب القديم، ما أسهم في إثراء تجربة التسوق خلال المهرجان.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات: "إن الحملة عكست قوة التكامل بين مهرجان دبي للتسوق وقطاع المجوهرات، مشيرًا إلى أن الموسم سجل ارتفاعًا في أعداد الزوار والمبيعات رغم المستويات القياسية لأسعار الذهب. وأكد أن المهرجان يواصل ترسيخ مكانته كفترة رئيسية للتسوق المرتبط بالمناسبات والهدايا والاستثمار."

ومع ختام النسخة 31 من مهرجان دبي للتسوق، برزت حملة مجموعة دبي للمجوهرات كإحدى المبادرات التي حظيت بمتابعة واسعة، وأسهمت في تعزيز حضور الذهب كعنصر أساسي في المشهد الاحتفالي والتجاري لدبي.

نبذة عن مجموعة دبي للمجوهرات

تأسست مجموعة دبي للمجوهرات عام 1996، وهي مؤسسة رائدة تُعنى بتطوير قطاع المجوهرات في دبي ودولة الإمارات عموماً. وتُعدّ المجموعة منصة محورية للتواصل والتعاون والدفاع عن مصالح المصنعين وتجار التجزئة والجملة في القطاع، وتسعى إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمجوهرات الفاخرة. وتعمل المجموعة على تعزيز أفضل الممارسات والامتثال والابتكار من خلال المبادرات المتنوعة، بما في ذلك برامج التدريب والمشاركة في المعارض الدولية، ما يسهم في تطوير بيئة حيوية تدعم الحرفية والنمو التجاري، وتُشكّل ركيزة مهمة لمستقبل هذا القطاع الديناميكي.

-انتهى-

#بياناتشركات